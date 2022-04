Rügener Bärlauchtage starten mit einer Premiere

Putbus

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause starten die Bärlauchtage in Putbus am 8. und 9. April mit der Messe „Bärlauch trifft Regionalprodukte“. Und dies mit einer Premiere. Denn erstmals verschmelzen der Bärlauchmarkt von Insula Rugia und Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen im und am Marstall im Schlosspark mit der Regionalproduktemesse Rügen des Rügen Produkte Vereins.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mit regionalen Produzenten ins Gespräch zu kommen, Produkte zu verkosten oder Ostergeschenke zu erwerben. Auch digitale Vermarktungsstrategien werden vorgestellt. Kulinarische Bärlauchkreationen mit leckeren saisonalen Zutaten, feine Handwerkswaren und Kunst runden das Angebot ab.

Bärlauchwoche mit Wanderungen und Veranstaltungen

Weiter geht es über die gesamte Woche mit einem bunten Programm. So beginnt am 11. April um 10 Uhr eine Wanderung mit einem Ranger des Biosphärenreservates Südost-Rügen durch den Putbusser Schlosspark. Sie startet an der Orangerie. Um 16 Uhr informiert Professor Hans-Dieter Knapp im Rosencafé über die Herkunft der Putbusser Bärlauchbestände.

Am 13. April ab 9.30 Uhr können Kinder mit einem Ranger durch die frühlingshafte Natur streifen. Dabei erfahren Sie wissenswertes über die Besonderheiten der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Treffpunkt ist der Hort der Grundschule in Putbus. Musikliebhaber und Genießer kommen am 14. April ab 17 Uhr auf ihre Kosten. Neben Livemusik von Jens Syllwasschy und Kumpanen wird der Gaumen mit Bärlauch-Grillspezialitäten im Putbusser Rosencafé verwöhnt.

Den Abschluss der Bärlauchtage bildet eine Ostereiersammelaktion für Kinder. Am 17. April lädt der Tourismus- und Gewerbeverein Putbus Kinder von 11 bis 13 Uhr zur gemeinsamen Suche an der Putbusser Kirche ein.

Von OZ