Stralsund

Autofahrer zwischen Rügen und dem Festland müssen in der kommenden Woche deutlich mehr Zeit einplanen – denn die Rügenbrücke wird vom 14. bis 18. September voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird dann in beide Richtungen über die Strelasundbrücke geführt. Mit Staus ist dann zu rechnen.

„Die durchgehende Vollsperrung ist bautechnologisch erforderlich, zum Beispiel wegen der Trocknungszeiten der einzelnen Korrosionsschutzschichten an Bauteilen oder wenn die Bodensonde der Wetterstation quer über die Fahrbahn verlegt werden muss“, informiert das Infrastrukturministerium des Landes.

Wartungs- und Markierungsarbeiten

Die Erneuerung einer Bodensonde der Wetterstation an dem 2831 Meter langen Brückenzug über den Strelasund sei nur eine der anstehenden Arbeiten. Des Weiteren müssen im Wesentlichen Wartungsarbeiten an den Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Reinigungs- und Markierungsarbeiten durchgeführt werden. Auch die Markierungsleitknöpfe auf den Fahrbahnen müssen gewartet und teilweise, ebenso wie einige Schutzplanken, instand gesetzt werden.

Um die Strelasundbrücke zu entlasten, erhöht die Reederei „Weiße Flotte“ den Takt ihrer Fähren. Zwei Schiffe sollen dann im 20-Minuten-Takt zwischen Glewitz auf Rügen und Stahlbrode auf dem Festland pendeln, „um den Autofahrern eine entspannte An- und Abreise zu ermöglichen“, wie das in Stralsund ansässige Unternehmen informiert.

So fahren die Rügen-Fähren

So werden am Montag, Mittwoch und Freitag zwei Fähren jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ihre Fahrt aufnehmen. Am Dienstag und Donnerstag sowie an den genannten Tagen zwischen 6.45 und 10 Uhr sowie 17 und 19.45 Uhr bedient eine Fähre die Tour. Trotzdem ist auch an den Fähren mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Von OZ