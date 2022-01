Rügen. Demo gegen Corona-Maßnahmen

Bergen

Wie in den vergangenen Wochen demonstrierten auch am Montag wieder rund 350 Menschen in Bergen gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Die Veranstaltung begann mit leichter Verspätung, weil zunächst noch Teilnehmer gesucht werden mussten, die bereit waren, als Ordner zu fungieren. Redebeiträge stellten infrage, dass es sich in Deutschland um eine Demokratie handele. „Die da oben müssen das tun, was wir wollen und wofür sie bezahlt werden. Wir sind der Souverän“, rief ein Redner. „Werden wir zu einer Gentherapie gezwungen?“, fragte Veranstalter Norbert T.. „Wir haben ein Recht auf Freiheit und das lassen wir uns nicht nehmen. In der DDR waren zehn Prozent auf der Straße, die haben gereicht, um das System zu ändern.“ In Kasachstan solle auf Freiheit geachtet werden, nicht aber hierzulande. Der Veranstalter wendete sich auch gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und sprach über außenpolitische Themen. So habe die Ukraine Rechnungen nicht bezahlt und werde nun vom Westen mit Erdgas versorgt.

Norbert T. kündigte an, sich mit einer Unterschriftensammlung an Politiker wenden zu wollen. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug auf gewohnter Route entlang der Ringstraße in Bewegung. Ein Transparent forderte: „Corona-gepeinigte Menschen aller Länder vereinigt Euch!“ Trillerpfeifen und Trommeln wechselten sich ab mit Rufen wie „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“, oder „Lasst die Kinder wieder atmen“. Zum Abschluss sprachen verschiedene Redner auf dem Markt. Kundgebung und Demonstration verliefen friedlich.

Von ud