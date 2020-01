Bergen

Auf der Suche nach ihrem Kunstwerk schlenderten die Hobbykünstler mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten durch die Flure der Kreisvolkshochschule. Natürlich wurde die Gelegenheit auch genutzt, um einen Blick auf die Arbeiten der anderen ausstellenden Maler zu werfen. 48 Männer und Frauen sind dem Aufruf der Kreisvolkshochschule zu „Rügen malt“ gefolgt und präsentieren ihre Objekte in der Störtebekerstraße noch bis zum 5. März.

Hobbykünstler kommen zusammen

„Ich finde es toll, dass die Kreisvolkshochschule es sich vorgenommen hat, Rügener Hobbykünstler zu zeigen“, sagt Christoph Rosenow. „Da bekommt man erst mit, wer hier noch so tätig ist. Auch die verschiedenen Stile durcheinander finde ich gut“, meint der 68-Jährige, der hier sein Aquarell „Fischerhaus“ zur Verfügung gestellt hat. Zu Pinsel und Farbe hat der Binzer schon immer gern gegriffen. „Ursprünglich wollte ich sogar Malerei studieren. Aber das hat in der DDR nicht funktioniert.“ Stattdessen hat er Theologie studiert, ist Pastor geworden und dabei der Malerei aber stets treu geblieben. Beigebracht hat er sich die Techniken selbst.

Christoph Rosenow (68) aus Binz hätte damals am liebsten Malerei studiert. Er wurde Pastor, blieb Farbe und Leinwand aber in der Freizeit treu. Sein Aquarell "Fischerhaus" ist im Flur der Kreisvolkshochschule zu bewundern. Auch ein Aquarell seines 15-jähriges Sohnes Clemens hängt direkt daneben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Anfänge machte er mit Ölfarben, hat sich in Porträts geübt und kam irgendwann zur Aquarellmalerei. In seinem Heimatort hat er schon öfter seine Werke der Öffentlichkeit präsentiert, stellte in der Kurverwaltung oder in Kirchen aus. „Ich bin aber noch lange nicht fertig, probiere sehr viel aus und überlege. Lyonel Feininger beschäftigt mich da sehr, der mit klaren Linien überspitzte Bilder entworfen hat“, so Christoph Rosenow. Direkt neben seinem „Fischerhaus“ hängt ein Aquarell seines Sohnes Clemens, den er mittlerweile leicht mit seiner Malleidenschaft anstecken konnte. „Er ist sonst eher mathebegeistert. Das Bild ist da sehr spontan entstanden“, sagt der Vater, der sich über die künstlerischen Ambitionen seines Sohnes freut.

Maler in Gruppen unterwegs

In Pastellkreide hat Regina Krause (73) den "Strandgang" verewigt. Auch Acryl und Aquarell gehören in ihr Repertoire. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Regina Krause aus Patzig geht ihrer Leidenschaft oftmals in Begleitung nach. In Samtens trifft sich regelmäßig der Frauenkreis, der sich als „Malweiber“ betitelt. „Keiner von uns hat jedoch eine Ausbildung in Kunst oder Malerei. Wir malen eher nach dem Prinzip „Sehen und Ausprobieren“. Dabei haben wir durchaus auch schon gemeinsam ausgestellt“, berichtet die 73-Jährige. Sie selbst begann erst mit dem Renteneintritt mit der Malerei. „Vorher habe ich es mir nie zugetraut, aber nun war die Zeit da. So habe ich erst mit Acryl angefangen, dann Aquarell und auch Aquarellkreide habe ich zur Übung begonnen“, sagt Regina Krause. Dabei sei es völlig normal, dass einem nicht jedes seiner Werke gefällt.

Alle ausstellenden Freizeitkünstler verewigten sich nochmals gemeinsam auf einer Leinwand. Die Malweiber Samtens (v.l. Brigitte Kraatz, Gudrun Papendorf, Regina Krause, Thea Tessmer, Jutta Heller, Ute Rückert) treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Zeichenstunden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Obwohl er als Lehrer neben Deutsch auch Kunsterziehung unterrichtete, begann auch für Gert Trenkmann seine kreative Phase erst so richtig mit der Rente. „Irgendwie muss man sich ja noch beschäftigen. So bin ich in einer Malergruppe mit einigen Leuten zusammen rausgegangen. Bei schlechtem Wetter haben wir drinnen etwas ausprobiert“, sagt der 86-Jährige aus Binz. Vor Kurzem hat er sich mal wieder der Enkaustik gewidmet, bei der man mit heißen Wachsmalfarben gestaltet. „Dabei wird vor allem die Fantasie angeregt. Jeder kann sich etwas anderes darunter vorstellen“, so Trenkmann.

Gert Trenkmann (86) aus Binz war als Lehrer für Kunsterziehung tätig. Wirklich Zeit zum Malen hat er erst mit dem Renteneintritt gefunden. Für die Präsentation in der Kreisvolkshochschule hat er ein Bild in der Enkaustik-Technik gewählt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Norbert Müller nimmt mit seiner Enkelin alle Bilder unter die Lupe. „Mein Thema ist die naturnahe Tier- und Landschaftsmalerei“, sagt der 71-Jährige, der auch im letzten Jahr bereits eines seiner Werke bei „Rügen malt“ ausstellte. Seine vielen Werke hängt er in seinem Haus nach den Jahreszeiten um, um einen Wechsel zu haben. Seine Enkelin Jitka Müller hat das Talent von ihrem Opa mitbekommen. Im nächsten Jahr möchte die 17-Jährige dann auch ein Bild ausstellen.

Norbert Müller (71) aus Sassnitz hat bereits einige seiner Werke ausgestellt. Die Leidenschaft hat sich auf seine Enkelin Jitka Müller (17) übertragen. Im nächsten Jahr wird auch sie sich an "Rügen malt" beteiligen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Von Wenke Büssow-Krämer