Mit der Initiative „Für die Bäume“ in Altefähr ist die Initiativ-Familie auf Rügen um ein weiteres Mitglied reicher. Den rund 90 Menschen in Altefähr geht es darum, möglichst viele alte Bäume in einem Waldstück zu bewahren, der zum Kurpark umgewandelt werden soll.

„Bewahren“ ist eines der Worte, die man bei den Initiativen Rügens am häufigsten hört. Die Angst vor einer Zerstörung der natürlichen Ressourcen und den Folgen der touristischen Entwicklung ist hoch, auch der Ausverkauf Rügens an Investoren ist ein Kernthema. Dabei hat die Insel bereits einiges an Initiativen gesehen. Ein Rückblick:

Die Bürgerinitiative „Bewahrt Lohme“ machte sich 2017 gegen das 500-Bettenprojekt „Medical Wellness Hotel“ im Ort stark und sammelte nach eigenen Angaben über 10 000 Unterschriften – mit Erfolg, das Projekt nicht in Lohme gebaut – allerdings dafür in Göhren. Zuletzt hatte sich die Initiative ein neues Ziel gesetzt: Den Abstieg des Königsstuhls zu erhalten. Hier gab es einen Teilerfolg: Landrat Stefan Kerth (SPD) beauftragte ein Gutachten, das besagte, dass die Treppe möglich sei – Umweltminister Till Backhaus (SPD) blieb hart und verwies auf die dynamische Kreideküste.

Initiative kam im Film „Wem gehört mein Dorf?“ vor

Die Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Göhren (BILG)“ mit Nadine Förster ist wohl die bekannteste Bürgerinitiative der Insel – ihre Arbeit wurde sogar im Film „Wem gehört mein Dorf?“ vorgestellt. Die Initiative startete den Protest gegen einenInvestor und die Veränderung des Ortes. Dann machten die Mitglieder Nägel mit Köpfen und ließen sich zur Kommunalwahl aufstellen.

Ein Erfolg für die Initiative: Die Mehrheit im Gremium, die den Investor vorher vorbehaltslos unterstützt hat, ist nicht mehr gegeben. Zudem hat der Film des Göhrener Regisseurs Christoph Eder viele Leute auf der Insel dazu bewegt, sich in Bürgerinitaitiven zusammenzuschließen.

Foto aus dem Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ Quelle: ostlicht filmproduktion

„Zu groß, zu viel“ lautet Kritik

So zum Beispiel die Initiative „Hafen Vitte“, die sich gegen die Hafenausbaupläne der Gemeinde Hiddensee in Vitte richtet. „Zu groß, zu viel!“ ist hier die Kritik, „Hafensanierung muss sein, Massentourismus nein“, das Motto. Die Initiative favorisiert einen naturnahen Hafenausbau.

Sie ist eng verbunden mit einer Initiative, die es durch eines der größten Vorhaben richtig bekannt geworden ist, die Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Rügen“ . Die mittlerweile 140 Mitglieder hatten sich vehement gegen die touristische Entwicklung auf dem Bug ausgesprochen, hier ist ein 2000-Betten Projekt geplant. Die Pläne sind zwar aufgeschoben, weil sich die Investoren verabschiedet haben, die Gemeinde hält aber weiter an den Planungen fest.

Kritische Begleitung vieler Projekte

Zu den Zielen der BI Lebenswertes Rügen zählen aber nicht nur der Erhalt des Bug, sondern auch die kritische Begleitung vieler andere Projekte auf Rügen, etwa des Bauvorhabens in Promoisel (Gesundheitshotel), die anhaltende Sperrung des Hochuferwegs in Lietzow, der Bau von neuen Ferienhäusern bei Nardevitz, oder die Windenergieanlagen bei Frankenthal. Anwohner haben sich mit der Bitte um Unterstützung bezüglich weiterer Projekte in Putbus, Glowe oder Lauterbach an die Initiative gewandt.

Blickt man zurück, können sich viele bestimmt noch an die Windenergie-Gegner „Gingst F.E.I.N - ohne Windgiganten“, oder die Bürgerinitiative „Windkraft-Wahnsinn Rügen“ erinnern. Sogar für den Erhalt des Parkplatzes am Nonnensee gab es eine Initiative: der Protest gegen das Straßenbauamt Stralsund blieb allerdings unerhört – ein neuer Parkplatz ist aber eingerichtet und wird gut frequentiert. Übrigens: Es muss nicht immer Bau sein: Auch immaterielles gibt es.

Die Initiative „DenkMalProra“ setzt sich dafür ein, dass Prora nicht nur immer als KdF-Bad gesehen wird, sondern die DDR-militärhistorische Geschichte stärker herausgestellt wird. Hierfür läuft ein Aufruf an Gemeinde und Landkreis, die Hinweisschilder „ehemaliges KdF-Bad“ in Koloss von Prora umzubenennen, das aus einer Privatsammlung entstandene NVA-Museum in Block III zu integrieren und, besonders pikant: Der Aufforderung den Titel Seebad nur zu vergeben, wenn die Investoren transparent mit der Geschichte der Häuser umgehen.

Von Anne Ziebarth