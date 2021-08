Rügener Akrobat entert Berliner Artistenschule

Sellin

Für Peter Klingenberg beginnt am 16. August ein neuer, aufregender Lebensabschnitt: Der elfjährige Selliner verlässt seine Heimatinsel Rügen und besucht dann die renommierte Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik.

Turnvideo vor Selliner Hafenkulisse

„Ich freue mich schon sehr. Auf der Bühne zu stehen, macht mir großen Spaß. Ich bin sehr sportlich und ehrgeizig“, sagt Peter selbstbewusst. Das hat offensichtlich auch die Jury beim Eignungstest überzeugt. Schon im März 2000 war er zur ersten Runde eingeladen worden. Er schickte vorab ein Video, das ihn auf dem Podest turnend vor der Selliner Hafenkulisse zeigt.

„Wir haben das Podest extra zum Selliner See geschleppt, es war November und eisig kalt“, lacht seine Mutter Paula. Große Unterstützung bei der Vorbereitung bekam Peter von seinem Verein. Seit er acht Jahre alt ist, trainiert er bei den Sportakrobaten vom TSV Empor Göhren und stand schon oft auf dem Treppchen. Sein bisher größter Erfolg war der dritte Platz bei den Landesmeisterschaften. Sein Steckenpferd: seine ganz eigene Choreografie.

Frühere Artistin gab Tipps

„Peter kam schon sehr talentiert zu uns, ist tänzerisch sehr kreativ und hat einen eisernen Willen. Schnell war klar, dass er in unserem Verein mit überwiegend landesinternen Wettkämpfen nicht glücklich wird“, weiß Vereinsvorsitzende und Akrobatik-Trainerin Petra Westphal. Denn Jungen sind in der Turnerszene von MV rar. Wer beim Wettkampf antritt, hat eigentlich immer eine Medaille sicher. „Durch seine choreografischen Fähigkeiten fühlte Peter sich mit dem Schwerpunkt Akrobatik zwar wohl, aber längst nicht zufrieden“, meint Westphal. Dass der Selliner das Zeug zu mehr hat, hat vor allem Übungshelferin Jette Ewert erkannt. „Sie gab uns den Rat und Tipps, uns bei der Artistenschule zu bewerben“, erzählt Peters Mutter.

Jette Ewert muss es wissen. Die 33-jährige Mariendorferin hatte einst selbst als Jugendliche den Sprung an die Artistenschule geschafft, diese erfolgreich absolviert und war als Künstlerin mit ihrer Gleichgewichtsartistik auf einer freistehenden Leiter erfolgreich. “Der Verein ist stolz auf Peter und jeden Sportler, der sich traut, mehr aus sich zu machen“, so Petra Westphal.

Seine große Leidenschaft ist das Tanzen

Dass sich ihr Sohn gerne bewegt und körperlich anstrengt, hat seine Mutter schon früh gemerkt. „Wenn wir am Strand waren, hat er immer Radschlag oder Spagat vorgeturnt und ich habe ihm 8 oder 9 Punkte dafür gegeben. Er wollte aber immer die Höchstpunktzahl 10“, erinnert sie sich. Fast jeden Tag trainiere Peter. Seine richtig große Leidenschaft aber ist das Tanzen. Er musste aber auch lernen, dass das bei anderen Jungen nicht immer gut ankam.

Aber wie hat er es nun geschafft, den Eignungstest zu bestehen? „Im ersten Teil kam es auf Kraft an mit Liegestützen und Klimmzügen und auf das Bewegungstalent“, so Peter. Fünf oder mehr Mal kann er sich mit den Händen an der Stange hochziehen. Neben körperlicher Belastbarkeit waren auch koordinative Fähigkeiten, Bodenakrobatik, darstellerische Ausdruckskraft und individuelle körperlich-künstlerische Fähigkeiten wichtig.

Eigene Choreografie vor Jury präsentiert

„Ich hatte dann die Jury gefragt, ob ich auch etwas Eigenes zeigen dürfte und habe meine Choreografie präsentiert“, so Peter. Das zweite Mal ging es im Mai dieses Jahres nach Berlin, wo es neben dem sportlichen Teil auch eine ärztliche Untersuchung gab. Zwei Stunden später war klar: Peter hat das Ticket!

„Peter hat uns mit seinen Leistungen und seiner künstlerichen Kreativität überzeugt. Er steigt auch gleich ins 2. Ausbildungsjahr ein“, erklärt Mona Jäckel von der Artistenschule. Als einzige Schule in der Bundesrepublik Deutschland bietet die Staatliche Artistenschule eine international anerkannte Ausbildung zum „Staatlich geprüften Artisten“ ab Klasse 5 an, die mit dem allgemeinbildenden Unterricht in einem integrierten System gekoppelt ist. Während der Ausbildung haben die Schülerinnen und Schüler auch öffentliche Auftritte, so bei Berliner Varietés oder Veranstaltungen des Friedrichstadtpalastes.

Im Durchschnitt bewerben sich 70 Kinder für den Einstieg in Klasse 5, so Jäckel. Man kann aber auch noch später einsteigen. 14 Kinder und Jugendliche füllen jeweils die Klassen.

Rügen-Pin nun an der Weltkarte

„In meiner Klasse bin ich der einzige Junge“, weiß Peter schon. Das Internat und den Campus haben er und seine Mama sich schon mehrfach angesehen und sie sind begeistert von den Bedingungen für Unterricht, Training und Freizeit. Jeden Tag das Bett selbst zu machen, die Wäsche zu waschen und Kochen zu lernen – all das gehört dann auch zum Alltag. Angst vor Heimweh hat der junge Rüganer nicht, der an Wochenenden und in den Ferien seine Heimat besuchen wird. Er ist stolz, dass auf der großen Weltkarte aller 90 Schüler in der Artistenschule nun auch sein Pin steckt: Peter, Sellin, Rügen.

Von Gerit Herold