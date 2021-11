Bergen

Still und heimlich wurde eine Erinnerungstafel für einen Bergener Bürger gesetzt. So fühlte es sich im vergangenen Jahr an, als die Infotafel ohne große Feier, ohne Reden, ohne viel Tamtam vor dem Amtsgericht, dem damaligen Wohnort des Protagonisten, aufgestellt wurde. Damit soll an einen Sohn der Stadt erinnert werden, der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs durch ethisch verantwortungsvolles Handeln weltweite Bekanntheit erlangt hatte. An Hans Wilhelm Langsdorff, der letzte Kommandant des Panzerschiffs „Admiral Graf Spee“.

Die offizielle Einweihung fand nun zwar fast ein Jahr später statt, dafür mit vielen Besuchern, darunter Mitglieder der Marinekameradschaft Bug, Militärhistoriker, Stadtvertreter und Bürger. Anwesend waren auch hochrangige Offiziere wie Kay-Achim Schönbach, Vizeadmiral der Deutschen Marine, und Verteidigungsattaché Oberst Kapitän zur See José Manuel Ruiz Tocci aus der Botschaft in Uruguay.

Kapitän Hans Langsdorff versenkt 1939 sein Panzerschiff "Admiral Graf Spee" in Montevideo. Quelle: Speesammlung H. Neumann

Auf der anschließenden Diskussionsveranstaltung bekamen die Anwesenden einen Eindruck, wer der Mensch Hans Langsdorff war, was ihn zur Selbstversenkung seines Schiffes bewogen hat. Und vor allem, wie er den Mut fand, seine Mannschaft vor dem sicheren Tod zu bewahren. Er selbst beging einen Tag nach der Selbstversenkung der „Admiral Graf Spee“ vor Montevideo am 20. Dezember 1939 Selbstmord.

Ehre, Haltung, Verhalten

Oft fielen in der Diskussion an diesem Nachmittag die Worte Ehre, Haltung oder Verhalten. Ist er ein Held? Darf man ihn ehren? Die Meinung dazu ging in der Vergangenheit weit auseinander. Laut Regierung nicht, denn bis auf Bergen gab es keinen Gedenkort für diesen Mann in Deutschland. In Uruguay, Argentinien und England schon. Weil er eben eine opferreiche Schlacht verhindert hatte. Die noch heute lebenden Besatzungsmitglieder gedenken an seinem Grab in Buenos Aires.

Bürgermeisterin Anja Ratzke steht zusammen mit Bürgern und Gästen an der Gedenktafel. Quelle: Mathias Otto

Mit dem heutigen Wissen rückwärts zu schauen, um vom hohen Ross zu urteilen, das sei nicht recht, sagt Kay-Achim Schönbach. In keiner Weise könne man es vergleichen. Mit der Einsamkeit, die man hat, wenn man Kommandant ist und sich im Südatlantik befindet, dort diese Entscheidung zu treffen hat – dies müsse berücksichtigt werden, wenn man wisse, dass er sich in einer Extremsituation in einer Diktatur in einem Krieg befunden hat. „Hier geht es um die handelnde Person. Wir müssen diesen Menschen in so einer Situation als Einzelperson sehen“, sagt der Vizeadmiral.

Diskussionsveranstaltung in der Schule "Am Grünen Berg". Bürgermeisterin Anja Ratzke spricht zu den Gästen. Quelle: Mathias Otto

Wenn man ihn nur aus der Sicht betrachten würde, dass er Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei war, die Bestandteil dafür war, dass Hitler an die Macht kommt, dann würde es keine Ehrung geben, ist sich der Admiral sicher. „Tatsächlich muss es bei Langsdorff das Gute und das Wahre gegeben haben. Mit allen Fehlern, die er hatte, mit allen Fragen, die man zweifelsohne stellen muss. Aber es ist, glaube ich falsch, heute hier zu sitzen und über ihn zu urteilen“, sagt er. Man soll also nicht mit den Augen von heute auf gestern schauen.

Freitod am 20. Dezember 1939 Hans Langsdorff lief mit dem Panzerschiff „Admiral Graf Spee“ im Dezember 1939 nach einem Gefecht mit der britischen Marine den Hafen von Montevideo an. Weil dem Kommandanten Hans Langsdorff die notwendigen Reparaturen an seinem Schiff verweigert und er zum Auslaufen aufgefordert wurde, entschied er sich gegen ein letztes, aussichtsloses Gefecht und ordnete die Selbstversenkung der „Admiral Graf Spee“ an. Nach der erfolgreichen Zerstörung des Panzerschiffs floh der Kommandant mit seinen Matrosen nach Buenos Aires, wo er für ihre sichere Unterbringung sorgte. Langsdorff selber wählte am 20. Dezember 1939 in Argentinien den Freitod.

„Er hat an seine Männer gedacht“

Man soll eine Sache machen, von der man überzeugt ist, auch wenn sie gegen Befehle handelt. So antwortete Fregattenkapitän a. D. Dr. Dieter Hartwig auf die Zuschauerfrage, was die Bergener Bürger und vor allem die Kinder von dem Handeln des „Admiral Graf Spee“-Kommandanten lernen und in der heutigen Zeit anwenden können. Dieter Hartwig hatte an diesem Nachmittag zum Lebensweg von Langsdorff und Endschicksal Thesen vorgestellt und kommentiert.

Diskussionsveranstaltung in Bergen. Moderator Michael Schmidt (Mitte) kam mit folgenden Gästen ins Gespräch: den Militärhistorikern Ingo Pfeiffer (l.) und Prof. Dr. Michael Epkenhans (2. v. l.) sowie Fregattenkapitän a. D. Dr. Dieter Hartwig (r.) und Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (2. v. r.). Quelle: Mathias Otto

„Langsdorff habe aus seinem inneren Standpunkt heraus gehandelt und dann im zweiten Schritt an seine Männer gedacht. „Das kann man heute jedem Kind beibringen, dass man für die richtig erkannten Dinge einsteht. Wenn man das macht, dann kann man dieses Beispiel nehmen“, sagt er.

Von Mathias Otto