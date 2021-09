Rügen ist für sie Heimat und zum Ankerort

Putbus

Elena Zürn lebt seit Ende vergangenen Jahres in Putbus und eröffnete dort am 1. Juli das Atelier mit Praxis „Tonzeit“, in dem sie nonverbale Therapiemethoden zur Selbstfindung anbietet. Die gebürtige Leipzigerin absolvierte nach der Schulzeit ein Keramik-Studium und betrieb Werkstätten auf Rügen und in Sachsen „Schon als junger Mensch wollte ich Kunsttherapie machen“, sagt sie. So lag es nahe, dass sie berufsbegleitend eine entsprechende Ausbildung dranhängte. Ab 2010 arbeitete sie als Therapeutin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mittweida. Als die Klinik geschlossen wurde, ergriff die 61-Jährige, die sich auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie qualifiziert hatte, die Chance auf einen Neuanfang und verlegte den Lebensmittelpunkt nach Rügen, wo bereits der älteste Sohn mit Familie lebt. „Ich schöpfe Inspirationen aus der Weite und der Klarheit der Landschaft. Die Insel wird immer mehr zur Heimat und zum Ankerort für mich“, bekennt sie.

Von Christa Driest