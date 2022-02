Rügen

Die Insel Rügen gehört nicht mehr zum Untersuchungsgebiet für die Endlagersuche für Atommüll. Dieses Gebiet ist somit raus aus der Suche und „wird in der nächsten Phase der Endlagersuche nicht mehr berücksichtigt werden.“ So lautete die Antwort des Umweltministeriums auf ein Schreiben der hiesigen Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) zusammen mit dem Tourismusverband Rügen. Gemeinsam hatten sie sich gegen die Weiterverfolgung der Suche nach einem atomaren Endlager auf beziehungsweise vor Rügen ausgesprochen.

So würden laut Ministerium unter anderem die Bohrungsinformationen keine Salzmächtigkeit unter 100 Meter belegen. In der einzigen Tiefbohrung im Gebiet sei man zur Erkenntnis gekommen, dass kein Steinsalz vorhanden ist. „Damit besteht nunmehr die berechtigte Hoffnung, dass dieser sprichwörtlich bittere Kelch an Rügen vorübergeht“, so das Fazit aus dem gemeinsamen Bekenntnis.

90 mögliche Standorte

Die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe (BGR) ist mit der Umsetzung der Endlagersuche beauftragt. In der ersten Phase wurde nach „Steinsalz-Gebieten in flacher Lagerung“ gesucht und Rügen als einer von 90 möglichen Standorten benannt.

Am 16. November 2021 hatte Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus zu einer Landeskonferenz zum Thema geladen, auf der bereits das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) von der zu geringen Mächtigkeit des Salzstockes berichtete und der Vertreter der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ausführte, dass bei Bestätigung dieses Umstandes das Gebiet für weitere Untersuchungen nicht mehr herangezogen würde.

Endlager würde Tourismus einbrechen lassen

In dem Schreiben von der Insel Rügen hatten die Verfasser im Herbst darauf hingewiesen, dass neben den geologischen Kriterien, Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft keine untergeordnete Rolle spielen dürfen. MV hat keine in großem Umfang produzierende Industriezweige aufzuweisen, dafür große landwirtschaftlich genutzte Flächen. Mit seiner beeindruckenden Landschaft sei die Insel Rügen eine nahezu rein touristisch geprägte Region. „Ein Atommüll-Endlager zum Teil unter der Ostsee zu errichten, würde den Tourismus einbrechen lassen. Man würde damit quasi die Lebensgrundlage einer ganzen Region zerstören.“

Die Bürgermeister der Insel Rügen wollten der drohenden Gefahr nicht untätig entgegensehen. Sie erkannten den ZWAR als geeigneten Zusammenschluss der potenziell betroffenen Städte und Gemeinden und beauftragten den Geschäftsführer Axel Rödiger mit der Kontaktaufnahme zum Tourismusverband und der Formulierung einer gemeinsamen Erklärung.

Von Mathias Otto