Rügen geht wählen: „Es fühlt sich wie ein Neustart an“

Rügen

Auf der Insel Rügen waren die Menschen schon früh unterwegs, um ihre Stimme abzugeben. Schon kurz nach 8 Uhr, hatten die Wahlhelfer etwa in Bergen und auch in Putbus alle Hände voll zu tun. Nur vier Leute durften gleichzeitig den Raum betreten, die anderen solange mit ihren Wahlunterlagen vor der Tür bleiben. Für Isa Pichert-Förster aus Putbus kein Problem. Schließlich wollte sie an diesem Tag von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. „Nur wer wählen geht, wählt auch. Wer keine Stimme abgibt, braucht später auch nicht über die Politik zu meckern“, sagt sie.

Enttäuschung über Wahlkampf

Für Paul Gohlke ist der Weg ins Rathaus an diesem Sonntag ein Muss, er ließ bisher keine Wahl aus. Und es wird das erste Mal sein, nachdem die Kanzlerin nicht Angela Merkel heißen wird. „Von daher fühlt es sich wie ein Neustart an“, sagt der 35-Jährige aus Putbus. Die Fernsehduelle der Kandidaten hatte er interessiert im Fernsehen verfolgt. Allerdings: „Es war aus meiner Sicht ein flacher Wahlkampf, man musste regelrecht nach den Infos suchen, die uns Wähler interessieren“, sagt er.

Urlauber: Briefwahl bereits abgegeben

Auch Urlauber verfolgen das Wahlgeschehen mit Interesse. Wolfgang (68) und Ingrid (65) Nothdurft aus Hochheim im Taunus machen gerade zwei Wochen Urlaub auf Rügen. Gewählt haben sie längst - per Briefwahl vor einer Woche. Egal wie die Wahl ausgeht, sie wünschen sich Veränderung in der Politik. „Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sollten eine größere Rolle spielen“, sagt Ingrid Nothdurft. Das Paar lebt zwar in einem nach eigenen Aussagen „viel zu großen“ Haus, lebt aber umweltbewusst – seit 25 Jahren mit eigener Solaranlage und Zisterne, aus der Waschmaschine und WC gespeist werden.

Wunsch nach Wandel

„Ich finde, es muss etwas passieren“, meint die Binzerin Barbara Ohrmann, die ihre Stimme im Wahllokal in der Binzer Kurverwaltung abgegeben hat. „Wir müssen hier auf Rügen besser mit den Ressourcen wirtschaften“, meint die 69-Jährige. „Es sollen nicht noch mehr Ferienwohnungen gebaut werden.“ Allgemein wünscht sie sich, dass „mehr soziale Gerechtigkeit einkehrt, und auch die Schwester in der Altenpflege gut von ihrem Verdienst Leben kann“, sagt sie. „Nicht das immer nur etwas für die ohnehin Gutverdienenden getan wird.“

Von az, mo