Rügener Autorinnen beschreiben Pilgerweg der Birgitta durch MV

Das Pilgern auf dem Jakobsweg ist nicht erst seit Hape Kerkelings Bestsellers „Ich bin dann mal weg“ populär. Weniger bekannt ist, dass der Pilgerweg zahlreiche Routen hat, die mitunter mehrere tausend Kilometer vom Zielort Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens entfernt beginnen. Etwa der Pilgerweg der schwedischen Nationalheiligen Birgitta Birgersdotter (1303-1373).

Die Rügener Pastorin Ellen Nemitz und Autorin Sandra Pixberg aus Altefähr haben ein Buch vorgelegt, das in 21 Tagesetappen den Birgitta-Pilgerweg vom schwedischen Lund bis nach Schwerin beschreibt. Sie geben detaillierte Etappenbeschreibungen, GPS-Daten und zu jeder Etappe und mindestens eine günstige Übernachtungsadresse – wenn vorhanden, eine Unterkunft speziell für Pilger. Hinzu kommen Informationen zu Supermärkten, Gastronomie und Rastplätzen.

Birgittaweg führt durch Stralsund

In dem Buch spielt die Hansestadt Stralsund eine wesentliche Rolle. Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) schreibt im Vorwort: „Gern erinnere ich mich an das Jahr 2013, als wir hier am Strelasund den Birgittaweg offiziell eröffnet haben. Seitdem wird der europäische Gedanke, den Birgitta von Schweden schon im 14. Jahrhundert lebte, auf wunderbare Weise mit Leben erfüllt.“

Veröffentlicht wurde das Buch in der Edition Lesezeichen im Februar, also vor Beginn der Coronakrise und bevor klar war, dass die Fährverbindung zwischen Sassnitz und Trelleborg eingestellt wird. So ist die Route von Lund in Schweden über Rügen bis Westmecklenburg am Stück zwar nicht zu absolvieren, doch wer nicht in Lund, sondern in Sassnitz seinen Ausgangspunkt setzt, wird dennoch auf seine Kosten kommen.

Schwedische Nationalheilige pilgerte 1341 nach Santiago

Die Autoren geben historische Daten und Anekdoten zu allen Kirchen entlang des Weges, ebenso sind tägliche Morgen-, Mittags- und Abendgebete beigefügt. „Sie nehmen Bezug auf den Wegverlauf, auf die Phase der Pilgerreise oder auf die Botschaften, die von Birgitta überliefert wurden“, schreiben die Autorinnen. Die Schwedin gilt als Gründerin des Erlöserordens und pilgerte nachweislich mit ihrem Mann 1341 von Schweden nach Santiago de Compostela.

Das Buch kostet 14,95 Euro und trägt die ISBN: 978-3-941681-57-6. Der Erlös fließt nach Angaben der Autorinnen in die Pilgerarbeit.

Von Kai Lachmann