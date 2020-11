Rügen vor Lockdown: ausgebuchtes Kabarett-Treffen und Halloween-Spaß

Rügen

Die wohl letzte größere Party vor dem coronabedingten November-Blues fand am Freitag und Sonnabend am Göhrener Kurplatz statt. Dort hatte der Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein Göhren zu „Halloweentagen“ mit Musik, Kinderanimation, Verkaufsständen und Kulinarik eingeladen. Schilder wiesen darauf hin, dass Gäste auf dem Gelände am Kurpavillon einen Mund-und Nasen- Schutz tragen und Abstand halten und ihre Kontaktdaten selbstständig auf die Handzettel schreiben und in die dafür vorgesehenen Boxen werfen sollten.

Zwischen Gelassenheit und Verunsicherung

Am Sonnabendnachmittag saßen um die 100 Gäste auf den Stühlen oder standen an Stehtischen und lauschten dem Konzert der „zwei Mönche“. Kinder schnitzten Kürbisse, bemalten Kostüme oder amüsierten sich beim Hexenhut-Zielwurf und Augäpfel-Wettlauf. Die Stimmung pendelte zwischen Gelassenheit und Verunsicherung.

Denn im Landkreis Vorpommern-Rügen war am Freitagnachmittag die Corona-Ampel auf Rot gestellt worden. Wegen der Überschreitung des Wertes von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen ist der Landkreis nun Risikogebiet. Der drastische Anstieg hing mit einem Ausbruch bei dem fleischverarbeitenden Betrieb „Blömer Fleisch“ bei Grimmen zusammen, wo 57 Personen positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden waren. Auf Rügen betroffen ist die Kita „Kunterbunt“ der Volkssolidarität in Sassnitz. Dort sind sechs Erzieherinnen und der Hausmeister in Quarantäne. Eine Pädagogin wurde positiv getestet.

„Man weiß nicht so recht, was man machen soll“, erzählte Maren Utz. Dennoch hatte sich die Familie aus Putbus entschlossen, zum Halloweenfest nach Göhren zu fahren. Vor allem wegen der Kinder. Sohn Richard (5) sowie Jonathan (6) und Mathilda (7) hatten sich extra als Gespenster verkleidet und genossen die Angebote für die Jüngsten. Die rund 70 Kürbisse, die zu fröhlichen Gesichtern oder gruseligen Fratzen geschnitzt wurden, waren am Sonnabend alle. „Gestern waren noch viele Urlauber hier, die sich welche mit nach Hause nehmen wollten“, erzählte „Standbetreuer“ Peter Nimsch.

Abreisewelle hat begonnen

Denn in den Rügener Beherbergungsbetrieben hatte die Abreisewelle begonnen. Bis zum 5. November müssen alle Touristen die Insel verlassen. „Bei uns läuft alles ruhig und entspannt ab. Wir sind ja schon geübt darin und unsere Gäste auch“, erzählte Peter Schwarz, Hoteldirektor des Cliff Hotels in Sellin. Die meisten Urlauber hätten am Wochenende schon die Heimreise angetreten oder würden dies am Montag und Dienstag tun. Nur etwa 20 Gäste würden noch bis zum Donnerstag im Hotel mit seinen 246 Zimmern bleiben.

„Die Gäste sind total verständnisvoll, nett und dankbar. Wir erfahren eine große Zustimmung und hatten einen super Sommer und Herbst mit viel mehr Urlaubern als sonst. Das betrifft wohl alle und darüber können wir uns glücklich schätzen“, meinte Schwarz. Am 5. November werde das Hotel schließen, eine Notbesatzung bleibe an Bord. Ob Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen, sei noch unklar.

Wintermarkt und Feuerwerk abgesagt

Bereits fest steht, dass im Ostseebad Baabe der Wintermarkt zwischen Weihnachten und Silvester und das Feuerwerk zum Jahreswechsel nicht stattfinden werden. Diese Entscheidung hatte die Gemeindevertretung auf jüngsten Sitzung getroffen, teilte Johanna Goldstein vom Veranstaltungsmanagement der Kurverwaltung mit. Erst nach dem Lockdown werde weiter entschieden, ob Alternativen geplant werden können und weitere Veranstaltungen umsetzbar sind. „Bis auf Weiteres entfallen auf Grund der aktuellen Amtsanordnung alle im November geplanten Veranstaltungen“, so Goldstein.

Letzte Kabarett-Vorstellungen ausgebucht

Glücklich, dass das 8. Kabarett-Treffen noch über die Bühne gehen konnte, war man im Kabarett „Lachmöwe“ in Baabe. Neben den gastgebenden „Lachmöwen“ unterhielten die Satiriker von „KaHORtte“ und „RoHRstOk“ sowie die „Melodealer“ am Freitag und Sonnabend zum Saisonabschluss das Publikum. „Die Vorstellungen waren ausverkauft“, informierte Markus Tanger.

Rund 100 Zuschauer besetzten die wegen der Hygieneauflagen um die Hälfte reduzierten Plätze. „Wir sind froh, dass es gerade noch so geklappt hat, bevor die kulturlose Zeit beginnt“, so Tanger. Nach den Vorstellungen sei eine melancholische Stimmung aufgekommen. Es ist derzeit eher unwahrscheinlich, dass es am 9. Dezember mit dem Programm zum Jahreswechsel weitergeht. „Wir haben noch Hoffnung. Zumindest, dass wir im März wieder mit dem Spielbetrieb starten können “, so Tanger.

Von Gerit Herold