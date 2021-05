Rügen gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Bergen

Mit einer Kranzniederlegung wurde in Bergen der Befreiung vom Hitlerregime am 8. Mai 1945 gedacht. Zur Aktion aufgerufen hatte der Kreisverband der Linken Vorpommern-Rügen. Zunächst wurde ein Kranz am Ehrenmal der sowjetischen Soldaten am Bahnhof in Bergen niedergelegt, auch das Ehrenmal für Verfolgte des Nationalsozialismus auf dem alten Friedhof wurde bedacht und Blumen an den Stolpersteinen in Bergen abgelegt.

Wachsende Kriegsgefahr in der Welt

Die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner, MdB, dankte 76 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs den sowjetischen Soldaten, die ihr Leben gaben, um Europa und auch Deutschland nach Kriegsende eine neue Chance zu eröffnen, hieß es in einer Pressemitteilung. Alle Redner der Veranstaltung äußerten ihre Sorgen bezüglich einer ständig wachsenden Kriegsgefahr in der Welt.

Von oz