Rügen diskutiert: Nonnensee und Rügenmilch

Nonnensee muss erreichbar bleiben

Zum Beitrag „Insulaner wollen Parkplatz am Nonnensee nicht aufgeben“ (OZ vom 10. Februar):

Hat man schon einmal darüber nachgedacht, dass damit den Rüganern/Rüganerinnen die nächste Freizeitaktivität genommen wird? Wie viele Bürgerinnen und Bürger, Einheimische, Gäste und Urlauber stellen ihr Auto ab und wandern um den Nonnensee, ein schöner Spaziergang oder eine anderweitige sportliche Betätigung – hier ist nur der Nonnenseelauf zu nennen – wird dann auch Geschichte sein, beziehungsweise werden. So greift eins ins andere. Wollen wir unsere Insel selber platt machen? Der Nonnensee und sein Gebiet ringsherum dienen der Naherholung, so wie das Gebiet auch ausgewiesen ist. Wer nutzt das Gebiet, wenn er erst vom Stadthof bis zum Nonnensee laufen soll? Da habe ich den ersten Spaziergang schon hinter mich gebracht, ohne in den Genuss von Tieren, Pflanzen und der gesunden Luft am Nonnensee gekommen zu sein. Der Nonnensee muss für alle erreichbar bleiben. Das wollen wir Rüganer! Darum fordern wir: keine Sperrung des Parkplatzes am Nonnensee!

Anke Molzan

Bitterer Nachgeschmack

Zum Beitrag „Das Aus für frisch gezapfte Milch von hier“ (OZ vom 21. Januar):

Klimaschutz ist für viele Menschen in Deutschland mittlerweile ein wichtiges Thema. Und zumindest theoretisch sind viele bereit, ihr Leben zu verändern, denn „dass der Klimawandel menschengemacht ist, das denken laut einer aktuellen Studie 86 Prozent der Deutschen.“ (OZ vom 17. Mai 2019 ). Der Weltklimarat fordert enkeltaugliche Landwirtschaft, denn Lebensmittel tragen zu globalen Veränderungen des Klimas bei. Wir alle wissen: Mit jedem Obst und Gemüse, jedem Getränk, das hin und her und unterm Strich manchmal um den ganzen Erdball oder noch weiter gereist ist, um auf unserem Tisch zu landen, verschlechtern wir dessen Klimabilanz. Doch wie halten es die Menschen wirklich, wenn Klimaschutz auch Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten bedeutet? Ein Beweis, wie groß die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Verbrauchern ist, zeigt das Aus für frisch gezapfte Milch von Rügen.

Enkeltaugliche Landwirtschaft führt auch in diesem Fall beim Verbraucher, trotz aller Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz, zu mangelnder Nachfrage. Denn (1.) die Milch ist etwas teurer als im Supermarkt (angemessene Bezahlung für den Landwirt). (2.) Eine Glasflasche zum Nachfüllen wird einmalig gekauft und muss vor einem erneuten Befüllen zu Hause gereinigt werden (null Verpackungsmüll). (3.) Die Milch wird nur pasteurisiert, das heißt, mit dem schonendsten Verfahren haltbar gemacht und ist deswegen nicht solange haltbar, wie homogenisierte beziehungsweise ultrahoch erhitzte Milch. (Frischmilch, die nur pasteurisiert wird, gilt als gesündeste Milch, was aber vielen Verbrauchern nicht bekannt ist). „Das Aus für frisch gezapfte Milch von hier“ hinterlässt bei Menschen mit Verantwortungsgefühl einen bitteren Nachgeschmack.

Hartmut Kamin, Neuenkirchen

Typisches Bild wird zerstört

Zum Beitrag „Streit um ein Filetstück an der Binzer Strandpromenade“ (OZ vom 6. Januar):

Als langjährige Besucher der Insel Rügen und des Ostseebades Binz haben wir mit Betroffenheit gelesen, dass die Strandpromenade in Binz als eines der letzten Relikte alter, schützenswerter Bäderarchitektur durch ein unpassendes Gebäude „verschandelt“ werden soll. Es ist uns unverständlich, dass die Entscheidung des Binzer Gemeinderates wissentlich die Zerstörung des typischen Bildes einer von Strandvillen geprägten Promenade in Kauf nimmt. Wir sind darüber entsetzt, dass altbekannte Fehler ständig wiederholt werden. Nicht nur von uns wird die Verbauung von Binz als negativ wahrgenommen.

Jutta und Prof. Dr. Götz Methfessel, Niederwiesa

Auf der Facebook-Seite der OZ-Lokalredaktion von Rügen haben sich zahlreiche Nutzer und Leser zum Thema „Stau-Alarm: B 196 zwischen Serams und Göhren wird zur Dauerbaustelle“ kontrovers geäußert:

Ich würde ja mit dem Baubeginn lieber noch ein Stück warten – besser wäre doch von Juni bis September. Meinen großen Respekt für diese Planung ( Luisa Uhlmann, Zwickau).

Die wurde doch erst „konserviert“. Hat ja richtig was gebracht ( Ronny Rüting).

Die Straße ist dann in 30 Jahren fertig, wenn ich in Rente gehe, und in China wäre das in drei Monaten fertig ( Philipp Holz, Sellin)

Kommt immer wieder gern in der Saison. Verstehe allerdings nicht, warum der Termin aufgrund der derzeitigen Witterung nicht geändert beziehungsweise nicht vorverlegt werden kann und somit ein Chaos in der Saison verhindert werden kann ( Evelyn Uhlmann, Zwickau).

Auch das Thema Aldi-Neubau in Bergen Rotensee erregte die Gemüter:

Norma ist doch auch in der Nähe, viele liefern heute auch schon. Sollen sich doch freuen, das was gemacht wird. Recht machen kann man es leider nie allen ( Daniela Schule).

Es gibt dort viele Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt auch Märkte, die liefern. Ist doch schön, dass es endlich neu gemacht wird ( Franziska Buro, Stralsund).

Bergen hat ja auch keine anderen Supermärkte, nicht wahr? Aber wer lauffaul ist, steht tatsächlich vor einem Problem (Tini Chriseele).

Wenn die Chinesen das Bauvorhaben übernehmen, steht der Komplex innerhalb von einer Woche ( Uwe Beier).

