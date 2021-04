Rügen soll aufblühen: Reservat gibt Saatkugeln ab

Putbus

Die Insel Rügen soll bunter und insektenfreundlicher werden. Deshalb bietet das Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen Saatkugeln an, die kostenlos am Amtssitz am Circus 1 in Putbus abgeholt werden können, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Nach Angaben des Amtes könne jeder durch die Ansaat von Blühflächen einen Lebensraum für Bienen und andere Insekten schaffen. Viel Platz ist dafür nicht notwendig. Eine Saatkugel enthalte 20 bis 30 Saatkörner und könne daher auch in Blumenkästen oder -töpfen in die Erde gebracht werden. Diese Samen sollen in den Blumenkugeln enthalten sein: schmalblättrige Lupine, Sommerwicke, Sonnenblumen, Perser Klee, Phacelia, Dill, Mauretanische Malve, Borretsch. Wenn ein Foto von der dann blühenden Fläche per E-Mail eingesendet wird, werde dieses auf der Webseite des Reservates veröffentlicht.

Insekten sollen von den Blütenpflanzen profitieren

Insekten sind daher für die heimischen Ökosysteme unverzichtbar und ein vielfältiges Blütenangebot ist die Lebens- und Nahrungsgrundlage für viele Arten. Insekten, zu denen auch Bienen und Hummeln gehören, fliegen von Blüte zu Blüte und sammeln Pollen und Nektar. Dabei bestäuben sie durch ihre Berührungen das weibliche Blütenorgan mit Pollen und sichern so die Vermehrung der Pflanzen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Samenkugeln – solange der Vorrat reicht – im Foyer des Biosphärenreservatsamtes am Circus 1 in Putbus abgeholt werden. Kontakt kann per E-Mail unter poststelle@suedostruegen.mvnet.de oder telefonisch unter 03 83 01/8 82 90 aufgenommen werden.

Von OZ