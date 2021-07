Vorpommern

Es knirscht und knackt im Gebälk: die Wirtschaftsförderung in Vorpommern ist im Umbruch. Die seit 2009 bestehende Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (WFG) ist zwar offiziell noch existent – die Entscheidungskompetenzen liegen aber offensichtlich bereits woanders.

„Die Wirtschaftsförderung in Vorpommern befindet sich in einer Umstrukturierung. Die Aufgaben der WFG wurden auf neue Stellen übertragen“, heißt es dazu lapidar auf der Internetseite der WFG. Aktuell sind noch zwei Mitarbeiter dort beschäftigt, einer davon ist Geschäftsführer David Kroß. Über die Zukunft der WFG wolle er sich nicht äußern.

Kreismitarbeiter übernehmen Aufgaben der WFG

Im Landkreis Vorpommern-Rügen hat man bereits Tatsachen geschaffen. „Seit Anfang Juli stehen fünf Mitarbeiter für die Beratung von Unternehmen, Existenzgründern und Ansiedlungswilligen im Landkreis Vorpommern-Rügen bereit“, so eine Pressemitteilung. „Das Team hat einen Teil der Aufgaben der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern, wie z. B. die Betreuung von ansässigen Unternehmen bei der Bestandssicherung, die Beratung von Existenzgründern, die Unterstützung von Ansiedlungswilligen bei der Standortsuche, die Hilfe bei behördlichen Genehmigungsverfahren sowie die Kontaktvermittlung, übernommen“, heißt es in der Mitteilung. Der Haken: Fünf neu geschaffene Stellen sind dies allerdings nicht, die Aufgaben werden von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung übernommen.

.

„Zu wenig Neuansiedlungen, zu große Unterschiede“

Hintergrund der Neuaufstellung ist ein jahrelanger Streit um die Wirtschaftsförderung in der als strukturschwach geltenden Region Vorpommern. Wiederholt war von Seiten der Gesellschafter Kritik an der Arbeit der WFG geäußert worden: Es habe zu wenige Neuansiedlungen, zu wenig Dynamik gegeben. Zu den aktuellen Gesellschaftern zählen noch die Stadt Greifswald sowie die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, auch die Sparkasse Vorpommern ist mit einem Sponsoringbetrag nicht unwesentlich beteiligt. Die Hansestadt Stralsund hatte sich bereits zum Jahreswechsel aus der gemeinsamen Gesellschaft verabschiedet und die Wirtschaftsförderung in die eigene Hand genommen. Ein Blick in die 10-Jahres-Bilanz zeigt das angespannte Verhältnis: 29 Neugründungen in Greifswald stehen nur sechs in Stralsund gegenüber.

Doppelstruktur in der Kritik

Wesentlicher Grund, der durch eine von der Sparkasse in Auftrag gegebene Studie 2020 ans Licht kam, ist aber die Unwirtschaftlichkeit zweier Wirtschaftsfördergesellschaften in der Region – eine weitere Gesellschaft besteht nämlich im Süden Vorpommerns mit der FEG, die ihren Sitz in Pasewalk hat. Hier ist ebenfalls der Landkreis Vorpommern-Greifswald als Gesellschafter mit am Tisch, aber auch unter anderem die starken Städte Anklam, Pasewalk, Loitz, Wolgast und Torgelow. Diese Gesellschaft scheint aber zunächst von den Umstrukturierungen unangetastet zu bleiben, dank der unterschiedlichen Gesellschafterstruktur fand sich hier keine Mehrheit für eine Auflösung der Gesellschaft.

Eine Vereinslösung sei das Mittel der Wahl, wurde 2020 von den Gesellschaftern bestimmt. Dieser Vorschlag würde bedeuten, dass das Anwerben neuer Unternehmen in der Hand des Landes wäre, die Marketing der Region Vorpommern Aufgabe des neuen Vereins sei und die Bestandspflege der ansässigen Unternehmen von den Verwaltungen der Kreise und Städte durchgeführt würde. Bis Ende August solle ein entsprechendes Konzept für den Verein vorliegen, hatte Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) im März der OZ gegenüber betont.

Die WFG Vorpommern Die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern wurde 2009 gegründet. Gesellschafter sind aktuell die Hansestadt Greifswald, die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie die Sparkasse. Die Hansestadt Stralsund war zum Jahreswechsel ausgetreten. Ein Gutachten hatte festgestellt, dass zwei Wirtschaftsförderungen in Vorpommern ineffektiv seien, in einem Zwischengutachten war noch von einer Fusion die Rede, schließlich kamen die Gesellschafter überein, die Wirtschaftsförderung neu zu strukturieren. Zu den Aufgaben der WFG gehörte die Unternehmensberatung, Fachkräftegewinnung, das Standortmarketing und die Förderung von Neuansiedlungen, sie hatte Marketing-Kampagnen, wie etwa „Deutschlands Sonnendeck“, aus der Taufe gehoben und Projekte wie „Fish markets“ begleitet. Ein Verein soll künftig das regionale Marketing übernehmen, die Ansiedlung und Beratung selbst soll in den Landkreisen erfolgen.

„WFG hat gute Arbeit geleistet“

Doch bei einigen Unternehmen in der Region, die Beratung über die WFG erhalten haben, ist man skeptisch angesichts neuer Lösungen. Die WFG habe gute Arbeit geleistet, meint etwa Markus Berberich, Geschäftsführer der Insel-Brauerei „Ich kann mir kein allgemeines Urteil erlauben, aber uns hat die WFG gut unterstützt.“ Die Bürokratie sei in Deutschland ein riesiges Hindernis für Unternehmer, meint er. „Und es dauert alles viel zu lange. Die WFG hat uns geholfen, hier die Orientierung und die richtigen Ansprechpartner zu finden.“

Auch der damalige Geschäftsführer des Helios Hanseklinikums in Stralsund, Johannes Rasche, zeigte sich zum zehnjährigen Bestehen der WFG überzeugt. „Über 250 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir 2019 mit dieser Symbiose überzeugen. So viele wie nie zuvor! Das ist nicht zuletzt auch dem Standortmarketing der WFG Vorpommern zu verdanken“, lobte er 2019. Wie es jetzt mit der WFG weitergeht bleibt offen, die Gesellschafter werden über eine mögliche Auflösung entscheiden, der Beschluss über einen Regionalmarketingverein wird nach Angabe von Kreissprecher Olaf Manzke im Oktober erwartet.

Erstes Projekt: Flächendeckender Datenpool der Gewebeflächen

Die Arbeit in der neuen Abteilung des Landkreises indes geht voran. „Es gibt viel zu tun. Im ersten Schritt müssen wir uns als Ansprechpartner bekannt machen und ein umfassendes und effizientes Netzwerk aufbauen. Deshalb haben wir Kontakt zu den Kommunen und Kammern sowie Unternehmerverbänden aufgenommen“, so Fachdienstleiter Ralph Langkammer. „Eine unserer ersten Aufgaben wird sein, einen flächendeckenden Datenpool freier Gewerbeflächen zu erarbeiten und diesen in die Gewerbeflächendatenbank des Landes MV einzupflegen. Hierzu sind wir auf die enge Zusammenarbeit mit den Ämtern und Kommunen angewiesen.“

Erste Unternehmen haben den neuen Service der Kreisverwaltung nach Informationen des Landkreises bereits genutzt. Das oberste Ziel dabei sei die nachhaltige Entwicklung unserer Region durch die Stärkung der Wirtschaft im Einklang mit Natur und Umwelt sowie die Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen. Die Ansprechpartner des Teams Wirtschaftsförderung sind unter Tel. 115 oder www.lk-vr.de/Kreisverwaltung/Wirtschaftsförderung zu erreichen

Von Anne Ziebarth