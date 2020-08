Bergen

Hinter jeder Hausfassade spielt sich Geschichte, also Leben, ab. Das trifft ebenso auf das Haus Vieschstraße Nr. 28 zu. Auch wenn das Äußere dem 21. Jahrhundert angepasst erscheint, so steht in dem alten Gemäuer die Bürgermeisterzeit von Reinhold Kersten zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg (1890/91) und dem Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) geschrieben. Diesen Spuren möchte ich heute folgen.

Es war eine bewegende Zeit des Umbruchs, als Reinhold Kersten 1876 Bürgermeister von Bergen wurde. In den 43 Jahren seiner Amtszeit veränderten sich das Leben und das Bild in unserer Heimatstadt. Die Entwicklung Bergens muss man allerdings stets im Zusammenspiel der Geschichte sehen. 1848 wurden die Volksmassen erstmalig zu einem politischen Faktor. In der bürgerlich-demokratischen Märzrevolution boten sie den herrschenden Kreisen die Stirn. Daraus entstand die 1. Deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt am Main.

Vertreter wie Arnold Ruge und Ernst Moritz Arndt hatten hier Sitz und Stimme. Uneinigkeit und persönliche Interessen ließen die Abgeordneten zum Spielball der Monarchisten werden. So war es nur die Folge, dass am 18.06.1849 der württembergische Ministerpräsident Friedrich durch seine Dragoner die Nationalversammlung stürmen ließ und damit das Ende dieser demokratischen Hoffnung einläutete. Der Traum der Errichtung eines deutschen Nationalstaates auf freiheitlicher Basis schien zerstoben. Gleichzeitig entwickelte sich Deutschland vom Agrarland zum Industrieland.

Lebenserwartung stieg

Um mehr Handel und Wandel zu betreiben und damit die Zollschranken zu beseitigen, schlossen sich Preußen, Hessen, Bayern und Württemberg 1833 zum deutschen Zollverein zusammen. Bereits 1828 bildete sich der Handelsverein zur Beförderung des freien Handels und Verkehrs. Die sogenannte industrielle Revolution fand ihren Anfang im England des 18. Jahrhunderts. Die Erfindung der Dampfmaschine, der Spinnmaschine und des mechanischen Webstuhls kam Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland an. Neue Erfindungen und Technologien, eine sich entwickelnde Eisen- und Stahlindustrie und die Entwicklung eines Bahnnetzes stabilisierten den Fortschritt. Mehr Menschen wurden für die Produktion benötigt.

Auch wenn die Agrarwirtschaft nicht mehr den Stellenwert besaß, so verlor sie keineswegs an Bedeutung. So entwickelten sich die Erträge von Weizen zwischen 1850 und 1913 von 12 auf 23,5 Doppelzentner pro Hektar und der Milchertrag einer Kuh stieg von 1200 Liter auf 2400 Liter pro Jahr. Einher ging eine höhere Lebenserwartung durch bessere Ernährung. So betrug 1850 die durchschnittliche Lebenserwartung 34 Jahre und 1910 bereits 49 Jahre (nach J. Mirow). Am 7. Dezember 1835 wurde die erste Bahnverbindung in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth eröffnet. Natürlich eröffneten sich mit Öffnung der Märkte neue Krisenschwerpunkte. So kam es durch den Wirtschaftsliberalismus 1873 zum rapiden Rückgang des Absatzes von Eisenprodukten.

Bismarck wurde Bundeskanzler

Jedoch Preußen verfolgte das Ziel der Einheit hartnäckig weiter. Einer der Verfechter einer Einigung unter Ausschluss des Kaiserreiches Österreich-Ungarn war der preußische Kanzler Otto von Bismarck. Er sah Preußen als Führungsmacht. Der Deutsche Bund und der Bundestag sollten diesen Anspruch manifestieren. Der dänisch-holsteinische Krieg von 1864 und der Bruderkrieg gegen Österreich 1866 ließen Preußen endgültig erstarken. Der zu schaffende Norddeutsche Bund gab sich am 1. Juli 1867 eine eigene Bundesverfassung. Die Regierungsgewalt lag in den Händen des Bundesrates (Ländervertreter), der preußische König wurde Bundespräsident und Bismarck Bundeskanzler. Im Deutsch-Französischem Krieg von 1870-1871 standen sich zwei Heere unversöhnlich gegenüber.

Das deutsche Heer wurde befehligt von Helmuth von Moltke und die Franzosen standen unter Führung Napoleon III. Bei Sedan kam es am 2. September 1870 zur entscheidenden Schlacht und zum Sieg über Frankreich. Tage danach kam es in Paris zur Ausrufung der Republik unter Führung von Jules Favre. Frankreich bezahlte an Preußen fünf Milliarden Franc Kriegsentschädigung und verlor Elsass-Lothringen. Das war für Frankreich eine nationale Katastrophe. Mit der Krönung des preußischen Königs Wilhelm I. zum deutschen Kaiser Wilhelm I. mit der Kaiserproklamation zu Versailles am 18. Januar 1871 entstand das „Zweite Reich“. In Deutschland hatte nationaldeutsches Denken Konjunktur.

Kaiser dankte ab

Dieses wurde vielen Deutschen in ihrer eingeschränkten Sichtweise später zum Verhängnis und führte zum Erstarken des Hitler-Reiches. Mit dem Tod Kaiser Wilhelm I., dem 100 Tage Kaiser Friedrich III. und der nachfolgenden Machtübernahme durch Wilhelm II. brach eine Ära neuer Expansionsbestrebungen an. Dazu zählte auch eine neue Kolonialpolitik. Deutschland litt zunehmend an Selbstüberschätzung und Unterschätzung von Russland und England. Mit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers und seiner Frau 1914 in Sarajewo war der Weg in den 1. Weltkrieg eingeleitet.

Dieser endet 1918 für Deutschland mit der Abdankung des Kaisers. Das Volk stand auf und es bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Am 9. November 1918 übergab Reichskanzler Max von Baden das Amt an den Führer der Mehrheitssozialisten Friedrich Ebert. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Scheidemann rief vom Balkon des Reichstagsgebäudes die Republik aus. Am 31. Juli 1919 verabschiedete in Weimar die Nationalversammlung die „Weimarer Verfassung“ und es begann die demokratische Bewährung in der Weimarer Republik.

Vier Kinder

Nur unter Berücksichtigung dieser politischen und ökonomischen Entwicklung in Deutschland können wir das Geschehen in Bergen auf Rügen verstehen. Zahlreiche Grabstellen auf den Bergener Friedhöfen erinnern uns an Menschen, die unsere Geschichte mit bewegt haben. Auf einer dieser Grabstellen wurde der Bergener Bürgermeister Reinhold Christian Friedrich Kersten am 24. November 1922 beigesetzt, nachdem er am 21. November hier verstarb.

Seine Geburtsstätte war am 18. April 1849 Neustettin. Der Vater Kersten stammte aus Berlin. Am 29. August 1859 wurde seine spätere Frau Adelheid Friedericke Luise Lübbe in Neuenfeld bei Prenzlau geboren. Sie erreichte das gesegnete Alter von 88 Jahren und verstarb in Bergen am 2. Mai 1947. In Rostock fand am 13. Oktober 1879 die christliche Eheschließung statt. Aus dieser Ehe stammten vier Kinder, die in Bergen geboren wurden. Die Mädchen Helene (geb. 19. April 1881), Elisabeth (geb. 12. April 1883), Sohn Johann Heinrich Gustav (geb. 3. April 1885) und Hedwig (geb. 12. Januar 1893). Der einzige Sohn Johann verstarb mit 21 Jahren, am 9. Dezember 1906 und wurde er im Familiengrab in Bergen beigesetzt.

Schulische Entwicklung

Interessant erscheint auch die vierte Grabstelle. Hier wurde das Fräulein Luise Guttzeit beerdigt. Sie war die Patin von Hedwig Dorothea Kersten. Luise Guttzeit (geb. 1. April 1854 in Mohrungen in Ostpreußen) gründete in Bergen in der Calandstrasse 3, am Fuße des Koppheesterberges, eine Privatmädchenschule für die höhere Bildung (seit 1893). Diese siedelte später in die Dammstrasse 10 (bekannt unter braunes Haus) um. Am 22. April 1919 ging die Guttzeitsche Schule an den Kreis über und schloss sich mit der Ernst-Moritz-Arndt-Schule zusammen.

Erster Direktor war Dr. Walter Baetke. Zuvor hatten die Knaben in der 1906 gegründeten Schule und späteren landwirtschaftlichen Schule ihr Domizil. Luise Guttzeit bekam eine Abfindung, die ihr jedoch durch die inflationäre Entwicklung nicht zum Leben reichte. Ihre besonderen Verdienste sind in der Jugenderziehung der Mädchen zu sehen. Eine tiefe Freundschaft verband sie mit dem Hause Kersten. Auch diese schulische Entwicklung fiel in die 43 Bürgermeisterjahre von R. Kersten.

Bedeutungsvoll war die Anbindung der Insel Rügen an das deutsche Bahnnetz. Das Bahnhofsgebäude und das Streckennetz mit dem Trajekt von Altefähr nach Stralsund weihte man 1883 feierlich ein. 1889 wurde die Verlängerung nach Sassnitz eröffnet und die wichtige Anbindung zur Schiffsverbindung nach Trelleborg in Schweden, „Die Königslinie“, war in Betrieb genommen. Die Kleinbahnlinie von Bergen nach Altenkirchen wurde 1896 eröffnet und wurde ein wichtiger Transportfaktor zur Großbahn und zu den Häfen. Bergen war wichtiger Knotenpunkt für Handel, Tourismus und Bildung geworden. Der Tourismus erreichte für Bergen neue Dimensionen.

Von Uwe Hinz