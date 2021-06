Rügen krempelt die Ärmel hoch: Frankenthal ruft zur Bauwoche

Frankenthal

Die Bauwoche in Frankenthal auf Rügen, zwischen Samtens und Poseritz, findet in diesem Jahr von Freitag, 25. Juni bis Freitag 2. Juli statt. Zum vierten Mal lädt der Verein Lebensgut Frankenthal im Sommer alle Freiwilligen ein, bei der Weiterführung der baulichen Maßnahmen am Gemeinschaftshaus und im -garten zu helfen. „Auf dem weitläufigen Gelände kann während der gesamten Woche gezeltet oder gecampt werden“, informiert Sandra Pixberg vom Gut Frankenthal.

„Auch tatkräftige Tagesgäste sind herzlich willkommen. Für Kinder gibt es genug Platz zum Spielen.“ Erster Treffpunkt für Interessierte der Bauprojekte ist am Freitag dem 25. Juni um 9 Uhr im Gemeinschaftshaus, Interessierte können in der gesamten Woche dazustoßen.

Keine Angst: Auch Nicht-Handwerker willkommen

Das Programm ist ambitioniert. Unter anderem soll in diesem Jahr ein Lehmbackofen auf der Südterrasse errichtet werden. Auch Pflasterarbeiten mit Backsteinen im Flur des Gemeinschaftshauses sind geplant und das Fliesenmosaik in den Waschräumen soll weitergeführt sowie eine Zwischenwand im Obergeschoss eingezogen werden. Ein kleiner Teil der Fassade wartet noch auf seinen Verputz. Ein Profi muss man dafür nicht sein.

„Es ist für alle Fertigkeiten etwas dabei“, so Pixberg. „Wer noch nicht handwerklich gearbeitet hat, kann in Frankenthal damit beginnen. Im Vordergrund stehen die gemeinsame Arbeit an den Bauprojekten und ein gutes Miteinander.“ Damit die Helfer bei Kräften bleiben, gibt es nicht nur Verpflegung (auch Nicht-Helfer dürfen natürlich probieren) sondern auch Musikprogramm, unter anderem mit der Inselblues-Band am Freitag um 20 Uhr und DJ Ben (1. Juli ab 20 Uhr).

„Wem gehört mein Dorf“ am Sonntag

Am Sonntag, 27.06., zeigt der Verein um 15.00 Uhr den Film „Wem gehört mein Dorf“ mit anschließender Podiumsdiskussion, die sich mit Fragen zu der Zukunftsgestaltung der Insel Rügen beschäftigt. Nadine Förster und Bernd Elgeti von der Bürgerinitiative „Lebenswertes Göhren“ werden anwesend sein und über ihre Erfahrungen im Kampf um ihr Dorf berichten. Interessierte Einzelpersonen, Vereine und Initiativen sind eingeladen, sich an der Runde in Frankenthal zu beteiligen.

Am kommenden Wochenende wird auf Frankenthal dazu ebenfalls der „Tag der offenen Gartentür“ gefeiert. An diesen Tagen öffnen die, mit der „Natur im Garten“-Gartenplakette ausgezeichneten, Naturgärten in ganz Mecklenburg-Vorpommern ihre Pforten. Der Gemeinschaftsgarten kann am Sonnabend und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr besichtigt werden, Führungen werden angeboten. Außerdem wird am Sonntag Weitere Informationen unter www.lebensgut-frankenthal.de

Von az