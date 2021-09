Sassnitz

Die Faust scheint aus dem weit geöffneten Mund eines Mannes hervorzuschnellen. Sie wirkt bedrohlich, und das ist Absicht. „Basta de violencia!“ – „Schluss mit der Gewalt!“ ist die Zeichnung überschrieben, die auf einer Postkarte prangt – auf einer von hunderten.

Entworfen wurden sie von den Mitgliedern einer Initiative für eine gerechte Welt. Seit dem vergangenen Jahr treffen sie sich regelmäßig in der Töpferei am Grundtvighaus in der Sassnitzer Seestraße, aber nicht in erster Linie, um zu zeichnen. Die Menschen, die über Deutschlands verteilt leben, diskutieren über Themen, die nicht nur sie, sondern die ganze Welt betreffen und bewegen. „Diálogo del mundo“ heißt der Verein, der in diesem Jahr in Sassnitz gegründet wurde und weit über die Grenzen der Stadt, ja des Kontinents hinaus aktiv ist.

In der Töpferei von Dörte Päplow in der Sassnitzer Seestraße laufen die Fäden zusammen. Hier liegen zahllose Zeichnungen, die auf den vergangenen Treffen der Vereinsmitglieder entstanden sind. Jeden Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr kommen sie im Grundtvighaus persönlich oder per Videokonferenz zusammen, um zu diskutieren, zuzuhören, zu lernen und kreativ zu sein. Aktuelles Thema ist die Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika, speziell in Mexiko.

Vortrag löste Debatte aus

Warum ausgerechnet dort? Das Problem gibt es doch auch andernorts in der Welt, zum Beispiel direkt vor der eigenen Haustür? „Wir vergleichen die unterschiedlichen Situationen in unseren Ländern“, sagt Dörte Päplow. In Deutschland komme alle drei Tage eine Frau durch Gewalt ums Leben, in Mexiko seien es täglich zehn. „Das ist erschreckend!“

Vortrag, Diskussion und Workshop Der Verein „Dialogo del Mundo“ lädt am Donnerstag, den 16. September, zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung ein. Unter dem Motto „Ellos Hablan – Männer sprechen“ geht es um Männlichkeit und Machismo. In einem Vortrag mit Soledad Dominguez, einer Lesung und einer Diskussion werden Fragen nach der Herkunft von Gewalt beleuchtet, nach der Rolle, die das Geschlecht dabei spielt, sowie welchen Einfluss Erziehung, Bildung, Kultur und soziale Beziehungen darauf haben. Beginn ist um 20 Uhr im Grundtvighaus an der Seestraße in Sassnitz. Am Sonnabend gibt es in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Workshop in der Sassnitzer Töpferei. Dabei werden die mediale Berichterstattung beleuchtet und Formen der gewaltfreien Kommunikation aufgezeigt. Anmeldungen bitte unter dialogodelmundo@web.de. Sowohl die Teilnahme an der Diskussionsrunde als auch am Workshop sind kostenlos. Es wird um eine Spende gebeten. Vom 16. September bis 16. November sind die Protest-Bilder in Original-Größe im Grundtvighaus zu sehen.

„Femizid“, also die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts – diesen Begriff habe sie vorher überhaupt nicht gekannt, sagt die Sassnitzerin. Es gebe eine breite Widerstandsbewegung gegen diese Zustände, gegen die Ignoranz, gegen die Korruption. „Am 9. März, also einen Tag nach dem Frauentag, bleiben viele Mexikanerinnen aus Protest zu Hause“, hat sie erfahren. „Ohne uns!“ sei das Motto dieses Tages, an dem sich die Frauen nicht in der Öffentlichkeit zeigen, um deutlich zu machen, was ein Leben ohne sie bedeutet.

Diesen Protest wollen die Mitglieder des Rügener Vereins unterstützen – unter anderem mit ihren Postkarten und deren Textbotschaften in Spanisch und Deutsch. Sie haben Kontakt zu einer Schule in Guadalajara, der zweitgrößten Stadt des Landes, aufgenommen. „Wir kommunizieren regelmäßig in Videokonferenzen mit den Schülern, die unglaublich engagiert und aufgeschlossen sind. Die Themen Gleichberechtigung, strafrechtliche Verfolgung von Gewalttätern und Sicherheit bewegen sie sehr.“

3200 Karten mit den selbst formulierten Botschaften haben Dörte Päplow und ihre Mitstreiter gedruckt; 800 Karten schickten sie nach Guadalajara. Sie hoffen, dass sie den Mädchen und Frauen auf der anderen Seite des Ozeans Mut machen können. Sie sollen die Karten an Freunde und Bekannte im Land verteilen und so die Botschaft weiterverbreiten.

Anti-Gewalt-Botschaften per Internet

Ist das nicht ein bisschen altmodisch in Zeiten der Digitalisierung? Da sei etwas dran, sagt Dörte Päplow und fügt hinzu, dass der Schreibkontakt auch nur eine Möglichkeit sei, den betroffenen Menschen in Lateinamerika symbolisch den Rücken zu stärken. Die Botschaften könnten natürlich auch auf digitalem Weg verbreitet werden. Man kann die Zeichnungen von der Seite herunterladen oder über Facebook, Instagram oder andere Kanäle teilen.

Künftig sollen sie auch mit Gleichaltrigen von der Insel darüber sprechen können. Am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen ist das Thema der Gewalt gegen Frauen seit dem vergangenen Schuljahr Bestandteil eines Wahlpflichtangebots im Unterricht. Derzeit sichert Dörte Päplow den Unterricht weitgehend allein ab. Künftig will sie Experten dazu laden, etwa die Gleichstellungsbeauftragte, Vertreter des Stralsunder Chamäleon-Vereins, die über Sexualität sprechen werden, oder einen Anti-Gewalt-Trainer. Und natürlich sollen die Rügener Schüler direkten Kontakt zu denen in Guadalajara aufbauen. Über die Internetplattform Zoom sind Videokonferenzen geplant, die sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch abgehalten werden können.

Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit – damit wollen sich die Vereinsmitglieder in nächster Zeit weiter beschäftigen. Irgendwann wird es einen thematischen Wechsel geben. Dass es langweilig wird, müssen Dörte Päplow und die anderen Vereinsmitglieder nicht befürchten. „Man erfährt in solchen Gesprächen und bei Vorträgen so viel Neues.“ Sich mit der Welt zu beschäftigen, öffne auch die Augen für die Heimat. „Allein durch den Vergleich der Verhältnisse andernorts auf der Erde und bei uns lernt man sehr viel über das eigene Land.“

Von Maik Trettin