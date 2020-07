Rügen schützt sich vor Fahrrad-Diebstählen: Lange Schlangen bei Codierung in Bergen

Bergen

„Es ist eine Frage der Sicherheit“, bringt Manfred Zemeitat es auf den Punkt. Er steht am Mittwochmorgen mit seinem Rennrad auf dem Marktplatz von Bergen, um sich am Stand der Polizeiinspektion Stralsund eine Zahl in den Rahmen gravieren zu lassen. 10 Uhr soll es losgehen, doch schon vorab bildet sich eine lange Schlange, die den ganzen Tag nicht abreißen wird.

Zemeitat ist aus Binz gekommen. Er sagt: „Solche Aktionen gibt es viel zu selten. Mein Rad ist nun schon zweieinhalb Jahre alt. Seit ich es gekauft habe, wurden nicht viele Termine angeboten. Heute hat es endlich gepasst.“ Es ist das zweite, das er mit einem Code versehen lassen will.

Anzeige

100 Fahrradcodierungen an einem Tag

Vor ihm kommt Jens Uhlig an die Reihe. Er ist mit seinem E-Bike aus Sassnitz gekommen. 45 Minuten hat er für die Strecke gebraucht. „Ich fahre damit überallhin“, sagt er. „In einem Dreivierteljahr bin ich um die 2700 Kilometer gefahren. Sein Rad war teuer und wirkt sehr massiv. Deshalb muss er mit anfassen, als Mandy Wolter es auf die Arbeitsböcke heben will.

Weitere OZ+ Artikel

Die Polizeihauptmeisterin gehört zum Präventionsteam der Polizei. Als eine von vielen Aufgaben codiert sie seit 16 Jahren Räder. Dafür ist sie im gesamten Landkreis unterwegs. In diesem Jahr findet die Codierung coronabedingt allerdings erst zum zweiten Mal statt. Das große Interesse an der Aktion auf der Insel Rügen freut sie: „Ich glaube, wir haben hier einen guten Standort.“ In der Regel kämen 60 bis 70 Radler zwischen 10 und 16 Uhr. Am Ende des Tages werden es auf Rügen mehr als 100 gewesen sein und das Team ohne Pause durchgearbeitet haben.

„Das ist echtes Handwerk“

Routiniert schraubt die Polizistin das Gravier-Werkzeug ans Rad. „Das ist noch echtes Handwerk“, sagt sie gut gelaunt und verteilt Aufgaben. E-Bike-Besitzer Uhlig muss noch eine Tasche vom Rahmen entfernen. Ein junger Kollege soll ihr den Code reichen, der eingraviert wird. Sie erklärt derweil, wie sich die Nummernfolge zusammensetzt.

Jens Uhlig aus Sassnitz kam mit dem E-Bike zur Fahrradcodierung nach Bergen. Quelle: Juliane Schultz

Am Anfang steht eine Buchstabenkombination als Kreiskennzeichen. Für den Bereich Vorpommern-Rügen ist das VR. Es folgt die Kennzahl der Gemeinde im Landkreis und eine Kennzahl für die Straße, dann die Hausnummer, die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname des Besitzers und das aktuelle Jahr. Insgesamt 17 Zeichen, die Mandy Wolter in den Rahmen prägt.

Polizeihauptmeisterin Mandy Wolter gehört zum Präventionsteam und codiert im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen Fahrräder - so wie am Mittwoch in Bergen. Quelle: Juliane Schultz

„Und denken Sie an ein gutes Schloss“

Am Ende kommt ein gut sichtbarer Aufkleber um die Nummer. „Finger weg! Mein Rad ist codiert“, steht darauf. Uhlig darf sein Fahrrad wieder von den Böcken heben und erhält ein Faltblatt mit einem Fahrradausweis, in dem der Code notiert ist. Er will alles zu seinen Versicherungsunterlagen legen. „Na dann, allzeit gute Fahrt“, wünscht die Polizistin. „Und denken Sie auch an ein gutes Schloss.“

Das sei zwar immer wichtig, aber in den Sommermonaten ganz besonders: „Im Mai und Juni werden die meisten Fahrräder gestohlen“, erklärt Peggy Jaekel, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund. Auf Rügen werden zudem deutlich mehr Räder gestohlen als etwa im Hinterland. Allerdings gebe es in diesem Jahr einen interessanten Trend zu beobachten.

Rückgang von Fahrraddiebstählen wegen Corona

In den touristischen Gebieten ging der Diebstahl im Mai, im Vergleich zu den Vorjahren, deutlich zurück. „Wir gehen davon aus, dass es an der Corona-Pandemie liegt.“ Wie sich das auf die Bilanz am Jahresende auswirkt, könne sie jedoch nicht abschätzen. 2019 wurden im gesamten Landkreis 554 Räder gestohlen.

Manfred Zemeitat aus Binz lässt sein Rennrad auf dem Marktplatz von Bergen von der Polizei codieren. Der 76-Jährige will demnächst über die Alpen an den Gardasee radeln. Quelle: Juliane Schultz

Bei Mandy Wolter und ihren Kollegen hat nun auch Manfred Zemeitat seine Gravur erhalten. Der Radsportler will nun eine Trainingsrunde einlegen. Der 76-Jährige muss fit sein, denn der hat viel vor: Am 20. Juli bricht er zu einer Tour über die Alpen bis an den Gardasee auf – jedenfalls wenn bis dahin kein Dieb um die Ecke kommt.

Die Polizei empfiehlt Zum Schutz vor Diebstahl sollten stabile Ketten- Bügel oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem und aus hochwertigem Material genutzt und das Fahrrad an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen werden. Für den Fall eines Diebstahls sollten Radfahrer Marke, Typ und Rahmennummer kennen, um diese der Polizei zu nennen, sowie ein Foto Ihres Fahrrads parat haben. In der Fahrradpass-App der Polizei können diese Daten auch für mehrere Fahrräder auf dem Smartphone gespeichert werden. Weitere Infos unter: www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/vorsicht-fahrrad-diebe Nächste Termine: 15.7. Insel Hiddensee, 23.7. Strelapark in Stralsund, 29.7. gemeinsame Aktion mit der Wasserschutzpolizei: Codierung von Fahrrädern und Bootsmotoren in Stralsund am Hafen beim Lotsenhaus

Von Juliane Schultz