Altefähr

Volle Straßen zur und an der Ostsee sind im Sommer an der Tagesordnung. Und auch auf den Gewässern rund um Rügen und Hiddensee herrscht in der Saison Hochbetrieb. Damit die Freizeitskipper vor der Küste möglichst so gut wie keinen Schaden in der Natur anrichten, hat die Umweltschutzorganisation bestehende Regeln und zusätzliche Empfehlungen für das Befahren der Boddengewässer zusammengefasst. Wie man naturschonend zwischen Fischland, Darß und Zingst, vor Hiddensee sowie an Rügens Westküste navigiert, können die Freizeitskipper im Internet und auf Schildern nachlesen. Im genannten Bereich wurden in den zurückliegenden Tagen 25 solcher Informationstafeln aufgestellt.

Keine einheitliche Regelung

Sich richtig zu verhalten, ist manchmal für die Wassersportler selbst beim besten Willen nicht leicht. „Es gibt leider keine bundeseinheitliche Regelung zum Befahren von Wasserflächen, die außerhalb der Großschutzgebiete liegen.“ Ist an den Küsten der Nationalparke noch relativ klar, was erlaubt ist und was nicht, gelten in anderweitig geschützten Bereichen unterschiedliche Vorschriften, Empfehlungen oder Vereinbarungen. Für den Bereich zwischen der Darß-Zingster Boddenkette und Rügen haben die Mitarbeiter des Stralsunder Ostseebüros des WWF jetzt innerhalb des Projektes „Schatz an der Küste“ eine Empfehlung für alle erarbeitet, die in der Freizeit auf diesen Gewässern unterwegs sind. Dazu zählen neben den Seglern, Surfern und Motorbootfahrern auch die Angler.

Florian Hoffmann vom WWF in Stralsund Quelle: Till Budde

„Die bestehenden Regelungen und Empfehlungen sind teils komplex“, weiß Florian Hoffmann, der beim WWF in Stralsund der Fachmann für die Schutzgebiete ist. „Das neue Informationsmaterial soll Einheimischen wie Gästen auf einem Blick die Orientierung liefern, um die Boddengewässer sicher und naturfreundlich befahren zu können.“ Dazu zählen Informationstafeln, die auf Rügen unter anderem in Altefähr und Vieregge sowie auf Hiddensee in Neuendorf, Kloster und Vitte aufgestellt wurden. „Außerdem werden wir Faltblätter drucken und diese in den entsprechenden Häfen, Kurverwaltungen und in den Angelläden der Region auslegen“, kündigt Hoffmann an.

Die Idee ist nicht ganz neu. Die Rüganer kennen die Tafeln und Faltblätter schon von der Küste des Greifswalder Boddens. Dort hatte der WWF gemeinsam mit Vertretern der Angel- und Wasserportverbände Empfehlungen zum Verhalten in sensiblen Naturbereichen entwickelt und auf die gleiche Art und Weise veröffentlicht wie jetzt für die westrügenschen Boddenbereiche, für Hiddensee und den Strelasund. Auch wenn es dort in den zurückliegenden Jahren zunehmend Verstöße gegen diese freiwillige Vereinbarung gegeben hat: „Grundsätzlich haben wir am Greifswalder Bodden gute Erfahrungen mit einer solchen Seekarte gemacht“, sagt Hoffmann.

Hornfischangeln und Kitesurf-Revier

Grundlage des Informationsmaterials ist eine aktuelle Seekarte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) des Projektgebietes. „Im Rahmen einer Studie wurden die schutzwürdigsten Wasserflächen im Projektgebiet neben denen des Nationalparks, die ohnehin Schutzstatus genießen, ermittelt“, erklärt Florian Hoffmann. Einige Bereiche dürfen ganzjährig nicht befahren werden, bei anderen gibt es lediglich saisonale Einschränkungen, etwa in der Wamper Wiek, wo Bootsfahrten vom 1. Mai bis 30. September möglich sind, wenn man mindestens 50 Meter Abstand zum Schilfgürtel hält. Vor Kemlade bei Gustow darf lediglich zur Hornfischzeit vom 20. April bis 20. Mai geangelt werden. Außerdem wurden Kitesurfplätze ausgewiesen, vor Suhrendorf auf Ummanz sogar ein ganzes Kitesurfrevier mitten im Nationalpark.

Maik Trettin