Rügener Autorenpaar schreibt DDR-Thriller über Hotel Neptun

Binz

Das Binzer Schriftstellerehepaar Sylvia und Frank Meierewert war im letzten Jahr äußerst produktiv. Nun geht es Schlag auf Schlag: Im Februar ist ihr Roman „Gala & Dalí – Die Unzertrennlichen“ im Aufbau Verlag erschienen und im März ihr Wien-Thriller „Januslüge. Das Genesis Komplott“ im CW Niemeyer Verlag. Am 28. April folgt nun der DDR-Thriller „Neptun 1986“, den der Ullstein Verlag herausgeben wird. Schon Name und Cover verraten, dass dabei das berühmte Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde eine spannende Rolle spielt – in der aufgeheizten Atmosphäre der 80er Jahre.

Geheimkonferenz zur Abrüstung

Das Buch „Neptun 1986“ erscheint im April im Ullstein Verlag. Quelle: privat

Die Hauptfigur Nina ist dort Empfangschefin und gerät im Kalten Krieg zwischen die Fronten. Auslöser ist eine Geheimkonferenz zwischen beiden deutschen Staaten 1986 im Hotel, bei der sie nach 18 Jahren ihre große Liebe Wassili wiedertrifft. Durch ihn bekommt sie hochbrisante Informationen über illegal in der DDR gelagerte Waffen. Weil sie das Schicksal beider deutscher Staaten in die Hand nehmen und das Geheimnis der Gegenseite preisgeben will, wird sie zur Gejagten und hat nur noch ein Ziel: Sie muss ihren Sohn retten.

Hintergrund dieser fiktiven Konferenz ist der INV Vertrag oder Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-Vertrag zwischen den USA und der UdSSR über die Vernichtung aller landgestützten Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite. „Das Buch ist topaktuell. Es ist ein Friedensbuch“, sagt Frank Meierewert. Bei der Recherche zum Roman wurden er und seine Frau von einem Militärhistoriker aus Dresden unterstützt, der sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat.

„Wir waren natürlich auch im Hotel und haben dort übernachtet und waren überrascht, dass es noch den Charme aus den 70er Jahren hat. Wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen, die das Neptun aus den 80er Jahren kannten und uns auch Bilder zukommen ließen.“ Das Buch erzähle aber auch über eine deutsch-russische Liebe.

Kein Liebesroman, eine große Liebesgeschichte

Das Buch über Salvador und Gala Dalí von Sylvia und Frank Meierewert ist unter dem Pseudonym Sylvia Frank erschienen. Quelle: privat

Von einer großen und bewegenden Liebe handelt auch das Buch über Salvador und Gala Dalí. „Es ist kein Liebesroman, aber eine große Liebesgeschichte“, so Meierewert. Sie ist eingebettet in das Zeitkolorit der Jahre 1929 bis 1933 mit allen gesellschaftlichen Umbrüchen und Aufbrüchen bis in die Kunst hinein.

Gala, eine bekannte Muse des 20. Jahrhunderts, die zahlreiche Künstler inspiriert hat, und der exzentrische Maler und Bildhauer Dalí sind ein ungleiches Paar. Wie es sich kennenlernte, zusammen wirkte, wie es Spannungen schaffte und aushielt, finanzielle Nöte durchlebte, Widerstände überwand, sich beflügelte und wieder einfing – all das interessierte die beiden Rügener Autoren.

Hier schrieb ein Künstlerpaar über ein Künstlerpaar, das seit 30 Jahren als Malerin und Autor zusammenlebt und nun zusammen als Schriftsteller arbeitet. „Beim Durcharbeiten der Biografien haben wir viele Sachen auch für uns gefunden“, erzählt Sylvia Meierewert, die auch als Malerin Sylvia Vandermeer bekannt ist. Für beide habe sich ganz klar gezeigt, welche große Rolle Gala für Dalí gespielt hat. „Ohne sie wäre er nicht der große Künstler geworden, der er war“, so Frank Meierewert. Sie hat den Rohdiamanten geschliffen.

Fortsetzung der Thriller-Reihe behandelt Suche nach der Arche Noah

„Januslüge“ ist die Fortsetzung des Kirchenthrillers „Janusblut – Der Templer Code“. Quelle: privat

Mit dem Buch „Januslüge“ setzen die beiden 53-Jährigen ihre Reihe fort, die vor knapp zwei Jahren mit dem Kirchenthriller „Janusblut – Der Templer Code“ begann. Dabei war auch der Thriller „Sakrileg“ von Dan Brown literarisches Vorbild. Der Inhalt des neuen Romans in einem Satz: „Es ist die Suche nach der Arche Noah“, so Meierewert.

Daniel Kremser, Doktor der Ethnologie, erwacht nach dem Opernball mit einer Stichwunde in einem Wiener Krankenhaus. Nachdem der Direktor des Dorotheums ermordet wurde, gerät er unter Verdacht und flüchtet. Er findet heraus, dass ein geheimnisvolles Dokument, von vier ehemaligen Mitgliedern der Anthropologischen Gesellschaft in Wien verfasst, verschwunden ist. Die Spur führt zu dem Reeder Raphael Kassouni, der davon besessen ist, das Geheimnis um den Aufenthaltsort der Arche Noah zu lösen. Nicht als einziger. Deshalb muss Kremser die Arche Noah finden und einen verbrecherischen Plan vereiteln.

Über das Autorenpaar Sylvia Meierewert(53) ist unter dem Namen Sylvia Vandermeer mit ihrer modernen, christlichen Malerei im In- und Ausland bekannt und erfolgreich. Die 53-Jährige, die Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Psychologie und Bildende Kunst studiert hat und an der Wirtschaftsuniversität Wien promovierte und habilitierte, hat bereits wissenschaftlich publiziert. Frank Meierewert (53) ist seit Jahren als freier Autor tätig. Er ist promovierter Ethnologe, Tourismuskaufmann und der frühere Eventmanager der Baaber Kurverwaltung.

Zwei Dalí-Lesungen auf Rügen

Mit dem Aufbau Verlag gibt es bereits einen nächsten Vertrag, freut sich Frank Meierewert. „Es wird ein Roman, in dem es wieder um einen Künstler geht“, hält er sich noch bedeckt. Ankündigen kann er hingegen schon zwei Lesungen aus dem Dalí-Buch: Am 10. Mai im Haus des Gastes in Baabe und am 11. Mai im Henni-Lehmann-Haus in Vitte auf Hiddensee.

Von Gerit Herold