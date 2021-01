Strüßendorf/Schaprode/Trent

Die Insel Rügen soll wieder etwas grüner werden. Das Straßenbauamt Stralsund will in diesem Winter und im Frühjahr nach eigenen Angaben fast 300 Alleebäume pflanzen lassen. Los gehen soll es am 12. Januar. „Mit einem Ende der Vorhaben rechnen wir Ende März“, informiert Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes.

Gepflanzt werden sollen neue Bäume entlang der Bundesstraße 96 zwischen Strüßendorf und Ralswiek. Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Ausbau der Trasse waren dort in Größenordnungen Bäume gefällt worden, um Platz für die Fahrbahn zu schaffen (die OZ berichtete). Gepflanzt werden außerdem am Regenrückhaltebecken Prisvitz sowie an der Südseite der Landesstraße 302 zwischen Schaprode und Trent.

Verkehrsbeeinträchtigungen

Am Regenrückhaltebecken, so Sendrowski, solle das Areal begrünt werden. „Wir wollen eine Hecke pflanzen sowie eine Blühwiese einsäen lassen.“ Eine solche solle ebenfalls auf dem Pflanzstreifen der Alleebäume an der L 302 angelegt werden. An dieser Trasse sowie an der Bundesstraße sei während der entsprechenden Arbeiten mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Wachsen sollen dort künftig Baumarten wie beispielsweise Sommer-, Kegel- und Kaiserlinden, Flatter-Ulme, Hain-Buche, Vogel-Kirsche oder Hängebirke. Bei den Pflanzungen handelt es sich nach Angaben von Sendrowski um Ausgleichsmaßnahmen für den Ausbau der Bundesstraße 96 sowie für Baumfällungen und Heckenrodungen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 245 000 Euro.

Von Chris Herold