Binz

Statt Himmelfahrt wird zu den diesjährigen Rügenclassics die Deutsche Einheit gefeiert. Die Verlegung von Mai auf Anfang Oktober verspricht eine Oldtimer-Rallye im herbstlichen Gewand mit mehr 40 historischen Fahrzeuge bis Baujahr 1988 auf Deutschlands größter Insel.

Die motorisierten Klassiker geben sich vom 1. bis 3. Oktober auf den Alleen und in den Seebädern Rügens ein Stelldichein. An den Stopp- und Präsentations-Standorten in Sellin, Binz, Sassnitz und auch anderenorts sind Besucher herzlich willkommen, mit den Fahrern Öl- und Benzingespräche zu führen oder einfach nur in Erinnerungen zu schwelgen.

Anzeige

Tages- und Abendetappe

Am 2. Oktober ist das Ostseebad Binz Start- und Zielort für eine Tages- und eine Abendetappe. Ab 9 Uhr stellen sich die Rallye-Teilnehmer in der Hauptstraße auf. Darunter sind Vertreter aus der Frühzeit des Automobils, aber auch die immer beliebter werdende sogenannten „Youngtimer“, Fahrzeuge, die der Opa damals fuhr und der Enkel heute schraubt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Ab 10 Uhr erfolgen die Minutenstarts zur Ausfahrt über die Insel. Die Abendetappe wird um 17.30 Uhr in der Hauptstraße gestartet. Das Programm und die Teilnehmer sind unter www.ruegenclassics.de zu finden. Für die kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen rund um die Binzer Hauptstraße während der Rallye bittet der Veranstalter schon jetzt Anwohner und Lieferanten um Verständnis.

Von OZ