Bergen

Auf Rügen wurde die große Chance vertan, dass Radler bald zwischen den beiden Ortschaften Gingst und Bergen pendeln dürfen. Der Grund: Der Antrag auf Fördermittel sollte vom Amt Bergen gestellt werden, dort verweist man allerdings auf den angeblich fehlenden Auftrag. So verstrich die Frist. Gingst sah Bergen in der Pflicht, diesen Antrag zu stellen, da Orte wie Parchtitz, Gademow und Boldewitz vom Radwegebau betroffen wären und sie zum Amt Bergen gehören. Im Amtsbereich Bergen würde ein Großteil der Flächen liegen.

Bauamtsleiter Volker Paarmann, der sowohl für das Amt Bergen als auch für die Stadt Bergen (die Stadtverwaltung ist geschäftsführend für das Amt) zuständig ist, sieht sich zu Unrecht in der Kritik. Zum einen gab es eine Sitzung mit Vertretern des Wissenschaftszentrums Berlin, des Tourismusverbandes Rügen, des Landkreises, des Amtes West Rügen und ADFC, zu der Bergen nicht eingeladen war. „Das Amt ist nicht auf uns zugekommen, um diese Thematik zu besprechen“, sagt er. Das Amt West Rügen habe sozusagen über die Köpfe der Bergener entscheiden wollen.

Andererseits müsse dieses Thema anders angepackt werden. Die Eigentumsverhältnisse müssen geklärt werden, danach, wer der eigentliche Antragsteller ist. „Dann muss es mit den Gemeinden eine Abstimmung geben, ob diese Trasse überhaupt realisierbar ist. Es gibt keine Planung dazu, dies ist aber Grundlage für die Antragstellung“, so der Bauamtsleiter. Wenn ein Antrag gestellt wird, dann nur auf Grundlage einer Planung oder zumindest einer Vorplanung.

Radwegenetz wird geprüft

Die einzigen, die in dieser Sache auf Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) zugekommen sind, waren Vertreter vom ADFC. Wenn jemand über verschiedene Gemeindegebiete ein Fördermittelantrag stellen will, dann muss der Antragsteller die Berechtigung übertragen bekommen. Dass er also berechtigt ist, auf fremden Gemeindegebieten etwas zu planen oder Fördermittel zu beantragen. Dies müsse zudem durch die beteiligten Gremien beschlossen werden. „Dann kann man sich auch erst auf den Weg machen und Planungsleistungen ausschreiben. Dabei muss auch klar sein, wer überhaupt die Planungskosten zahlt“, sagt sie.

Allerdings sei das Thema noch nicht ganz abgeschrieben. Im kommenden Jahr werden im Stadtgebiet Bergen und Umgebung alle Radwege unter die Lupe genommen. „Es werden alle Anbindungen des Radwegenetzes geprüft und entsprechend dazu ein Konzept erarbeitet“, sagt Volker Paarmann.

