Rügen feiert den Tag der Deutschen Einheit: Feuerwerk im Klosterhof

Bergen

Rund um den Tag der Deutschen Einheit wird es an mehreren Orten Feierlichkeiten geben, so auch auf der Insel Rügen. Das Besondere in Bergen: Hier wird in den 31. Jahrestag hineingefeiert. Am 2. Oktober beginnt die Party um 19 Uhr.

Im malerischen Ambiente des Klosterhofs spielt die Musikgruppe „Testband“ aus Waren an der Müritz. Die Band zählt seit Jahren zu den besten Coverbands im norddeutschen Raum. Mit Charts über Pop, Rock und Schlager ist für jeden etwas dabei. Die Band ist bekannt für den direkten Kontakt zum Publikum und will durch natürliches Auftreten und Spaß auf der Bühne überzeugen.

Unterstützt werden sie vom DJ Frank Flade. Und wer die Jungs von „Testband“ kennt, dem sei klar: Die wissen, wie man Party macht. Und wenn die Gäste dann richtig „abgetanzt“ haben, ist der Hunger groß. Dafür gibt es die klassische Bratwurst mit Senf oder Ketchup. Oder saftiges Kassler im Brotmantel, so versprechen es die Gastronomen. Wer lieber Fisch essen will, der genießt die Spezialitäten vom Fischrestaurant „Andernorts“ aus Rappin.

Hier wurde schon früher gefeiert

Der Klosterhof ist eine Oase, mitten im Herzen der Stadt. Zentral, aber nicht gleich zu finden, gibt er Einblick in vergangene Zeiten. Hier befindet sich auch das Stadtmuseum. Es ist das einzige Museum, das die historische Entwicklung Rügens von der Frühgeschichte bis zum 19. Jahrhundert beinhaltet. Für Bergen ist der Klostergarten schon immer ein Platz für große Feste gewesen.

Die Marienkirche wurde zwischen 1180 und 1193 unter Jaromar I. als romanische Basilika mit Querschiff errichtet und als Klosterkirche des Nonnenklosters Bergen geweiht. Sie liegt auf einer Anhöhe von 55 Meter über Normalnull, die während der letzten Eiszeit beim Rückzug des Eises entstand. Die Kirche zählt zu einem der frühesten Backsteinbauten im norddeutschen Raum, darüber hinaus ist es das älteste erhaltene Gebäude Rügens. Während der Ostteil romanisch ist, gehören Langschiff und Obergeschoss des Querbaus der Gotik an.

Feuerwerk um Mitternacht

Gegen Mitternacht gibt es dann das spektakuläre Feuerwerk mit einer Laserschau. Dieses Spektakel wird in vielen Teilen der Insel zu sehen sein. Da wird der 67,4 Meter (bis zur Kreuzspitze) hohe und weit sichtbare Kirchturm als ein markantes Wahrzeichen im Farbenspiel des Feuerwerks die Silhouette der Stadt prägen.

Von Klaus Weickardt