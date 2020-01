Sassnitz

Die große Karriere als Rockstars haben sie nicht mehr im Blick. Die fünf Insulaner, die sich vor einem Jahr zusammentaten, um von Jasmund aus die Insel zu rocken, wollen vor allem zweierlei: erstens Spaß haben und zweitens Spaß machen. Wegen der Vorliebe des Einen für Shantys und der Leidenschaft des Anderen für Country & Western wurden aus der Truppe schließlich die HafenCowboys.

Bandleader ist Karsten „Enzo“ Körner, der für Beruf und Liebe vor sieben Jahren von Neustrelitz über Stralsund nach Rügen fand. Erste Erfahrungen sammelte er als Straßenmusiker im Sassnitzer Hafen. Der Frontmann singt, spielt akustische Gitarre und Mundharmonika. Im Wohnzimmer des Hauses seiner Freundin finden auch die wöchentlichen Proben statt. „Dafür sind wir ihr überaus dankbar“, sagt Enzo. Sie war es auch, die ihm seine erste Gitarre schenkte.

Vom Seefahrer zum Shanty-Rocker

Gefunden hat sich das Quintett mithilfe des Internets. Enzo und Gitarrist Martin Preugschat reagierten auf eine Ebay-Kleinanzeige, über das Portal „Musiker sucht Musiker“ stieß Bassist Peter Rossmanek hinzu. Während Enzo und Martin in der Rügener Gastronomie arbeiten, lehrt Peter Fahrzeugtechnik an der Hochschule Stralsund. Der 60-Jährige kommt als einziges Bandmitglied aus den „gebrauchten“ Bundesländern, wohnt aber schon seit 1994 in Rambin. „Ich begann im Alter von 13 Jahren, klassische Gitarre zu spielen, aber weil es so viele Gitarristen gibt, stieg ich auf Bass um“, sagt er. Sein zweites musikalisches Standbein ist die Stralsunder Irish-Folk-Gruppe The Whistleblower.

Nesthäkchen der Truppe ist mit 33 Jahren Schlagzeuger Nico Wenzel. „Ich bin ein Jasmunder Jung und begann vor 20 Jahren im Sassnitzer Jugendclub, Schlagzeug zu spielen. Später haben wir uns dann am Garzer Busch eine Garage als Probenraum gemietet und sind schon mal auf privaten Partys aufgetreten.“ Die Musiker-Karriere ruhte ab 2006, weil er zehn Jahre lang zur See fuhr. Zunächst als Schiffsmechaniker, später als Nautiker auf einem Handelsschiff. Seit er sich mit seiner Textilreinigung in der Hafenstadt selbstständig machte, bleibt wieder Zeit für das Hobby.

Rollstuhlfahrer hilft beim Sound

Bernd Spura (70) erwarb seine Spielerlaubnis in der Sonderklasse bereits 1964 in Altenburg. 30 Jahre lang tourte er durch Betriebe und Jugendclubs. Dann hängte er seine Gitarre an den Nagel. Weil er fast 20 Jahre lang Urlaub auf Rügen gemacht hatte, zog er vor gut zehn Jahren nach Sassnitz. Bis er zu den HafenCowboys stieß, spielte er nur noch Snooker. Verlernt habe er aber nichts, sagt er. „Gitarrespielen ist wie Radfahren, nur die Finger müssen wieder geschmeidig werden.“

Martin Preugschat bewundern seine Band-Kollegen wegen der Virtuosität, mit der er seine akustische Gitarre spielt. Seine Musikalität vererbte an seine Söhne, die ebenfalls Musik studieren. Den Kontakt zu Tontechniker Kai Borchert stellte Jörg Piecha vom Grundtvighaus her, wo die HafenCowboys am Sonnabend gute Laune verbreiten wollen. Der junge Rollstuhlfahrer hatte im Anschluss an einen Gottesdienst gefragt, ob er sich irgendwie nützlich machen könne. „Da haben wir ihn gleich für die HafenCowboys verhaftet“, so Piecha. Für die Band ist Kai ein Glücksfall. „Der Junge ist Gold wert und hat richtig Ahnung“, sagt Enzo. Der Sound sei viel besser geworden, seit Kai ihn aufmische.

Grundtvighaus freut sich auf neue Gesichter

„Die Jungs sind Amateure mit Leidenschaft, die Freude bereiten wollen. Das wollen wir gern unterstützen“, sagt Piecha. „Die spielen alles, was den Leuten so gefällt und vielleicht kommen dann auch mal andere Menschen ins Grundtvighaus.“ Das Repertoire reicht von CCR und Eric Clapton über City und Stern Meißen bis zu Santiano. Damit Stimmung aufkommen kann, will Piecha bis auf die ersten drei Reihen Platz zum Tanzen schaffen.

Die HafenCowboys spielen am Sonnabend, 25. 1. um 17 Uhr im Grundtvighaus Sassnitz (Seestraße 3).

Von Uwe Driest