Bergen

Was ist groß, rot, steht auf dem Bergener Markt und hat geschlossen? Es ist die Verkaufserdbeere des Erdbeer-Giganten Karls! Sie steht nun schon seit Tagen dort, die Sonne lacht, die Kinder baden im Brunnen, nur der Erdbeernachschub fehlt. Nummer 241 kommt nicht in die Gänge. Doch, versichert die Pressesprecherin von Karls. Ende der Woche geht es los. Spätestens Anfang nächste Woche.

In Stralsund läuft der Verkauf bereits

Dann kann Rügen zu den Nachbarn aufschließen. In der Hansestadt Stralsund nämlich ist der Erdbeerverkauf aus den kastenförmigen Verkaufserdbeeren bereits in vollem Gange, selbst aus Berlin meldete man mir schon Erdbeerkäufe. Wenn der Kauf auch beileibe kein Schnäppchen ist. Knapp 5 Euro kosten 500 Gramm „Flair“, so heißt die bewährte Startsorte, das ist schon eine stramme Summe. Später kommen dann andere Sorten, in der Vergangenheit zum Beispiel „Sonata“ oder „Florenz“, „Magnum“, vielleicht auch „Malwina“ oder gegen Ende der Saison „Florentina“. Hauptsache bald.

Von Anne Ziebarth