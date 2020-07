Rügen lockt mit kleinen Musikformaten an besonderen Orten

Sellin/Mönchgut

In den Strandkörben, auf den Bänken, auf der Treppenanlage an der Kaikante und auf der Wiese vor dem Hafenmeisterhaus haben es sich etliche Besucher gemütlich gemacht. Sie klönen miteinander, prosten sich zu oder schauen wortlos auf den in der Abendsonne glitzernden Selliner See und lauschen der Musik, die DJ Irie Jai auflegt. Reggae- und Housemusik schwappt aus den Boxen. Jahrzehnte im Dornröschenschlaf versunken, wird die vor zwei Jahren eröffnete Marina am Selliner See mehr und mehr zum Geheimtipp gerade in den sommerlichen Abendstunden. Hier geht die Sonne besonders schön unter. Ein Ort zum Verlieben.

DJ Irie Jai legte am Sonnabend im Selliner Hafen auf. Quelle: Gerit Herold

„Sonnenuntergangsverliebt“ heißt denn auch die neue Veranstaltung, die die Kurverwaltung zum zweiten Mal anbietet. Noch bis mindestens Ende August immer sonnabends von 18 bis 22 Uhr laden DJs der Insel zum lässig-romantischen Tagesausklang ein. Neben Urlaubern zieht es auch viele Einheimische an den Hafen. Die Veranstaltungen dort seien leider noch nicht gut genug beworben und in den Veranstaltungsplänen nicht zu finden, meint Ute Subklew-Weppelmann.

Genossen die Atmosphäre: Die Sellinerinnen Wiebke Plötz (l.) und Ute Subklew-Weppelmann (r.) sowie Juliana Golling aus Jüterbog. Quelle: Gerit Herold

„Terrassen-Töne“ und Klassik im Kurpark

Geplant war für dieses Jahr vieles anders auf Rügen. Wegen der Corona-Pandemie musste auch die Kurverwaltung Sellin ihre Großevents abblasen und kurzfristig Neues schaffen. „Coronabedingt sind bei uns vier neue Veranstaltungsarten entstanden, die alle so gut sind und so gut ankommen, dass sie definitiv auch ins nächste Jahr transportiert und fester Bestandteil des Selliner Veranstaltungskalenders werden“, kündigt Steffi Besch von der Kurverwaltung an. Die neuen kleinen Formate würden zeigen, dass die Kombination von Kultur und Natur beliebt ist und nicht unbedingt viel Geld kosten müsse. Zudem bieten sie einheimischen Künstlern und Musikern aus der Region eine Plattform.

Die Treppenanlage an der Kaikante ist ein beliebter Sitzplatz bei den Veranstaltungen. Quelle: Gerit Herold

Seit Juni und noch bis Ende September sind immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr die „Terrassen-Töne“ auf den Ostsee-Terrassen an der Seebrücke zu hören. Im Juli hatte auch „Klassik im Kurpark“ Premiere, eine Fortsetzung auf dem Plateau des Friedensberges gibt es am 8. August um 19 Uhr. Immer montags von 19 bis 21 Uhr läuft am Hafen zudem „Musik auf dem Bootssteg“ mit Thomas Putensen und Freunden.

Segler aus Holland , Dänemark und Polen

Dass das feine kulturelle Programm am Selliner Bollwerk ankommt, bestätigt auch Hafenmeister Thomas Schälke. „Das lockt viele Gäste zum Hafen runter. Aber auch die Segler hier finden es gut.“ Bis zu 80 Segel- und Sportboote können an den beiden 100 Meter langen Stegen der Marina festmachen. Seit Pfingsten brummt es, im Schnitt sind 60 Plätze belegt, so Schälke. Die Skipper kommen aus ganz Deutschland sowie aus Holland, Dänemark und Polen.

„Viele sind das erste Mal hier und entdecken uns als Hafen“, freut sich der 50-Jährige. Er ist die Seele des maritimen Kleinods, das die Kurverwaltung betreibt. „Ich arbeite, wo andere Urlaub machen“, schmunzelt der Selliner. Für ihn ist es ein Traumjob. „Die Atmosphäre und die Lage sind top. Die Segler sind entspannt und gut drauf“, so Schälke. Sie würden die Anlage und die Rahmenbedingungen loben. Und eben auch das neue musikalische Abendangebot.

Kleine Musikevents begeistern auch auf Mönchgut

Aufgrund der aktuellen Lage mussten auch in der Gemeinde Mönchgut viele Traditionsveranstaltungen abgesagt werden. Aus der Not heraus entstand auch hier eine neue Veranstaltungsreihe. An den verschiedensten Orten im gesamten Gemeindegebiet gibt es seit Anfang Juli jeden Montag und Mittwoch kleine Musikevents.

„Mehrere Hundert Urlauber und Einheimische haben sich bereits an den außergewöhnlichen Locations und dem entspannten Flair erfreuen können“, informiert Tourismusmanagerin Franziska Lichtenauer. Das „Strandhus“ in Lobbe und die neue Promenade in Thiessow boten bereits eine atmosphärische Bühne für Markus Skrzepski, La Banda mit Paolo & Friends oder die Hafencowboys von Mönchgut. Auch die Strandbar am Hafen Gager, der heimelige Vorplatz des Schulmuseums Middelhagen sowie die Feuerstelle direkt am Naturstrand in Alt Reddevitz sind Schauplätze für die gemütlichen Abende bei handgemachter Musik. Für das leibliche Wohl ist an allen Veranstaltungsorten gesorgt.

Der Strand an der neuen Promenade in Thiessow bot bereits eine atmosphärische Bühne für Markus Skrzepski. Quelle: Gemeinde Mönchgut

„Kein Abend ist wie der andere, denn jeder Veranstaltungsort ist genauso individuell wie die Musiker und ihre unterschiedlichen Stilrichtungen von Blues über Country bis hin zu Rock - diese Veranstaltungsreihe spiegelt die Vielfältigkeit der Gemeinde Mönchgut in ihren zahlreichen Facetten perfekt wider“, so Lichtenauer.

Auch in der Kurverwaltung sei jetzt schon klar, dass diese im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Noch bis Ende August gibt es montags und mittwochs von 19 bis 21 Uhr Live-Musik. Neben den oben genannten Bands haben noch Gotte Gottschalk, Die Zwei und Bluesrausch ihre Auftritte (www.mein-moenchgut.de, Facebook & Instagram „mein.moenchgut“).

Von Gerit Herold