Rügen feiert Frederic Chopin mit einer  „Chopiniade“

Er galt schon zu Lebzeiten als einer der großen Musiker und Komponisten seiner Zeit – Frederic Chopin. 2020 jährt sich sein Geburtstag zum 210. Mal. Rügen feiert den Großen der Musik, der in seinem Heimatland Polen ein Nationalheld ist, mit einer „ Chopiniade“. Die startet am Dienstag im Theater Putbus.

Frederic Chopin galt – wie Mozart – schon im jüngsten Alter als Wunderkind. Sein Klavierspiel – atemberaubend. Wie kaum ein anderer vermochte es Chopin, in sein Spiel und später in seinen Kompositionen so vielfältig menschliche Gefühle und Stimmungen hineinzulegen und wiederzugeben.

Obwohl er schon im Alter von 20 Jahren sein damals unter der Herrschaft des russischen Zaren stehendes Heimatland verlassen musste, blieb Chopin sein Leben lang ein glühender Patriot, der mit seiner Musik und seinen Werken die Landleute im Kampf für ein unabhängiges und freies Polen ermutigte. Und nicht nur sie: Chopin wurde zum Kraftquell im Überlebenskampf nachfolgender Generationen – bis heute.

In der KZ-Hölle konzertiert

Das wird ebenso wie seine Musik in den Focus bei der „ Chopiniade“ gerückt, die im August zu vier Konzertlesungen in das Theater Putbus einlädt. Die Auftaktveranstaltung (4. August, 19.30 Uhr) steht unter dem Motto „ Chopin als Kraftquell“. Zu den Künstlern, Schriftstellern und Personen der Zeitgeschichte, denen Chopin mit seiner Musik Kraft und den Willen zum Überleben gegeben hat, gehört die Pianistin Alice Herz-Sommer.

Sie hat – mit der Musik Chopins – die braune Hölle durch- und überlebt. Alice Herz-Sommer wurde mit ihrem sechsjährigen Sohn Raphael 1943 vom NS-Regime in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Doch sie bot den Nazi-Schergen die Stirn – mit ihrer Kunst. Bis 1945 gab sie im KZ mehr als einhundert Konzerte. Mit denen sie ihren Mithäftlingen Kraft und Hoffnung schenkte und ihrem Sohn das Leben rettete.

Ergreifendes Buch einer mutigen Pianistin

Der Insulaner Reinhard Piechocki hat zusammen mit Melissa Müller das bewegte Leben der mutigen Pianistin, die 100 Jahre alt geworden ist, nachgezeichnet – in einem Buch. Es titelt „Ein Garten Eden inmitten der Hölle“. Daraus wird Reinhard Piechocki zum Auftakt der „ Chopiniade“ lesen und über seine Begegnungen mit Alice Herz-Sommer berichten.

Zudem stellt er mit „Unter Blumen eingesenkte Kanonen“ ein weiteres Werk aus seiner Feder vor, in dem er in 24 Kapiteln erschütternde Schicksale aus der NS-Zeit wiedergibt, die ebenfalls eng mit der Musik Chopins verbunden sind. Darüber hinaus berichtet er über eine bisher kaum erforschte Facette des Nationalsozialismus: Zwischen 1935 und 1939 versuchten die Nazis über die Chopin-Musik Polen als Partner für einen Krieg gegen die Sowjetunion zu gewinnen.

Mari Namera intoniert Chopin

Den musikalischen Part des Auftaktkonzertes übernimmt Pianistin Mari Namera. Sie bringt Kompositionen von Chopin zu Gehör. Auf dem Programm stehen Nocturnes Es-Dur op.9 Nr.2, cis Moll op. posthum, Etüden op. 10 Nr. 3 E-Dur, 5 Ges-Dur, und 12 c-Moll, Etüde op. 25 Nr. 7 cis-Moll, Polonaise As-Dur op. 53, und die Sonate b-Moll op. 35.

Die Japanerin Mari Namera begann im Alter von drei Jahren Klavier zu spielen. Sie studierte an der Hochschule der Künste Tokio, an der Universität der Künste Berlin und an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Die Pianistin erhielt hohe Auszeichnungen in Wettbewerben wie dem Japan Players Wettbewerb, Roze Klavier Wettbewerb, Verona International Piano Competition, und beim Yachiyo Musik Wettbewerb (1. Preis). Seitdem tritt sie regelmäßig an Klavierabenden und als Solistin mit Orchester in Japan und Deutschland auf.

Weitere Veranstaltungen der „ Chopiniade“ im Theater Putbus: 11. August „ Chopin als Lebensretter“, 18. August „ Chopin als Revolutionär“ und 25. August „ Chopin als Genie“, Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Karten für 20 bis 30 Euro unter Tel. 038301/808330 oder online unter www.theater-vorpommern.de.

Von Udo Burwitz