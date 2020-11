Rügen

Rügen bekennt Farbe: In den kommenden 16 Tagen werden prominente Gebäude der Insel in Orange erstrahlen, um ein weithin sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Außerdem ist vielerorts die bundesweite Nummer des Hilfetelefons plakatiert. Bereits am Montag war mit dem traditionellen Fahnenhissen auf dem Bergener Marktplatz die diesjährige Antigewaltwoche eingeläutet worden, die sich seit über 20 Jahren demselben Ziel verschrieben hat.

Die Bergener Kirche leuchtet orange. Quelle: Susanna Gilbert

Weder die Farbe Orange noch der Aktionszeitraum sind zufällig: Die Vereinten Nationen haben die Signalfarbe als Symbol für eine für Frauen gewaltfreie Welt gewählt und die Kampagne „Orange the World“ aus der Taufe gehoben. Der Aktionszyklus beginnt am 25. November, dem Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt an Frauen, und endet am Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember. Weltweit folgen mehr als 5000 Organisationen in 187 Ländern dem UN-Aufruf.

„Opfer werden nicht alleingelassen“

„Weibliche Opfer von Gewalt sollen wissen, dass sie nicht alleingelassen werden“, begründet Präsidentin Susanne Kühn das Engagement des Vereins Soroptimist Club Rügen. Denn „in Mecklenburg-Vorpommern steht allen Betroffenen – unabhängig welcher Nationalität – von häuslicher und sexualisierter Gewalt ein landesweites, aufeinander abgestimmtes Netz von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen zur Verfügung“, betont Katrin Schmuhl als Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Der Tod der Schmetterlinge Auf den Tag genau vor 60 Jahren fuhren drei junge Frauen aus Santo Domingo zurück in ihre Heimatstadt. Patria, Minerva und Maria Mirabal hatten ihre Ehemänner im Gefängnis besucht. Sie alle gehörten dem Widerstand gegen das Unrechtsregime von Rafael Trujiilo an. Auf dem Rückweg wurden die Frauen mit dem Decknamen „ Las Mariposas“ (Schmetterlinge) von Trujiilos Schergen verschleppt, gefoltert, vergewaltigt und ermordet. Die Schwestern wurden zum Symbol für den Widerstand. 1999 erklärte die UN den 25. November zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Im Land steht ein Netz von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen zur Verfügung. Wünschenswert wären mehr finanzielle Mittel für Dolmetscher Katrin Schmuhl Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis. Quelle: Burwitz-Pocha

Renate Tewaag, Präsidentin von Soroptimist International (SI) Deutschland, befürchtet, dass gerade in der Pandemie „Millionen Frauen und Mädchen unbemerkt erhebliches physisches und psychisches Leid erfahren.“

Markante Bauwerke erstrahlen in Orange

Wie auf der Insel unterstützen Soroptimistinnen weltweit die UN-Aktion „Orange the World“ und sorgen gemeinsam mit vielen anderen Initiatoren dafür, dass berühmte Bauwerke in der dunklen Jahreszeit hell beleuchtet werden. Auf Rügen werden ab sofort das Bergener Rathaus, die Selliner Brasserie Altes Postamt und Flächen des Theaters Putbus in den Abendstunden in Orange erstrahlen. Am 30. November dann folgt die Illumination der Selliner Seebrücke und des Jagdschlosses Granitz, um ein weit sichtbares Zeichen gegen jegliche Gewalt an Frauen zu setzen.

„Keine Frau wird alleingelassen – das wollen wir mit der Aktion zeigen.“ Susanne Kühn, Präsidentin des Soroptimist Clubs Rügen Quelle: Susanna Gilbert

Auch Kirchen werden orangefarben im Dunkeln leuchten – ein bemerkenswertes Fanal, zumal die Evangelische Kirche Deutschland ( EKD) jüngst die Aufklärung von Missbrauch in den eigenen Reihen angekündigt hat. Wer auf der Bundesstraße 96 auf die Inselhauptstadt zufährt, wird schon von weitem erkennen können, dass Rügens älteste und größte Kirche St. Marien in warmem Orange strahlt. Ebenso werden die Kirchen in Altefähr, Garz und Sassnitz beleuchtet sein.

Dunkelziffer viel höher

Dass die Corona-Pandemie das Problem Gewalt an Frauen wie ein Brandbeschleuniger befeuert, zeigt sich bereits nach wenigen Monaten eingeschränkten öffentlichen Lebens. Doch auch vor 2020 haben Frauen viel zu viel Erfahrung mit Gewalt, Mobbing und Stalking gemacht: Nach Erhebungen des Bundesfrauenministeriums wurden allein im vergangenen Jahr in Deutschland 69 012 Frauen vorsätzlich und weitere 11 991 gefährlich verletzt. 20 906 wurden bedroht, gestalkt oder genötigt. 1514 Frauen wurden ihrer Freiheit beraubt, 301 Frauen getötet.

Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. Und es werden keineswegs nur Frauen in sozialen Brennpunkten von ihrem männlichen Partner geschlagen, vergewaltigt, beschimpft, gedemütigt oder gar ermordet. Auch in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten gibt es weibliche Opfer von Gewalt. Und, besonders erschreckend: Sieben von zehn Europäerinnen haben sexuelle oder körperliche Gewalt erleiden müssen. Dabei waren nach EU-Angaben 50 Prozent der Opfer sexueller Übergriffe Mädchen unter 16 Jahren.

Von Susanna Gilbert