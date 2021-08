Rügen damals und heute

Putbus

Von Neuigkeiten zur Vergangenheit über eine kritische Betrachtung aktueller Entwicklungen bis zur Vision über die Zukunft der Insel Rügen reichen die Beiträge im aktuellen „Rügen-Jahrbuch 2022“. Neben dem Jahresband mit Beiträgen von fast zwei Dutzend Autorinnen und Autoren stellte der Verband „Insula Rugia“ jüngst auch ein zweites Buch der Öffentlichkeit vor. Der Autor Reinhard Piechocki hat eine Dorfchronik von Kasnevitz und den umgebenden Ortsteilen unter dem Titel „Ein Kirchturm und zwei Schwestern“ vorgelegt, in der er die Geschichte des Ortes in Geschichten erzählt. Episoden vom Mittelalter bis zur Gegenwart lassen die Vergangenheit auferstehen.

Rügen habe das Potenzial zu einer Insel der Nachhaltigkeit, schreibt Hans Dieter Knapp im Geleitwort zum Rügen-Jahrbuch. „Tourismus kann der Schlüssel für regionale Wertschöpfungsketten sei, wie ökologische Produkte aus giftfreier, blühender Insellandschaft, hier verarbeitet und vermarktet, von Touristen und Einheimischen geschätzt“, würde sich der Vorsitzende des Verbands wünschen. „Derzeit geistern aber ganz andere Visionen über die Insel.“ Großprojekte mit Öko-Anstrich würden gutgläubigen Gemeindevertretern neu verkauft.

„Es kommt einer Schändung gleich, was Rügen angetan wurde!“

Demgegenüber setzt sich das Rügen-Jahrbuch am Beispiel von Göhren „mit diesem verhängnisvollen Trend kritisch auseinander“. So schreibt etwa Frieder Jelen über das „Mönchgut – von der Kultur- zur Kommerzlandschaft“. „Es kommt einer Schändung gleich, was in den jüngsten Jahren dieser immer noch bezaubernden Landschaft Rügens angetan wurde“, so Jelen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf historischen Themen, wie den Großsteingräbern, die sich vor allem auf Jasmund und an der Südküste befinden, und gleich mehrere Beiträge sind Jubiläen gewidmet. So wurde beispielsweise der Rügener Heimatforscher Johann Jacob Grümbke vor 250 Jahren geboren und besteht das Theater Putbus seit 200 Jahren. Der Leser erfährt, warum aus dem Schauspiel keine Kirche wurde.

Rügen litt unter verheerender Sturmflut

Unter dem Titel „Rügen unter Strom“ befasst sich ein Beitrag mit der kulturhistorischen Bedeutung der alten Transformatorstationen auf der Insel, die um 1900 im Stil der Norddeutschen Backsteingotik entstanden.

Bodo Noack, ehemaliger Leiter des Rügener Umweltamtes, erklärt anhand der Sturmflut im Februar 1625, die 9100 Menschenleben gekostet haben könnte, und des verheerenden Sturmhochwassers im November 1872, wie es zu Dünen- und Deichbau, Buhnen und Schutzmauern auf Rügen kam.

Von ud