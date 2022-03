Rügen

Der Sohn des Binzers Vadym Kanakhovskyi hat ein ungewöhnliches Geburtsdatum, er ist am 29. Februar 2004 geboren. „Da es den 29. Februar dieses Jahr nicht gibt, hat Veniamin seinen 18. Geburtstag am 1. März“, sagt sein Vater. Doch zum Feiern ist der ukrainischen Familie ganz und gar nicht. In ihrem Heimatland herrscht Krieg. „Es gibt keine Party, wir haben ganz anderes im Kopf“, sagt Vadym Kanakhovskyi, der vor sieben Jahren nach Rügen kam und in Binz lebt. Er, seine Frau Frau Maria und deren Schwester Irina, die aus den USA angereist ist, sind unermüdlich dabei, Hilfsgüter zu sammeln, um sie an die ukrainische Grenze zu bringen.

Einem Aufruf waren etliche Binzer gefolgt. Sie brachten am Montag Medikamente, Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Spielzeug und vieles mehr zur Sammelstelle an die Grundschule in Binz. Von dort wird Irina am Dienstagabend oder am Mittwoch den voll beladenen Transporter nach Berlin fahren, von wo dann ein Ukrainer weiter in Richtung Kiew aufbrechen wird. Den alten Transporter haben die Organisatoren von einem Landsmann, der seit fünf Jahren in Bergen wohnt, geschenkt bekommen. „Er ist noch in der Werkstatt“, freut sich Vadym über die große Hilfsbereitschaft.

Sana-Krankenhaus beteiligte sich sofort

Mitorganisiert hat die Sammlung Kerstin Schumacher. „Mit viel Unterstützung durch den Küstenkinder e.V. und die Grundschule Binz konnten wir einen Transporter mit vielen wichtigen Dingen füllen.“ Auch das Sana-Krankenhaus beteiligte sich sofort und stellte medizinisches Zubehör zur Verfügung. „Die Leute waren großartig und haben uns riesig unterstützt“, fasst Kerstin Schumacher zusammen. Die Waren sind vor allem für die Grenzregion gedacht, dort gebe es großen Bedarf bei allen, die dort „gestrandet“ sind, erzählt Schumacher. Die eigene Familie kann allerdings nicht „komplettiert“ werden. „Der Sohn ist über 18 und der Mann natürlich auch. Sie dürfen nicht ausreisen.“

30 Kilometer lange Schlangen an der Grenze

Viele seiner Verwandten in der Ukraine sind bereits nach Polen geflüchtet oder hängen seit mehreren Tagen an der Grenze fest, erzählt Vadym Kanatkhovskyi. Die Schlangen am Übergang seien 30 Kilometer lang. Die Flüchtlinge hätten meist nur einen Rucksack dabei und kaum Essen. „Die Menschen haben große Angst. Ich hoffe, dass der Krieg nicht zu lange dauert und es keine Weltkatastrophe wird“, sagt Vadym besorgt. Seine Schwägerin Irina fleht: „Bitte betet weiter für die Ukraine!“

Dem ersten Hilfstransport sollen weitere folgen. Was jetzt am meisten gebraucht wird, seien neben Medikamenten zum Beispiel auch Klappbetten, Bettwäsche, Taschenlampen, Schlafsäcke, Unterwäsche, warme Socken, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Konserven, Babynahrung, Thermosflaschen, Tee, Kaffee. „Aber wir brauchen dringend ein Transportfahrzeug, das ist das Wichtigste“, hofft Vadym Kanakhovskyi, dass dafür Geld zusammenkommt. Der 40-Jährige ist Schwimmlehrer und arbeitet im Ahoi-Bad in Sellin.

Selliner Seebrücke hat Sammelstelle eingerichtet

Auch auf der Selliner Seebrücke ist die Sorge groß. Dort sind seit 2016 zwei ukrainische Mitarbeiter in der Restaurantküche beschäftigt. „Sie sind nur am Weinen“, so Seebrückenchef Wilhelm Wolff. Er hat jetzt in Absprache mit Vadym Kanakhovskyi eine Sammelstelle eingerichtet. Montag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr können Sachspenden zur Seebrücke gebracht werden.

Die ersten 35 Flüchtlinge sollen im Landkreis Vorpommern-Rügen bereits angekommen sein, informierte Reinhard Liedtke, Amtsvorsteher Mönchgut-Granitz und Bürgermeister von Sellin. „Wir sind ständig in Telefonkonferenzen mit dem Landkreis, um nach Lösungen zu suchen.“ Genaue Zahlen gibt es vom Landkreis aber noch nicht, man gehe davon aus, dass die meisten Menschen aus der Ukraine privat bei Freunden und Familie wohnen, sagte Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises. Die Menschen können sich beim Landkreis melden, etwa wenn Fragen zur Versorgung und Unterstützung auftauchen, müssen es aber nicht. Denn innerhalb der ersten 180 Tage gilt ganz regulär das Schengen-Visum. Bislang stehen die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises wie zum Beispiel auf dem Dänholm zur Verfügung – die Möglichkeiten dezentraler Unterbringung werden mit den Kommunen besprochen.

In Jugendherbergen werden Kapazitäten geprüft

In den Jugendherbergen Binz, Sellin und Prora wäre derzeit theoretisch noch Platz, eine Anfrage vom Landkreis Vorpommern-Rügen habe es aber aktuell noch nicht gegeben, teilt Miriam Gedrose vom Deutschen Jugendherbergswerk MV mit. „Die Häuser auf Rügen öffnen planmäßig erst am 28. März, die Mitarbeiter sind aber bereits in der Vorbereitung, der Einkauf läuft“, so Gedrose. „Ab dem 28. März allerdings gibt es bereits viele langfristige Buchungen.“ Man prüfe derzeit, wo in den 12 Jugendherbergen im Land noch kurzfristig Kapazitäten liegen. „Wir haben bei Krisensituationen in der Vergangenheit immer Hilfe angeboten und tun das jetzt natürlich auch.“

Elf Wohnungen in Sassnitz zur Verfügung

Auch in der Stadt Sassnitz stehen Quartiere für zusätzliche Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine bereit. Konkrete Absprachen mit dem Landkreis gibt es zwar noch nicht. „Aber wir haben schon im Vorfeld Gespräche mit dem Geschäftsführer unserer städtischen Wohnungsgesellschaft WoGeSa aufgenommen“, sagt Bürgermeister Frank Kracht. Laut WoGeSa-Chef Siegfried Adelsberger stünden insgesamt elf Ein- bis Drei-Raum-Wohnungen zur Verfügung. Vier davon sind sofort bezugsfertig, die sieben anderen müssten noch malermäßig instandgesetzt werden. Aber auch das sei innerhalb kürzester Zeit zu schaffen. „Außerdem melden sich bei uns täglich viele Hausbesitzer, die ihre Ferienwohnungen vorübergehend für die Unterbringung der zu erwartenden Flüchtlinge zur Verfügung stellen“, so Kracht. „Wir bündeln diese Angebote derzeit und leiten sie an den Kreis weiter.“

Landkreis bündelt Angebote Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist man von der Welle der Hilfsbereitschaft begeistert. Ziel solle es aber sein, die Hilfe so koordiniert wie möglich einzusetzen. Man wolle gerne die zahlreichen Hilfsangebote aus der Bevölkerung bündeln, betont der Landrat Stefan Kerth und bietet daher einen Runden Tisch am Mittwoch um 18 Uhr in Grimmener „Treffpunkt Europas“ (Heinrich Heine Straße 1) an. Hier sollen sich Institutionen, Vereine, aber auch Privatpersonen treffen, um Angebote miteinander abzustimmen. „Wir würden es gut finden, wenn es dauerhafte Unterstützung der Menschen hier vor Ort gibt, also vielleicht eine Art Patenschaft“, so Lehmann. „Dann könnten Dinge wie Wohnungssuche, Behördengänge oder anderes gemeinsam getätigt werden. Das würde den Betroffenen sicherlich sehr helfen.“ Für alle Menschen, die sich beteiligen möchten, hat der Landkreis eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet: An ukrainehilfe@lk-vr.de können sich alle wenden, die Hilfe anbieten wollen.

Auch die evangelische Kirchengemeinde in Sassnitz bereitet sich auf die Aufnahme von Menschen aus dem Kriegsgebiet vor. Im leerstehenden Pfarrhaus an der Walterstraße könne man bei Bedarf Kriegsflüchtlinge unterbringen, hieß es. Ein Teil der dafür notwendigen Einrichtung befindet sich noch im ehemaligen Asylbewerberheim an der Straße der Jugend. Außerdem soll über das Grundtvighaus das ehrenamtliche Netzwerk zur Flüchtlingsbetreuung aktiviert werden. Das werde in enger Abstimmung mit dem Landkreis geschehen.

Bergen bereitet Wohnraum für Flüchtlinge vor

In Bergen sind seit 2016 Flüchtlinge in den Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Ratskeller untergebracht, aktuell sind es 134. „Damit ist die Gemeinschaftsunterkunft mit insgesamt 150 Plätzen zu knapp 90 Prozent ausgelastet. Die Kapazitäten der Unterkunft sind somit weitestgehend ausgeschöpft“, sagt Kreissprecherin Sandra Lehmann. Die Stadt bereitet ungeachtet dessen weiteren Wohnraum für die Flüchtlinge vor. Dazu wird geprüft, inwiefern die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnungen zur Verfügung stellen kann. Wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sagt, bereiten sich auch die Bergener Bürger vor und bieten ihre privaten Wohnräume an. „Wir klären auch, ob es Ukrainer in der Unterkunft gibt, die sowohl mit der ukrainischen als auch der deutschen Sprache vertraut sind. Diese Menschen könnten als Dolmetscher behilflich sein, wenn es darum geht, die Formulare für die Behörden zu übersetzen“, sagt sie. Einwohner, die sich in beiden Sprachen verständigen können, können sich im Rathaus melden.

Gemeinde Binz: Kein freier Wohnraum im Bestand

Im Ostseebad Binz berichtet man auch von einer Telefonkonferenz mit dem Landkreis, in dem die Möglichkeiten der Unterbringung diskutiert wurden. „Leider haben wir in Binz keine freien Wohnungen mehr im Bestand“, so Bürgermeister Karsten Schneider. „Wir denken aber, dass wir in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit eine Versorgung, zum Beispiel mit Kleidung, auf die Beine zu stellen. Das haben wir in der Flüchtlingskrise 2015 bewiesen.“ Erfahrungsgemäß würde die Zusammenarbeit Hand in Hand gut funktionieren, viele Menschen im Ostseebad seien sehr hilfsbereit und solidarisch.

In den Sozialen Medien wurde auch die Idee geäußert, dass sich auch die Hotels an der Unterbringung beteiligen könnten. Davon geht Sellins Bürgermeister aus. „Ich denke, es würden bei Bedarf auch Hotelzimmer und Ferienunterkünfte zur Verfügung gestellt werden.“ Bisher seien schon etliche private Initiativen angeschoben worden. Wer privat helfen kann und möchte, kann sich im Amt Mönchgut-Granitz melden. Während der Flüchtlingswelle 2015 waren in Sellin 247 Asylbewerber untergebracht worden. „Wir würden natürlich wieder Flüchtlinge aufnehmen“, so Liedtke. In den neuen Unterkünften für die Rettungsschwimmer im Gebäude der Kurverwaltung könnten drei bis vier Familien unterkommen.

„Wird der Platz gebraucht, räumen wir ihn“

Neben der Jugendherberge im Ort war ab Ende Oktober 2015 auch das ehemalige Schullandheim des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) am Weißen Steg vorübergehend Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. In dem Gebäudekomplex mit 20 Bungalows fanden 121 Menschen Platz. Vor zwei Jahren waren in das Hauptgebäude als neuen Vereinssitz die Selliner Ostseefanfaren eingezogen, nachdem der 160 Quadratmeter große Saal samt Küche und Toiletten drei Jahre leer gestanden hatte. „Wenn der Platz gebraucht wird, werden wir ihn natürlich räumen“, erklärt Michael Czechan, Leiter des Fanfarenzuges. Ob allerdings die Bungalows wegen ihres Zustands zur Verfügung gestellt werden könnten, bezweifelt der Selliner Bürgermeister. Michael Czechan ist gerade dabei, seine Vereinsmitglieder zur Flüchtlingshilfe zu mobilisieren und Kleidung und Essen zu sammeln.

DRK: Geld wird derzeit zielgerichteter eingesetzt

Aus einer privaten Initiative heraus hatten auch die DRK-Kita und die Regionale Schule in Göhren gemeinsam eine Spendenaktion gestartet. Die Hilfsgüter werden nun nach Bergen geschafft. Der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V. in Bergen beabsichtige derzeit noch nicht, Sammelstellen für Sachspenden einzurichten, teilt Sprecherin Anja Wrzesinski mit. Man wolle erst einmal abwarten, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt und mit wie vielen Flüchtlingen zu rechnen ist. Zudem habe der Kreisverband zwei Kleiderkammern in Stralsund und Bergen, mit denen man kurzfristig aushelfen kann. Derzeit laufen alle Aktivitäten über den Bundesverband, der Geldspenden für die Ukraine-Hilfe sammelt. Dies könne derzeit zielgerichteter eingesetzt werden.

Von Gerit Herold, Anne Ziebarth, Mathias Otto, Maik Trettin