Rügenbrücke: Rettung in luftiger Höhe

Die Berufsfeuerwehr Rostock hat die Sperrung der Rügenbrücke für den Autoverkehr genutzt, um eine Rettungsübung durchzuführen. Aus rund 128 Meter Höhe wurde das Abseilen eines Verletzten geübt. Sowohl innerhalb eines Pylons, als auch an der Außenwand.

Sonst können die Kameraden in Rostock zum Beispiel an einem Kühlturm üben, das Szenario der Rügenbrücke war allerdings selbst für die sechs Mitglieder der Rostocker Höhenrettung vor Ort etwas ganz besonderes. Auch die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz verfügt über eine Höhenrettungstruppe, sie kommt häufig an der Steilküste Rügens zum Einsatz. Etwa, wenn Personen festsitzen.

Mecklenburg-Vorpommern, Rügenbrücke Feuerwehr Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Ein beindruckendes Video – aufgenommen übrigens vom THW Stralsund – gibt es hier

