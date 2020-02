Rügen lockt mit Steinzeit-Workshop und Fischereigeschichte

Bergen

Ein Steinzeit-Workshops mit Dr. Katrin Staude findet am 21. Februar statt. Dabei können die Teilnehmer ausprobieren, wie aus Steinen Werkzeuge und Speerspitzen hergestellt werden. Die Familienexkursion beginnt um 10.30 Uhr am Haus des Gastes in Binz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis 16 Uhr am 20. Februar unter Telefon 03 83 93 / 14 81 48.

Heilpraktiker Rainer Rahmfeld gibt am 21. Februar um 10 Uhr im Binzer Haus des Gastes eine Einführung in die Welt der ätherischen Öle. In seinem Gesundheitsvortrag erfahren die Teilnehmer, was ätherische Öle sind, wie sie gewonnen werden und wie sie wirken. Der Eintritt ist kostenfrei.

Filmabend mit gemeinsamen Essen

Der Lichtspiel-Verein lädt am 21. Februar zu einem „ Länderabend Simbabwe“ im Sassnitzer Grundtvighaus ein, der um 18 Uhr mit einem Essen beginnt. Gegen 19 Uhr folgt ein Bildvortrag und ab 20 Uhr starten zwei Dokumentationen. Der Film „Music by Prudence“ aus den USA wird in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Sassnitz im Rahmen des Weltgebetstages präsentiert. Im Anschluss folgt „ Taxi Sisters“ ( Senegal 2011).

„Kann denn Liebe Sünde sein?“, heißt es am 22. Februar im Theater in Putbus. Zu sehen ist ein Liebesspiel in zwei Akten mit Yanar Aporta und Marc Horus. Unvergängliche Melodien voller Sehnsucht, Leidenschaft und Poesie aus Operetten und Filmmusiken der 20er und 30er Jahre werden zu einer Liebesgeschichte verknüpft.

Kindertheater zum Mitmachen

Am 23. Februar um 16 Uhr präsentiert das Theater in Putbus das Musical „Urmel schlüpft aus dem Ei“ mit dem Figurentheater „Die Complicen“. Das Original von Max Kruse bildet die Basis – angereichert mit den schönsten Momenten des Bilderbuchtitels, eingängiger Musik und Mitmachelementen.

Geschichten über die Fischerei

„Auf Fischers Spuren“ können sich Interessierte am 22. Februar begeben. Sie werden zu Schauplätzen mit Geschichten zur Fischerei von anno dazumal bis heute in Göhren geführt. Anschließend lädt das Travel Charme Hotel Nordperd zu einer Fischsuppe ein. Start ist um 11 Uhr am Haus des Gastes. Kosten: drei Euro mit Kurkarte und fünf Euro ohne.

Am 22. Februar findet eine geführte „Wanderung rund um den Königsstuhl“ statt, die der „Wanderfreunde SBG Rügen e.V.“ organisiert. Wer mitwandern möchte, findet sich um 10 Uhr am Parkplatz in Hagen ein oder um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Kaufhaus „Stolz“ in Sellin. Anmeldungen unter Telefon 0152 / 729 63 80 bei Sabine Sakuth.

