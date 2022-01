Sagard/Stralsund

Selbst die Anwälte beider Parteien waren nicht mehr in der Lage, darzustellen, woran im Einzelnen bereits vereinbarte Ziele dennoch gescheitert waren. Von „persönlichen Animositäten“ ist die Rede und davon, dass die beiden Unternehmer eben nicht miteinander könnten. Mittlerweile geht der „Streit um den Haufen“ ins zweite Jahr und am vergangenen Donnerstag kam es zur erneuten Begegnung von Sandro Wenzel und Nico Gruber sowie deren Vertretern und Rechtsbeiständen vor dem Stralsunder Landgericht.

SAW-Chef und Bürgermeister Sandro Wenzel Quelle: Maik Trettin

Bei dem „Haufen“ handelt es sich um etwa 6000 Tonnen abgefrästen Straßenbelag, den sowohl Sandro Wenzel mit seiner Firma SAW als auch Nico Gruber, Inhaber der Firma Kreide-Farbenwerk Rügen (KFR) aus Sagard, gekauft haben wollten. Eine Straßenbaufirma hatte Mitte April 2020 den Asphalt auf dem Betriebsgelände von Wenzel, der zugleich Bürgermeister der Gemeinde Sagard ist, abgeladen. Weil Wenzel sich lediglich auf eine mündliche Vereinbarung berief, Gruber jedoch einen schriftlichen Vertrag vorlegen konnte, hatte das Gericht die Frage, ob die Straßenbaufirma das Material doppelt verkauft haben könnte, zugunsten von Gruber entschieden. Das Material habe lediglich bei Wenzel zwischengelagert werden sollen.

Missverständnisse, mangelnde Kommunikation und wachsende Streitlust

Fortan war es darum gegangen, wie das Schüttgut nun von Wenzel zu Gruber gelangen könne. Die erste Güteverhandlung war dabei ebenso ergebnislos verlaufen wie ein weiterer Einigungsversuch in Rostock. Obwohl Wenzel angeboten hatte, den Asphalt auf eigene Kosten zu übergeben – was das Gericht als annehmbar empfunden hatte – ließ Gruber sich darauf nicht ein. Denn schließlich sei das Material inzwischen bewegt worden, könnte sich dadurch mit belastetem Material, das ebenfalls auf Wenzels Platz gelagert werde, vermischt haben. Die KFR wolle deshalb Proben ziehen. Dieses Ansinnen fand das Gericht der ersten Instanz ebenso befremdlich, wie Richter Thomas Masiak und seine Kollegen bei der Güteverhandlung am vergangenen Donnerstag vor der III. Kammer des Landgerichts in Stralsund. Etwaige Verunreinigungen wären nicht nachweisbar und „hätten zuvor explizit ausgeschlossen werden müssen“.

Um diesen Haufen Schüttgut dreht sich der langandauernde Streit. Quelle: Nico Gruber

„Herr Gruber konnte sich vor Ort ein Bild machen, das heißt, er wusste, was er kauft“, unterstützte diese Sichtweise auch der Anwalt jener Baufirma, die den Asphalt von der B 96 gefräst und bei Wenzel abgeladen hatte. So hatte das Gericht die eigentlich nicht übermäßig anspruchsvolle Frage, wie der Transport von A nach B zu leisten wäre, zu regeln. Wegen der Melange aus Missverständnissen, mangelnder Kommunikation und wachsender Streitlust drohte aber auch der Termin vom Donnerstag an Fragen wie „Was wann wo war und wann wie viel wohin gebracht wurde“, erneut zu scheitern.

Vergleich drohte erneut zu scheitern

„Wir haben 8000 Tonnen gekauft!“, beharrte der Prokurist der KFR. „Nein, haben Sie nicht!“, hielt der Richter dagegen. Um die Menge im Schüttgut-Haufen zu ermitteln, hatte Gruber eigens eine Drohne über die Lagerfläche fliegen lassen. „Eine Software wertet das aus, indem sie erst das Volumen und dann über einen Umrechnungsfaktor das Gewicht errechnet“, erläuterte Grubers Rechtsanwalt. „Man kann die Aufnahmen auch einem gerichtlich bestellten Sachverständigen zur Verfügung stellen“.

„Man kann das Ganze auch richtig teuer machen“, setzt der Richter dagegen. Und: „Es ist ja kein Goldstaub, der da liegt.“ Als sich dennoch keine der Parteien mehr bewegte, schien auch dieser Termin gescheitert. „Das ist zwar wirtschaftlicher Unsinn, aber wenn Sie das so wollen“, kommentierte Richter Masiak, der in einem letzten Versuch noch einmal das Angebot von Wenzel aufgriff, der die Lieferung von 4000 Tonnen Asphalt zusicherte. Als die Straßenbaufirma weitere 1500 Tonnen anbot, schien die Kuh schon vom Eis.

Das Material soll vom Hof – möglichst schnell

„Wir möchten uns aber zeitlich nicht verpflichten“, wandte dann der KFR-Anwalt ein. Er sei sich nicht sicher, ob eine Spedition im fraglichen Zeitraum zur Verfügung stehe. „Können Sie nicht vielleicht vor die Tür gehen und ein oder zwei Speditionen anrufen?“, fragte der Richter. Gesagt, getan, aber: „Der Unternehmer, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ist verstorben“, so das ernüchternde Resultat. Schließlich erklärt sich Sandro Wenzel bereit, das Zeitfenster weiter zu öffnen, „obwohl ich das Material vom Hof haben müsste, um den Lagerplatz wieder nutzen zu können“. Der Platz koste ihn immerhin 1500 Euro jeden Monat.

Nico Gruber, Inhaber der KFR Quelle: Archiv

Immer wieder aber kreisten die Wortbeiträge um die Frage, welche Mengen zu transportieren sind und wie dies zu kontrollieren wäre. Bewegung brachte dann der Prokurist der Baufirma in die Angelegenheit. „Teilen Sie die zu befördernde Menge einfach durch 27. So viele Tonnen Nutzlast gehen auf den Anhänger eines Sattelzugs, damit das durch die StVZO erlaubte Gesamtgewicht von 42 Tonnen nicht überschritten wird. Wenn wir ohne zu wiegen fahren, setzen wir diese Menge auch an.“

Schüttgut wird bis Ende März abgeholt – hoffentlich

Schließlich wäre eine Waage nicht an jedem Ort zu haben. Rund 150 Lkw-Fahrten ergab die Rechnung und so konnte das Gericht schließlich doch noch die Vereinbarung diktieren, wonach Nico Gruber das Schüttgut bis Ende März an zehn aufeinanderfolgenden Tagen von Wenzels Platz zu holen habe. Der Streitwert wurde auf 29 000 Euro festgesetzt, die Kosten des Verfahrens tragen die Parteien jeweils selber. Der Vergleich kann bis zum 10. Februar widerrufen werden, wenn er scheitert, wird am 4. März ein Urteil gesprochen.

Von Uwe Driest