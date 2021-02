Stralsund/Güttin

Ihrem Fußballverein ist Annika Bass immer treu geblieben, sagt die gebürtige Schwäbin. „Als der 1. FC Heidenheim zum Pokalspiel gegen Bayern München antrat, flog ich von Leipzig aus zum Spiel nach Hause“, erzählt die 27-Jährige. So musste sie mit ansehen, dass Robert Lewandowski beim Stand von 4:4 einen Elfmeter zum Sieg für den Favoriten verwandelte. Das war 2019 und Annika Bass absolvierte gerade ihre Ausbildung zur Industriekauffrau in einer Bootswerft an der Müritz. Dort lernte sie ihre große Liebe kennen und zog nach Stralsund.

Die Wohnung teilt sich das Paar mit zwei Kaninchen. Seit einem Jahr arbeitet Annika jetzt auf dem Flugplatz in Güttin. „Hier bin ich absolut glücklich, weil Arbeit und Menschen interessant sind und der Beruf deswegen viel Spaß macht.“ Manchmal verlangt ihr Job auch ihre Anwesenheit auf dem Ostseeflughafen Stralsund-Barth. „Dann fliege ich mit den Kollegen schnell mal dorthin.“

Von Uwe Driest