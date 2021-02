Rügen

Schiff ahoi! Mit dem Neustart des Tourismus auf Rügen können im Südosten der Insel Gäste mit Kurkarte kostenlos über die Boddengewässer schippern. Dieser erste kurabgabefinanzierte Schiffsverkehr Deutschlands soll neue Maßstäbe in Sachen Mobilitätsinnovation setzen. Dazu wurde gemeinsam mit der Weißen Flotte ein Fahrplan erarbeitet, der einen regelmäßigen Schiffs- und Pendelverkehr zwischen den Häfen in Sellin, Baabe, Gager, Thiessow und Lauterbach ermöglicht.

Zwei Schiffe und eine solarbetriebene Fähre

Zwei Schiffe und eine solarbetriebene Fähre werden die Kurkarteninhaber der vier Ostseebäder sowie der Stadt Putbus fahrpreislos auf dem Seeweg befördern. Das Angebot gilt vom 15. März bis 15. November, wird coronabedingt allerdings in diesem Jahr erst im Mai starten.

Der Grundstein für dieses in Deutschland einzigartige touristische Angebot wurde mit Gründung der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz mbH (IMG) durch die vier Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut im vergangenen Jahr gelegt. Diese war aus der aufgelösten Tourismuszentrale Rügen (TZR) entstanden.

Finanzielle und personelle Ressourcen bündeln

Die vier Ostseebäder als einer der wichtigsten Treiber des Tourismus auf Rügen mit knapp einem Drittel aller inselweiten Gästeübernachtungen haben sich einer Sache verschrieben: Sie wollen gemeinsam die touristische Arbeit im Südosten Rügens auf neue und innovative Wege zu bringen. Dazu werden die finanziellen und personellen Ressourcen ihrer Kurverwaltungen gebündelt. Geschäftsführer der IMG sind die Tourismusmanager Uta Donner (Baabe), Conrad Bergmann (Sellin), Jörn Fenske (Göhren) und Franziska Gustävel (Mönchgut).

„Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit hinsichtlich Infrastruktur und Tourismus ist nicht nur im Hinblick auf die Realisierung gemeinsamer Großprojekte sinnvoll, sondern war vor allem hinsichtlich der Vereinbarkeit von steigenden Gästezahlen und nachhaltiger Tourismus- und Ortsentwicklung längst überfällig“, so IMG-Sprecherin Franziska Gustävel.

Bedarf an Mobilitätsangeboten wächst

Mit zunehmendem Wettbewerb im Deutschlandtourismus würden die Ansprüche der Reisenden an die Destination wachsen. Zum zentralen Bedürfnis werde dabei der Wunsch nach Multioptionalität und uneingeschränkter Mobilität am Urlaubsort. Gemeindegrenzen seien dabei hinderlich. Durch die Kooperation der vier Ostseebäder würden diese verwischt. Dem Gast werde somit ein vollumfängliches Reiseerlebnis ermöglicht.

Der Bedarf an neuen Mobilitätsangeboten ist enorm, betrachtet man die Verkehrsbelastung während der Saison auf dem Nadelöhr Mönchgut. Auf der Halbinsel gibt es dann vor allem bei Schlechtwetter-Tagen oder wenn Rügen-Markt in Thiessow ist, kilometerlange Staus in beide Richtungen. Obwohl bereits viele Gäste das Fahrrad, die Rügensche Bäderbahn „Rasender Roland“ oder das kostenlose Bus-Frei-Angebot nutzen würden, verzichte ein Großteil der Touristen jedoch nicht auf das eigene Auto.

Die verantwortlichen Tourismuschefs und Bürgermeister suchen deshalb nach alternativen Mobilitätskonzepten. Regelmäßigen Schiffsverkehr gibt es bereits von Sellin und Baabe. Diesen jedoch kurkartenfinanziert in die Infrastruktur einzubinden, ist eine Innovation und bisher in keiner anderen deutschen Destination gelungen, so Gustävel.

Fährpläne von Schiff, Bus und Bahn abgestimmt

Zudem werden die Fahrpläne der Weißen Flotte mit denen der Ortsbusse und Shuttle-Bäderbahnen in Göhren, Baabe und Sellin abgestimmt sowie mit den Abfahrtszeiten der Rügenschen Bäderbahn und den Buslinien der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Das ganzjährige Bus-Frei-Angebot für Übernachtungsgäste der vier Ostseebäder wird auf den gesamten Amtsbereich Mönchgut-Granitz ausgeweitet. Es gilt nun auch in den Waben 221-Zirkow und 222-Granitz. Für alle Kurkartenbesitzer dieser Orte erschließen sich damit weitere interessante Ausflugsziele, wie zum Beispiel Karls Erlebnisdorf, die sie mit den VVR-Buslinien 20 und 21 fahrpreislos erreichen können. In den Sommermonaten fahren die Busse in diesem Bereich teilweise im Halbstundentakt. Diese neuen Angebotserweiterungen kosten 0,30 Euro pro Übernachtung, aus den Kurabgabetöpfen der Gemeinden sind das knapp 800 000 Euro zusätzlich zu den bisherigen VVR-Verträgen.

Neue Museumsgesellschaft gegründet

Die Bündelung von Ressourcen stehe aber auch bei der kulturellen Arbeit im Fokus. Am Mittwoch hat die IMG eine Museumsgesellschaft gegründet, mit der fortan die musealen Einrichtungen „Seefahrerhaus“ in Sellin, Heimatmuseum und Rookhus in Göhren sowie das Schulmuseum und Hallenhaus in Middelhagen gemeinschaftlich geführt und entwickelt werden. „Mit der Bestellung eines neuen geschäftsführenden Museumsleiters soll die thematische und inhaltliche Entwicklung der einzelnen Museen unter dem gemeinsamen Dach der Gesellschaft professionell gesteuert und fit für die Zukunft gemacht werden“, so Gustävel.

Gemeinsame Einwohnerkarte geplant

Weitere wichtige Projekte sind eine gemeinsame Einwohnerkarte mit speziellen Vorteilen für die Einheimischen, eine einheitliche Kurabgabe, gemeinsame Veranstaltungsreihen sowie themenbezogene Projekte in puncto Mobilität, Digitalisierung und Infrastruktur.

