Bergen

Die Insel Rügen hat eine neue Ladestation für Elektroautos bekommen. Auf dem real/toom-Parkplatz in Bergen hat die SWS Energie, der Energielieferant der Stralsunder Stadtwerke eine Schnelladesäule mit 100 Prozent Ökostrom in Betrieb genommen.

Zur Verfügung stehen hier vier Ladepunkte. „Bei zwei dieser Ladepunkte handelt es sich um Gleichstromladepunkte (sogenannte CCS Como2-Stecker) mit Ladeleistungen bis zu 100 Kilowatt (kW). Damit ist es möglich in einer Viertelstunde Strom für bis zu 150 km zu laden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Stralsund. „Sollte das Fahrzeug diese Ladeleistung nicht zulassen, wird sie automatisch angepasst. Bei den anderen beiden Ladepunkten handelt es sich um 22-kW-Ladepunkte.“ Die Investitionskosten für die Ladesäule, die eine verbrauchsscharfe Abrechnung ermöglicht, wurden mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes realisiert.

Auslastung der Ladestationen im Kreis besser als erwartet

Nach Informationen der Stadtwerke wurden im Jahr 2020 in Deutschland knapp 400.000 batteriebetriebene Autos zugelassen, was einem Anteil von 13,5 Prozent entspricht. „Auch im Nordosten der Republik steigen diese Zulassungszahlen“, informieren die Stadtwerke. „Zudem ist der Landkreis Vorpommern-Rügen ein beliebtes Reiseziel für Touristen.“ Die Auslastung der Ladestationen im vergangenen Jahr übertraf alle Erwartungen trotz der bestehenden Coronapandemie.

Ladestationen für Elektroautos auf der Insel Rügen, Stand 6. Januar 2021. Die neue Schnelladestation am real ist noch nicht eingezeichnet. Quelle: Screenshot Bundesnetzagentur

Rund 50 Elektro-Tankstellen auf der Insel

Erst im vergangenen Jahr wurden sechs neue E-Ladestationen auf der Insel eröffnet. Die Tankstellen befinden sich am Haus des Gastes in Baabe, hinter der Rügengalerie in Sassnitz, auf dem Parkplatz Am Circus in Putbus, hinter der Touristinformation in Glowe, am Haus des Gastes in Juliusruh und am Quartier am Meer in Prora. Damit gibt es auf der Insel jetzt insgesamt rund 50 Ladepunkte für Autos – die meisten allerdings befinden sich an Hotels oder auf Firmengeländen. Eine Übersicht über die 16 öffentlichen Ladestationen mit einer Karte gibt es beispielsweise auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur

So funktioniert das Tanken an den Ladesäulen auf Rügen Aktuell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, um an den neuen elektrischen Ladestationen auf der Insel Rügen zu tanken. Die Kilowattstunde kostet 40 Cent, ein „Volltanken“ dauert in etwa vier Stunden. Zum einen können Fahrer, die bereits eine Ladekarte eines Fahrstromanbieters (bspw. ADAC oder Telekom) haben, diese einfach an den Säulen scannen und damit tanken. Bezahlt wird über den jeweiligen Vertragspartner. Zum anderen ist auch das sogenannte Ad-hoc-Laden möglich. Dafür muss einfach ein Code per SMS an eine auf dem Gerät stehende Nummer geschickt werden, wodurch das Tanken freigeschaltet wird. Dasselbe wird am Ende des Vorgangs wiederholt. Der Preis wird dann vom Mobilfunkanbieter mit der nächsten Rechnung abgebucht. Es ist aber auch möglich, über das „Intercharge-direct“-Verfahren zu tanken. Dafür muss der QR-Code auf der Säule gescannt und sich auf der Internetseite registriert werden. Bezahlt wird unter anderem mit Paypal.

Von Anne Ziebarth