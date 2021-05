Sassnitz

Den frühesten Hinweis auf eine fotografische Aufnahme der rügenschen Landschaft liefert die Stralsundische Zeitung vom 2. September 1859. Der bekannte und versierte Stralsunder Fotograf Julius Krüger machte das Publikum nach Rückkehr seiner Reise nach Rügen auf seine „[…] dort aufgenommenen Photographien der vorzüglichsten Gebäude, Ansichten etc. von Putbus und Umgegend aufmerksam.

Zum Jahresende offerierte Krüger noch einmal seine auf Rügen, explizit Putbus, aufgenommenen Aufnahmen als passende Weihnachtsgeschenke und inserierte am 16. Februar 1860 seine Fotografie des Geburtshauses Ernst Moritz Arndts in Groß Schoritz. Nur wenige frühe Fotografen nahmen die Strapazen der Fotografie im Freien mit den zur Verfügung stehenden Techniken in Kauf, die das Mitführen von Kamera, Stativ, Glasplatten, Chemikalien sowie einer mobilen Dunkelkammer oder Dunkelzelt notwendig machten. Die Erfindung der Gelatine-Trockenplatte und deren industrielle Herstellung am Ende der 1870er Jahre machte es den Fotografen möglich, zeitlich flexibler und vor allem mit weniger Aufwand zu agieren.

Denn durch dieses neue Verfahren entfiel die kurz vor der Aufnahme notwendige Präparation der Platte und die sofortige Entwicklung und Fixierung danach. Die Gelatine-Trockenplatte ermöglichte es ohne Aufwand, das Motiv festzuhalten, die belichtete Platte zu verstauen und erst später zu entwickeln. War die Insel schon vorher in den Fokus einiger Fotografen gerückt, tat das neue Verfahren sein Übriges, die Dokumentation der Insel voranzutreiben.

Das Wort „Dokumentation“ muss allerdings zurückhaltend genutzt werden, da die Fotografen und Fotoverlage als gewinnorientierte Unternehmen nicht die abseits gelegenen Dörfer und Landschaften fokussierten, sondern den Absatz in den aufstrebenden Badeorten mit ihren Hotels und Villen sowie durch fotografische Vermarktung der Sehenswürdigkeiten der Insel suchten.

Ein bekannter Vertreter dieser Praxis ist der dänische Fotograf und Verleger Sophus Vilhelm Schou (1835 – 1900), der nach Übernahme des Berliner Kunstverlages E. Linde & Co. im März 1868 unter dem Namen Sophus Williams viele Fotografen und deren Werke verlegte und eine Vielzahl von Fotoserien verschiedenster Landschaften publizierte. Im Jahr 1880 erschien in seinem Verlag die Serie „Die Ostsee“, die neben Fotografien der Insel Rügen auch Ansichten von Ahlbeck, Heringsdorf, Swinemünde und Misdroy anbot.

Die Insel Rügen war in diesem Jahr zunächst mit 37 Aufnahmen vertreten, die Motive aus Lauterbach, Putbus, Bergen, vom Jagdschloss und Hotel Granitz, Sassnitz, Crampas, der Jasmunder Steilküste und Stubbenkammer sowie Lohme zeigten.

Bis 1893 wuchs die Anzahl der Rügen-Fotografien, die neben dem Kabinettformat (ca. 10 x 16cm) auch im beliebten Stereoformat angeboten wurden, innerhalb der Ostsee-Serie auf ca. 320 verschiedene Motive an, die vor allem die Badeorte, Mönchgut, Sassnitz und die damaligen Sehenswürdigkeiten und für den auswärtigen Reisenden außergewöhnlichen Ansichten abdeckten, aber auch aus heutiger Sicht unerwartete Motive aufwies wie „Kuh bei Bootstelle“ (Nr. 599), „Sassnitz, Eselfuhrwerk“ (Nr. 517), „Kieler Bach, Kreidearbeiter“ (Nr. 500) oder „Wittstock´sche Mühle bei Bergen“ (Nr. 583).

Durch die Publikation des kompletten Motivverzeichnisses in dem vom Verlag von Adolph Russell in mehreren Auflagen erschienenen „Gesammt-Verlags-Katalog des Deutschen Buchhandels“, besteht die seltene Möglichkeit, das komplette Verlagsangebot der Rügen-Serie zu kennen und dadurch Rückschlüsse auf das prinzipielle Interesse des Verlages und seiner Kunden zu ziehen. Das Charakteristikum der Serie war der gelbliche Trägerkarton sowie der Aufdruck des Serientitels, der laufenden Nummer mit Motivname, der Verlagsdatierung sowie den Verlagsangaben. Als älteste Verlagsdatierung kann vom Verfasser das Jahr 1880 nachgewiesen werden.

Die jüngste Datierung ist 1902, zeigt aber nachweislich eine Fotografie, die bereits auf den Anfang der 1880er Jahre datiert werden kann und so ein Indiz liefert, dass der Verlag auch Archivaufnahmen kontinuierlich reproduzierte und vermarktete. Durch das Aufkommen der Ansichtskarte, die neben dem bildlichen Eindruck des Urlaubsortes auch Platz für persönliche Mitteilungen bot, nahm das Interesse an den Sammelfotografien ab und verebbte bald ganz.

