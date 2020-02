Rügen mit zehn jungen Musikern vertreten

Bergen

Der große Traum, sich mit Gleichaltrigen aus dem Bundesland messen zu können, geht für zehn junge Musiker von der Insel Rügen in Erfüllung. Sie nahmen am 57. Regionalwettbewerb Nordost „Jugend musiziert“ in Stralsund teil und erreichten alle den ersten Platz. Sie fahren jetzt zum Landesentscheid. Die Jury bewertete sogar vier Talente mit der Höchstpunktzahl 25. Landrat Stefan Kehrt ( SPD) überreichte den Kindern und Jugendlichen die Urkunden in einem feierlichen Rahmen in der Bergener Musikschule.

Joshua Grossmann (14) aus Putbus hat sein Ziel fest im Blick. Wenn die Schule absolviert ist, möchte er Musik studieren. Genauer gesagt: Horn. Seit einigen Jahren übt er auf diesem Blechblasinstrument. Erst allein und aktuell im Quartett mit Fiete Prüfer (17) und Ole Graumann (15) aus Bergen und Fiete Wree (16) aus Lonvitz. Wie viele seiner musikalischen Mitschüler ist der 16-Jährige über das Tonart-Projekt des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Bergen zur Musik gekommen. Dieses Bildungsangebot gehört seit mehr als 20 Jahren zur Schule. „Die erste Erfahrung habe ich in der fünften Klasse gemacht. Ich konnte verschiedene Instrumente ausprobieren. Das Horn hat mich sofort interessiert“, sagt Fiete Wree – die anderen drei nicken. Für den Wettbewerb haben sie sich zusammengeschlossen und üben seit September jeden Freitag und auch in den Ferien. Das lange Üben hat sich ausgezahlt. In der Kategorie Blechbläser (gleiche Instrumente) haben die Jugendlichen den ersten Preis gewonnen.

Bei den Schlagzeugern sind in Stralsund fünf Teilnehmer in unterschiedlichen Alterskategorien angetreten, darunter Marta Laudys Juni aus Kartzitz. In der Altersgruppe IB erreichte sie sogar die Höchstpunktzahl. Bei der feierlichen Urkundenübergabe zeigte sie ihr Können. Mit ihren Schlagstöcken trommelte sie zu „Light Samba Groove“, einem Stück ihres Musiklehrers Cornelius Jelen. Nicht nur die Jury in Stralsund, sondern auch die Zuschauer in Bergen konnte sie begeistern. Kevin Neumann (9) aus Zingst gewann ebenfalls den ersten Preis. „Ich habe 2018 angefangen, Schlagzeug zu spielen“, sagt er. „Er hat zu Hause schon immer gerne getrommelt. Somit hat er sein Lieblingsinstrument schnell gefunden“, ergänzt seine Mutter.

So haben die Rügener Musikschüler abgeschnitten Kategorie Klavier: Sophie Bross ( Bergen) – Altersklasse IA, 24 Punkte; Filipa Hoffmann (Lancken-Granitz), 25 Punkte; Guy zu Knyphausen ( Kartzitz-Rappin), 24 Punkte (beide AK IB); Vigo zu Knyphausen ( Kartzitz-Rappin), 25 Punkte; Jaoro Hoffmann (Lancken-Granitz), 24 Punkte (beide AK II); Franz-Ludwig Schluckner ( Sassnitz), 25 Punkte (AK III) Kategorie Drum-Set (Pop): Marta Laudys Juni ( Rappin), 25 Punkte (AK IB) Kategorie Holzbläser: Paula Wolt ( Putbus); Theresa Eberhardt ( Zirkow), beide 19 Punkte (beide AK III) Kategorie Blechbläser: Christian Heinicke ( Samtens); Rebekka Mehner ( Bergen), beide 23 Punkte (beide AKII); Joshua Grossmann ( Putbus), Fiete Prüfer ( Bergen), Fiete Wree ( Putbus), Ole Graumann ( Bergen) alle 23 Punkte (alle Horn, alle AK IV); Janne Riegenring (Sehlen), 23 Punkte (Trompete, AK IV)

Gerührte Eltern standen bei der Urkundenverleihung auf und applaudierten nach den kurzen Einlagen ihrer Kinder. So auch Alvo zu Knyphausen. Seine beiden Söhne Guy und Vigo haben in ihren Altersklassen jeweils den 1. Preis belegt. „Ein großes Lob geht dabei an die Klavierlehrerin, die viel Zeit und Geduld mitbringt und die Kinder in ihrem Üben unterstützt“, sagt er.

Landrat Stefan Kehrt wurde auf Empfängen schon oft durch musikalische Einlagen der Musikschüler aus dem Kreis begleitet. „Man misst sich immer wieder, teilweise in einem zarten Alter. Eines darf man nicht vergessen. Alle, die überhaupt dorthinkommen, das geht weit über ein normales Niveau hinaus. Man misst sich mit den Besten“, sagt er. Musikschulleiter Volkmar Doß beschreibt den Wettbewerb mit einem Zitat von Ludwig van Beethoven: „Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen, ist unverzeihlich!“ „Das trifft es genau, was wir bei ‚Jugend musiziert‘ erleben – die Leidenschaft für Musik, die uns immer wieder antreibt. In diesem Sinne stehen unsere Preisträger. Sie wollen gute Musik machen – sowohl für das Publikum aber auch für sich selber zur Entspannung“, sagte er.

Seine Schüler seien immer mit folgenden Fragen konfrontiert: Wo stehe ich eigentlich? Auf welchem Niveau befinden sich meine Darbietungen? Und welche Fortschritte mache ich? „Dafür ist dieser Wettbewerb gedacht. Gerade in der Zeit der Vorbereitung ist ein Riesenfortschritt zu merken, den man vielleicht ohne diesen Wettbewerb nicht hätte erzielen können“, so Volkmar Doß.

Der Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ findet am 28. und 29. März in Ludwigslust statt.

