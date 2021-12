Rügendamm-Bahnhof in Stralsund: Will die Stadt das Areal zurückkaufen?

Stralsund

Das Trauerspiel um den Rügendamm-Bahnhof in Stralsund nimmt immer noch kein Ende. Dabei schöpften viele Mut, als Anfang 2020 ein Bauunternehmer aus der Gemeinde Preetz (Vorpommern-Rügen) das Ganze gekauft hat. Erste Planungen und Nutzungskonzepte wurden vorgelegt.

Knackpunkt: Bauplanung, Denkmalschutz und Lärmschutz sind schwer unter einen Hut zu bringen. Von einer Wirtschaftlichkeit ganz zu schweigen.

Neue Infos in der Bürgerschaft

Jetzt informierte Frank-Bertolt Raith, Leiter des Amtes für Planung und Bau im Stralsunder Rathaus, nach zwei Anfragen von Michael Adomeit (Einzelkandidat) und Olga Fot (Linke) die Stralsunder Bürgerschaft über eine mögliche Kehrtwende: „Da die prekäre bauliche Situation des Rügendamm-Bahnhofs nicht zufriedenstellen kann, prüft die Stadt derzeit, ob eventuell Möglichkeiten bestehen könnten, das Objekt in städtisches Eigentum zu übernehmen – mit dem Ziel, eine Sanierung und spätere Nutzung zu gewährleisten.“

Die Gesamtfläche beträgt übrigens 1754 Quadratmeter. Wegen seiner prägnanten Lage am Tor zur Insel Rügen gab es in der Bürgerschaft in den letzten Jahren immer wieder Anfragen zum Stand der Sanierung.

Mehrmals brannte der Bahnhof

Seit 1997 sind bisher alle Sanierungsideen gescheitert. Leider ist der Zustand des Bahnhofsgebäudes, das als Einzeldenkmal unter der Position 797 der Stralsunder Denkmalliste geführt wird, immer noch sehr unbefriedigend. Der Alteigentümer, die Deutsche Bahn AG, sah sich seinerzeit zu einer Sanierung des Objektes nicht in der Lage.

Nach zwingend notwendigen Einzelmaßnahmen zur Gebäudesicherung (Schließen von offenen Dachfenstern und Reparatur der provisorischen Dachhaut) verkaufte die Bahn das Gebäude 2015. Mit dem Schild „Kauf mich“ hatte man zuvor für den Verkauf geworben. Mit 325 000 Euro stand der Bahnhof damals in der Angebotsliste.

Hier die Bildergalerie zum Bahnhof Rügendamm

Zur Galerie Einst wichtig für die Werftarbeiter, dann von mehreren Bränden gezeichnet, wartet der Bahnhof als Tor zur Insel Rügen nun darauf, dass er saniert wird.

Der Investor begann mit Sanierungsmaßnahmen, bei denen jedoch ein Teil des Daches abbrannte, so dass es eine Notsicherung vorgenommen werden musste. Die nachfolgenden Auseinandersetzungen zwischen Eigentümer und Versicherung zur Schadensregulierung führten zum Einstellen der Arbeiten.

Kleine Sicherungsmaßnahmen sind erfolgt

Verlassene Flure im Bahnhof Rügendamm Quelle: Clemens Sommer

„Von 2017 bis 2019 wurde die Eigentümerin über ihre Immobilienverwaltungsfirma mehrfach vom Denkmalschutz ermahnt, die gesetzliche Pflicht zur Erhaltung und Instandsetzung des Objektes einzuhalten. Nachdem die Eigentümerin ins Nicht-EU- Ausland verzog, lief der Kontakt ausschließlich über einen Rechtsanwalt. Es erfolgten kleine Sicherungsmaßnahmen“, heißt es in der schriftlichen Antwort Dr. Raith zu den Bürgerschaftsanträgen weiter. Seit 2018 habe man nach Kaufinteressenten gesucht – und 2020 auch gefunden. Leider nur für ein gutes Jahr...

Die Bahn hat das Bahnhofsgebäude schon seit 2006 nicht mehr genutzt. Mehrere Brände haben dem maroden Haus, in dem sich früher eine Schalterhalle, Büros, Wohnungen und eine Gaststätte befanden, arg zugesetzt. Die letzten Mieter sind 2016 ausgezogen. Reisende nutzen lediglich einen Gang in dem Bahnhofsgebäude, wenn sie zu Bahnsteigen wollen oder den Haltepunkt verlassen.

Eröffnung 1937 im Zusammenhang mit dem Rügendamm

Offensichtlich werden für die Zeit nach der noch nicht mal begonnenen Sanierung schon Mieter gesucht. Quelle: Clemens Sommer

Eröffnet wurde der Bahnhof 1937 als letztes größeres Bauwerk im Zuge der Rügendammarbeiten. Die Eröffnung fand ein breites Presseecho. Die Architektur wurde wegen ihrer „schlichten Formen“ hoch gelobt. Ein Zeitchronist schwärmte davon, dass Eisenschmelzerklinker dem Bau einen gewissen Glanz verleihen würden. Die Bahnhofsgaststätte wurde als „behaglich“ beschrieben. Außerdem gab es ein altdeutsches Weinzimmer im flämischen Stil.

Heute macht der Bahnhof einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Auch wenn im Durchgang zu den Gleisen gerade das Licht repariert wurde – vergitterte Türen, Dreckecken, zugenagelte Fenster und notdürftig geflickte Schäden sind alles andere als einladend.

Von Ines Sommer