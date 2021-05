Rügen vor der Öffnung des Einzelhandels: Welche Läden öffnen – welche bleiben zu

Insel Rügen

Shoppen soll auf Rügen ab Freitag wieder möglich sein. Denn der Landkreis Vorpommern-Rügen schlägt nach dem Corona-Gipfel vom Dienstag in MV einen Sonderweg ein. Von Rügen über Stralsund und Nordvorpommern bis hin zum Darß können ab dem 14. Mai die Geschäfte wieder regulär öffnen. Dass der Einzelhandel so schnell wieder hochgefahren wird, hat zwar viele Unternehmer positiv überrascht, weil die Insel Rügen aber stark vom Tourismus abhängig ist, machen manche Läden erst gar nicht auf.

Kaufhaus Stolz startet von Null auf Hundert

Nach der Verkündung des Landrats, dass der Einzelhandel in Vorpommern ab Freitag die Türen wieder öffnen darf, hat Axel Sandhop am Mittwochmorgen seine Kolleginnen und Kollegen aus der Kurzarbeit wieder in die Filialen des Kaufhauses Stolz in Sagard und Binz holen können. „Wir sind auf Standby. Ganz so plötzlich kam das nicht. Wir haben stets über das Szenario gesprochen. Es läuft alles ohne Hektik ab“, berichtete der Filialleiter am Mittwoch. Mit Kontrollen der Waren und Aufräumarbeiten haben sich die Kollegen auf ihre ersten Kunden vorbereitet.

Auch organisatorisch stellte man sich auf die Öffnung ein. „Bei uns kann man sich jetzt überall über die LucaApp ein- und auschecken“, verkündete Axel Sandhop. Nun mussten nur noch die Dienstpläne für die Kollegen erstellt werden. „Wir freuen uns darauf, dass die Kunden auch ohne Test kommen dürfen und sie ein entspanntes Einkaufserlebnis haben und damit den stationären Einzelhandel unterstützen“, so Axel Sandhop. Von neun bis 19 Uhr bekommen die Rüganer dafür Zeit. Auch andere große Modeketten wie Deichmann und Kik werden nach ersten OZ-Informationen wieder Öffnen. Ein Anruf in der Filiale am Freitag vor dem Einkauf sollte aber sicherheitshalber sein.

Ostseebäder sehen kaum Umsatzchancen

„Uns bringt das nichts, da die Einheimischen nur einen Bruchteil des Umsatzes ausmachen“, sagt Miro Stufferts, der Modegeschäfte in Sellin, Göhren, Binz und auch Stralsund betreibt. Erst wenn auch die Urlauber aus anderen Bundesländern kommen dürfen, will er seine Geschäfte öffnen. „Ich brauche die Angestellten jetzt nicht aus der Kurzarbeit holen. Wir brauchen den Tourismus“, so der Unternehmer. Sein Stralsunder Modegeschäft im Strelapark möchte er hingegen jetzt öffnen.

Die Erfahrungen auf der Insel zeigen aber, dass sich der Betrieb ohne Touristen nicht rechnet. „Wir werden daher auch erst ab dem 14. Juni voll wieder hochfahren, eventuell schon das Wochenende zuvor“, meint der Rüganer. „Es ist aber schön, dass jetzt wieder Land in Sicht ist und man planen kann. Die Leute waren lange in Kurzarbeit. Für sie ist der Zeitpunkt dann gerade an der Grenze, dass sie nicht in die Bedürftigkeit abrutschen.“

Die Entscheidung stößt bei den Kollegen auf Verständnis. „Es lohnt sich auch für uns nicht. Wir sind ein Modegeschäft und leben vom Tourismus“, sagt Samy Rodrigo. Auch ihr Laden in Binz wartet auf den Touristenansturm.

Tourismusstart gibt Lichtblicke

Ähnlich sieht es Andreas Käske vom Selliner Fotohaus Knospe. „Wir wollen schon gerne so schnell wie möglich öffnen. Aber so lange es keinen Tourismus gibt, schmoren wir im eigenen Saft“, sagt der Fotograf. So lange es ein Beherbungsverbot gibt, ist auch sein Hochzeitsschiff von Stornierungen betroffen. „Grundsätzlich sage ich aber Ja zu jeder Lockerung und Öffnungsstrategie. Aber es muss jeder selbst einschätzen, ob es sich lohnt“, sagt Andreas Käske. Sein Geschäft hat er bereits seit 1991. „Nun haben wir schon seit sieben Monaten zu. Das ist Wahnsinn für einen Familienbetrieb.“ Auch wenn er eine Öffnung zum Freitag noch nicht realisieren kann, soll am Samstag, spätestens aber am Montag, die Tür wieder geöffnet werden.

Inselmitte zieht einheimische Kunden an

Während die Händler in den Ostseebädern auf die Touristen angewiesen sind, setzt Bianca Pahnke in Bergen auf die heimische Kundschaft. „Wir haben viele Stammkunden von der Insel. Schon in den letzten Tagen hat sich abgezeichnet, dass die Leute kaufen wollen und müssen“, sagt die Händlerin. Die Nachfragen per Telefon haben deutlich zugenommen. „Auch wenn ich mich eigentlich auf das lange Wochenende gefreut habe, ziehen wir jetzt durch und öffnen.“ Ab neun Uhr am Freitagmorgen wird sie ihr Angebot wieder zum Anschauen, Anfassen, Anprobieren und Kaufen bereithalten.

Von Wenke Büssow Krämer und Anne Ziebarth