Rügen/Stralsund

In vielen Supermärkten auf Rügen und Stralsund bietet sich derzeit das gleiche Bild: Im Mehlregal sind die Bestände ausgedünnt, Packungen gibt es nur noch in limitierten Abgabemengen. Aber wie ist die Situation in den Betrieben, die vom Mehl abhängig sind? Werden die Brötchen teurer? Wir haben bei den Bäckereien in Vorpommern-Rügen nachgefragt.

Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, in vielen Bäckereien steht allerdings fest: Die Preise steigen. Die Stralsunder Bäckerei Krämer erhöhte zum Beispiel zu Jahresbeginn die Preise für Brötchen von 35 auf 40 Cent und für Brot um rund 20 Cent. So kostet ein „Roggen sauer“ derzeit 4,30 Euro, auch auf der Insel ist mit Preissteigerungen zu rechnen.

Von Engpässen bei der Belieferung mit Mehl würde seine Branche nichts spüren, sagt Michael Mudrick. „Mehl haben wir genug, weil ja auch genug Getreide da ist“, sagt der Obermeister der Bäcker- und Konditoren-Innung Vorpommern-Rügen. Deren Mitglieder beziehen ihre Rohstoffe von der Bäcker- und Konditor-Einkaufsgenossenschaft (BÄKO) in Grimmen. „Die Mühlen haben nur das Problem, wegen der Hamsterkäufe nicht schnell genug kleine Packungen für den Einzelhandel herstellen zu können.“ Allerdings wären die Kosten für Mehl vor allem wegen steigender Energiepreise in den vergangenen Monaten um mindestens die Hälfte gestiegen, weiß Mudrick, der seine Bäckerei in der Dorfstraße von Baabe betreibt.

Getreide dreimal so teuer

Noch deutlicher habe der Preis für Getreide angezogen, meint Martin Krämer, der sein Geschäft in der Großen Parower Straße und einem weiteren Laden am Frankendamm in Stralsund betreibt. Zudem beliefert er mit einem Verkaufswagen Wochenmärkte der Region mit Brot, Brötchen und Streuselschnecken. „Der Getreidepreis hat sich seit Jahresbeginn von 150 Euro für die Tonne auf 430 Euro fast verdreifacht“, so Krämer. Grund dafür seien neben den Energie- auch die Spritpreise, die für Trocknung und Transport des Getreides anfallen. „Schon Anfang des Jahres haben wir deswegen unsere Preise ebenfalls um zehn Prozent erhöhen müssen. Das kommt nun wieder auf uns zu. Schon, um unseren 15 Mitarbeitern einen Lohnausgleich zu gewähren, deren Lebenshaltungskosten ja auch steigen.“ Krämer plant, das Getreide künftig von einem Bauern der Region zu kaufen und es in der Mühle am Stralsunder Zoo zu mahlen. An den Teig kommen dann Eier aus Poseritz.

Bäckerei Peters: Wir müssen die Preise nicht erhöhen

„Wir werden nach wie vor kontinuierlich mit Mehl beliefert“, sagt Bäckermeister Nils Peters. Selbst der Preis sei unverändert. Denn die Sassnitzer hatten im vergangenen Sommer einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, der einen konstanten Preis sichert. „Der war zu dem Zeitpunkt natürlich etwas höher als der damals aktuelle Marktpreis“, sagt Peters. Aber bei Rohstoffen gehe das Familienunternehmen traditionell auf Nummer sicher. Preisstabilität und Versorgungssicherheit würden auf den ersten Blick natürlich etwas mehr kosten. „Aber wir sind mit diesem Puffer bislang immer ganz gut gefahren.“ Preiserhöhungen bei Brot und Brötchen stehen bei der Bäckerei Peters deshalb aktuell nicht an.

Wie viele andere Bäcker hatten auch die Sassnitzer aufgrund gestiegener Kosten Ende vergangenen Jahres an der Preisschraube gedreht. Robert Maltzahn hatte zu dem Zeitpunkt noch darauf verzichtet, weil in seiner Bäckerei in Wiek zu der Jahreszeit ohnehin nicht so viele Backwaren über den Ladentisch gehen. Doch jetzt kommt auch er nicht umhin. „Wir kalkulieren derzeit neu und werden noch vor Ostern die Preise erhöhen müssen“, kündigt der Firmenchef an. Einige Produkte werden dann bis zu 20 Prozent teurer.

Der Glower Bäckermeister Mario Arndt hat die Preise für einen Teil seines Backwarensortiments am 1. April erhöht. Zwar habe auch er einen relativ langfristigen Vertrag, der auch eine Preisstabilität für das Weizenmehl garantiere. „Aber das ist ja nur eine Komponente in unseren Kalkulationen“, sagt er. Für Gas müsse das Unternehmen zweieinhalb mal so viel zahlen wie sonst, Strom werde immer teurer, vom Kraftstoff ganz zu schweigen. Die Preise für verschiedene andere Mehlsorten seien explodiert. Und selbst die Preise für Eier seien gestiegen: Die kämen angeblich aus Polen und die Polen hätten sie bislang in der Ukraine eingekauft.

Speiseöl-Knappheit betrifft auch Bäcker

Weil die Ukraine als Produzent ausfalle, könne Speiseöl knapp werden. Das hätten die Lieferanten schon angedeutet. Engpässe beim Mehl, wie in den Regalen der Kaufhallen, gebe es in den Bäckereien wohl nicht. Auf jeden Fall werde den Bäckern geraten, Vorräte anzulegen, die für etwa zwei Wochen reichen. „Aber das“, sagt Mario Arndt, „haben wir eigentlich schon immer gemacht.“

Was die Bäcker ärgert: Mehl müsste weder knapp noch teuer sein. „Es ist doch eigentlich fast genauso viel Mehl auf dem Markt wie vor zwei Monaten?“, wundert sich Mario Arndt. „Von der alten Ernte fehlt doch nichts!“ Das Problem sei, dass Spekulanten die Situation zu ihren Gunsten nutzen können, meint Nils Peters. „Wir alle, und ich meine nicht nur die Bundesrepublik, haben es in all den Jahren zuvor leider nicht hinbekommen, dafür zu sorgen, dass Spekulationen auf Lebensmittel unmöglich gemacht werden.“

Von Maik Trettin und Uwe Driest