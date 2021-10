Rügen trauert: Ehemalige Kreistagspräsidentin Gisela Lemke ist tot

Rügen

Sie war hartnäckig und kritisch, zielorientiert und kompetent, zuverlässig und durchsetzungsstark. Eine kleine Person mit großer Power, die unglaublich viele Ämter in ihrem Leben ausfüllte. Nun ist Gisela Lemke am 28. Oktober im Alter von 75 Jahren plötzlich gestorben.

Die ehemalige Rügener Kreistagspräsidentin (CDU), erste Bürgermeisterin des Ostseebades Binz nach der politischen Wende und Ehrenbürgerin des Ortes hinterlässt auf der Insel Rügen eine große Lücke und tiefe Trauer.

„Sie war eine von uns“

„Das traf uns ziemlich hart, auch wenn wir wussten, dass sie an den Atemwegen schwer krank war. Sie war aber immer lebensfroh“, sagt Burkhard Lenz. Am 7. Oktober war sie 75 Jahre alt geworden. „Ich hab’ mit ihr telefoniert und ihr gratuliert. Da wirkte sie gut“, so Lenz. „Sie war eine Person, die nicht nur als Kreistagspräsidentin, sondern auch als Person viel Achtung erreicht hat.“

Für den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten hatte Gisela Lemke als erste persönliche Referentin über zehn Jahre hinweg gearbeitet. „Sie hatte ein unheimliches Netzwerk auf Rügen, was mir sehr geholfen hatte“, blickt Lenz zurück. „Und sie war eine von uns, bodenständig und nicht abgehoben.“

Sie galt vielen Weggefährten als Vorbild

Vielen Weggefährten, Kollegen und Freunden gilt sie – unabhängig von Parteizugehörigkeit oder politischen Ansichten – als Vorbild. So dem Binzer Ralf Reinbold (SPD), der sie und die langjährige enge und konstruktive Zusammenarbeit mit ihr sehr schätzte. „Wir hatten eigentlich immer dieselbe Auffassung. Sie war sehr bescheiden, direkt, aber überaus höflich in der Auseinandersetzung und ergebnisorientiert. Gisela Lemke ist eine ganz bedeutende Persönlichkeit unseres Ortes. Sie und ihr Engagement haben Spuren hinterlassen. Binz hat mit ihr eine kompetente wie kritische Stimme verloren“, so das langjährige Mitglied des Binzer Gemeinderates. In dem habe Gisela Lemke lange und mit traumhaften Wahlergebnissen für die CDU gesessen. „Sie hatte immer Stimmen für zwei bis drei Sitze in der Gemeindevertretung geholt“, erinnert sich Reinbold.

Ausgleichend als Binzer Bürgermeisterin

„Wir haben viele Jahre gut und eng zusammengearbeitet“, betont auch der Binzer Harald Schewe. Der langjährige Parteikollege und Abgeordnete erinnert sich vor allem an ihre Stärke als Binzer Bürgermeisterin. „Sie war nie anmaßend, sondern immer ausgleichend. Sie ist mit jedem gerecht umgegangen und hat versucht, Fakten einzubringen, um immer einen Konsens zu erlangen und alle mitzunehmen.“

Jemand, auf den man sich verlassen konnte

Als sie vom Tod Gisela Lemkes erfuhr, war Kerstin Kassner einen Moment fassungslos. „Meine Präsidentin im Kreistag!“, rief sie erschrocken aus. Als Rügener Landrätin hat sie jahrelang mit ihr zusammenarbeitet. Trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit und verschiedener politischer Standpunkte seien sie gut miteinander ausgekommen.

„Gisela Lemke war immer jemand, auf den man sich verlassen konnte. Wenn sie etwas meinte und gesagt hat, hat sie auch genauso gehandelt. Das habe ich sehr an ihr geschätzt.“ Die beiden Frauen in den seinerzeit wichtigsten politischen Ämtern auf der Insel haben eng zusammengearbeitet, als auf Rügen für den Erhalt eines eigenständigen Kreises gekämpft wurde. „Das hat uns sehr verbunden“, sagt Kassner. Erst vor Kurzem habe sie noch Kontakt zu Gisela Lemke gehabt, die sehr aktiv im Seniorenbeirat des Großkreises gearbeitet habe.

Landrat schätzte sie sehr

Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen ist man betroffen. „Gisela Lemke hat die weiterhin bestehende Partnerschaft mit dem Kreis Bytow in Polen aktiv mit eingefädelt und begleitet. Landrat Stefan Kerth hat sie persönlich gekannt und als Person sehr geschätzt. Der Verlust wird auch hier sehr, sehr bedauert und den Angehörigen herzlich kondoliert“, heißt es aus dem Landratsamt.

Ihre Wiege stand in Thüringen

Gisela Lemkes Wiege stand 1946 in Thüringen, in Hirschberg an der Saale. Sie wuchs mit zwei Geschwistern in Blankenberg auf, wo ihr Vater als evangelischer Pfarrer und ihre Mutter als Krankenschwester tätig waren. Dann verschlug es die Familie nach Brandenburg. Nach der Berufsausbildung mit Abitur ging sie an die Fachschule für Veterinärtechnik in Rostock. Sie wohnte dann in Born, arbeitete als Meisterin im VEG Zingst und wurde Mutter einer Tochter und eines Sohnes.

1979 wurde sie in Thiessow Gemeindeoberhaupt

1979 folgte der Lockruf nach Rügen: Sie wurde in Thiessow Bürgermeisterin. Parallel studierte sie fünf Jahre an der FH Weimar Staat und Recht. Nach der Wende wurde sie Bürgermeisterin von Binz. Sie war Mitglied des Kreistages Rügen und von 2004 bis zu dessen Ende 2011 Kreistagspräsidentin. Seit 1999 war sie in Binz Gemeindevertreterin, Fraktionschefin, im Vorstand der Gemeindevertretung und Mitglied in zahlreichen Ausschüssen.

Die agile Frau, die von ihren Enkelkindern liebevoll „Rügen-Oma“ genannt wurde, war zudem im Seniorenbeirat der Insel aktiv, Ehrenmitglied der Rügener Gartenfreunde, ehrenamtliche Richterin am Verwaltungs- beziehungsweise Oberverwaltungsgericht Greifswald, Mitglied bei der DLRG, im Binzer Museumsverein und bis zuletzt Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnungsverwaltung und Schatzmeisterin im Förderverein der Feuerwehr in Binz.

„Ihr Tod ist ein unglaublicher Verlust“

„Pragmatismus, große Kompetenz und das ihr eigene Gespür überzeugten. Viele, vor allem in ihrer eigenen Partei, haben den Wert ihres Wirkens völlig verkannt und sie verbannt. Ihr Tod ist ein unglaublicher Verlust“, so Ralf Reinbold. Er hatte seinerzeit den Vorschlag gemacht und dann auch die Laudatio gehalten, als Gisela Lemke im Jahre 2012 die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Binz verliehen wurde. Eine angemessene, sichtbare Würdigung im Ort würde ihn freuen. „Das hätte sie verdient.“

Von Gerit Herold und Maik Trettin