Stralsund/Bergen

Die Rügenbrücke wird für Touristen und Pendler zum Nadelöhr. Bis Ende Oktober erfolgen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Strelasundquerung, wie es aus dem zuständigen Infrastrukturministerium des Landes heißt.

Einher gehen mit den Arbeiten zeitweise Sperrungen – hauptsächlich aus Richtung Stralsund in Richtung Insel Rügen. Bereits mit Beginn der Arbeiten am Montag hat sich dadurch der Verkehr in Stralsund über mehrere Kilometer gestaut, während von der Insel der Verkehr ungehindert rollte.

Vollsperrung vom 14. bis 18. September

Jeweils in der Zeit zwischen 8.40 und 17.20 Uhr wird – in Abhängigkeit von den stattfindenden Arbeiten – der Verkehr auf der Brücke unterschiedlich geführt. „Entweder wird eine Randfahrspur unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf zwei Fahrspuren gesperrt oder es erfolgt die Sperrung jeweils einer Randspur und der Mittelspur. Eine Fahrtrichtung bleibt auf der Rügenbrücke, die andere Fahrtrichtung wird auf der Landesstraße 296 über die Strelasundbrücke geführt. Hauptsächlich betrifft das laut OZ-Informationen den Verkehr auf die Insel – und wenn, auch nur von montags bis freitags.Rund um die Uhr dagegen wird die Rügenbrücke zwischen dem 14. und dem 18. September komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird dann in beide Richtungen über die Strelasundbrücke geführt. „Die durchgehende Vollsperrung ist bautechnologisch erforderlich, zum Beispiel wegen der Trocknungszeiten der einzelnen Korrosionsschutzschichten an Bauteilen oder wenn die Bodensonde der Wetterstation quer über die Fahrbahn verlegt werden muss“, informiert das Ministerium.

B 96 zwischen Altefähr und Samtens ebenfalls für fünf Tage voll gesperrt

Die Erneuerung einer Bodensonde der Wetterstation an dem 2831 Meter langen Brückenzug über den Strelasund sei nur eine der anstehenden Arbeiten. Des Weiteren müssen im Wesentlichen Wartungsarbeiten an den Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Reinigungs- und Markierungsarbeiten durchgeführt werden. Auch die Markierungsleitknöpfe auf den Fahrbahnen müssen gewartet und teilweise, ebenso wie einige Schutzplanken, instand gesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Vollsperrung der Rügenbrücke, also vom 14. bis zum 18. September, wird übrigens auch die B 96 zwischen den Anschlussstellen Altefähr und Samtens gesperrt. Hier sollen, so teilt das Straßenbauamt Stralsund mit, Gewährleistungsarbeiten am sogenannten Trogbau und Brückenbauwerk bei Scharpitz erfolgen. Die Umleitung erfolgt dann über die parallel verlaufende Landesstraße durch Rambin und Samtens.

Von Anja Krüger