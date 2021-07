Altefähr

Die Lockerungen der Corona-Regeln machen es möglich: Am Sonnabend steigt die erste große Party nach dem Lockdown am Strand von Altefähr. Der Veranstalter East Events hat die 90er-Jahre-Party auf die Beine gestellt, für das Unternehmen ist es ebenfalls die erste Veranstaltung nach 16 Monaten Zwangspause im Lockdown.

Vor der grandiosen Skyline von Stralsund über dem Sund nimmt sich DJ Alex Megane an diesem Abend der Party-Musik der 90er an. Was war das doch gleich? Haddaway, MC Hammer und Captain Jack zum Beispiel.

Hier gibt es noch Karten

Los geht es ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, kann einen ausgeschilderten Parkplatz nutzen und das Fahrzeug am Sportplatz abstellen. Es gilt keine Testpflicht auf dem Gelände, nach Angaben des Veranstalters auch keine Maskenpflicht. 1,5 Meter Abstand halten gilt es allerdings an der Bar und den Toilettenbereichen. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro.

Von az