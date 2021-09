Rügen wählt rot – SPD-Kandidaten ziehen in den Landtag ein

Insel Rügen

Die SPD reitet bei diesen Wahlen auf der Erfolgswelle: auch bei der Landtagswahl auf Rügen. Sowohl bei den Erst- als auch den Zweitstimmen erreichten die Sozialdemokraten in beiden Wahlkreisen 33 und 34 die Mehrheit. Mit den Erststimmen werden die Direktkandidaten gewählt, pro Wahlkreis kann der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen in den Landtag einziehen. Bisher waren beide Direktmandate mit Holger Kliewe und Burkhard Lenz in Hand der CDU.

Wahlkreis 33: Miraß kegelt Kliewe raus

Doch das SPD-Duo Sylva Rahm-Präger und Heiko Miraß schaffte das noch vor einem halben Jahr Unvorstellbare: Sie setzten sich gegen die Mitbewerber von CDU und AfD durch. Im Wahlkreis 33 erreichte Staatssekretär Heiko Miraß für die SPD 27,4 Prozent der Erststimmen und verwies damit in einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen den Sieger der Wahl 2016, Holger Kliewe (CDU), mit 25,0 Prozent auf Rang 2, dahinter lagen Hans-Georg Eckardt von der AfD mit 20,8 Prozent und Patrick Jahn von den Linken mit 11,3 Prozent, Sven Retzlaff (Grüne) mit 4,8 Prozent und Uwe Ahlers (FDP) mit 5,2 Prozent. Für die SPD ist das ein sattes Plus im Vergleich zur Wahl 2016. Um 9,7 Prozent konnte die SPD zulegen, während CDU (-0,8) und AfD (-2,0) ihr Ergebnis kaum verändern konnten.

Die Zweitstimmen, also die Stimmen für die allgemeine Partei im Landtag, entfielen ebenfalls mehrheitlich auf die SPD. 37,1 Prozent der Wähler (+12,1 Prozent) votierten für die Sozialdemokraten. Auf Platz 2 landete die Alternative für Deutschland mit 19,7 Prozent (-4,6 Prozent) und dahinter mit einem kräftigen Minus die CDU (14,8 Prozent, das sind -5,3 Prozent im Vergleich zu 2016)

Wahlkreis 34: Newcomerin Rahm-Präger gewinnt gegen Präkel

Ein ähnliches Bild im benachbarten Wahlkreis 34. Hier trat Sylva Rahm-Präger (SPD), die Geschäftsführerin einer Molkerei, gegen Julia Präkel von der CDU an. Präkel wollte die Nachfolge von Burkhard Lenz antreten, der diesen Wahlreis 2016 gewonnen hatte. Doch die Wähler machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Mit 31.0 Prozent der Erststimmen setzte sich Rahm-Präger klar gegen Julia Präkel (21,7) Prozent) und Thomas Naulin (19,7 Prozent) von der AfD durch. An vierter Stelle der Wählergunst landete Kevin Zenker von den Linken (10,8 Prozent), danach folgt Knut Alschweig (FDP) mit 5,9 Prozent und Dirk Niehaus (Grüne) mit 5,9 Prozent. Auch hier: Die SPD legt kräftig zu, um gleich 8,6 Prozent, die CDU büßt ein (- 6,2 Prozent). Auch die AfD verliert und zwar 5,2 Prozent der Erststimmen, die Linken sogar 4,2 Prozent.

Die Zweitstimmen bescherten der SPD ebenfalls Höhenflüge: 38,2 Prozent der Wähler im Wahlkreis 34 machten ihr Kreuz bei der SPD, das ist ein Plus von 12,9 Prozent! Auf Platz 2 die AfD mit 17,8 (-7,1 Prozent) und auf Rang 3 die CDU mit 14,9 Prozent (-6,2 Prozent).

Von Anne Ziebarth und Mathias Otto