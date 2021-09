Das dritten Jahr in Folge treffen sich Gäste, Gastgeber, Einheimische, Vereine und Unternehmer der Insel Rügen zur großen Müllsammelaktion. Los geht es am Freitag um 11.55 Uhr an neun Orten auf der Insel.

Zwei Familien aus Kaiserslautern schlossen sich im vergangenen Jahr in Sassnitz der Müllsammelaktion an. Auch in diesem Jahr finden an verschiedenen Stellen Aktionen statt. Quelle: Uwe Driest