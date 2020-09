Binz

Seit 2008 findet der Rügener Wohltätigkeitsball statt. Eine zeitlang schien die Zukunft des Benefizballs ungewiss. Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr entschlossen sich Elke und Bernd Hähle aber doch, den Ball am 27. Februar 2021 im Kurhaus-Saal des Travel Charme Kurhaus Binz zu veranstalten. Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig und Denis Kettlitz sagten bereits zu, wieder die Moderation zu übernehmen. Eine Band ist engagiert und Angela Merkel übernimmt erneut die Schirmherrschaft. Sie lässt sich an dem Abend durch Innenminister Lorenz Caffier vertreten.

Die Benefiz-Gala in Binz zählt mittlerweile zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen auf Rügen. Neben Gästen aus der Ferne freuen sich die Organisatoren besonders auf Besucher von der Insel. Der Kursaal bietet 250 Gästen in schöner Atmosphäre Gelegenheit, sich bei guter Unterhaltung kennenzulernen.

Anzeige

In 13 Jahren 220 000 Euro gesammelt

Hauptanliegen des Balles ist jedoch, Gutes zu tun. „Es liegt uns sehr am Herzen, wichtige und förderwürdige Projekte auf der Insel zu finden, die Kindern und Jugendlichen - aber auch bedürftigen Menschen helfen, sich weiter zu entwickeln“, sagt Elke Hähle. Die Organisatorin ruft Vereine auf, sich mit ihren konkreten Projekten um eine Unterstützung zu bewerben. Noch bis Ende dieses Monats können Beschreibungen eines Projekts oder ein konkreter Verwendungszweck den Veranstaltern genannt werden. Gute Aussichten auf eine Zuwendung haben Zwecke, für die es schwer ist, auf andere Weise Mittel zu erhalten und besonders gern gesehen sind Projekte, die die Entwicklung von Kindern unterstützen. Gelder kommen aus dem Kauf von Tombola-Losen und der Versteigerung von Präsenten zusammen.

Weitere OZ+ Artikel

In den 13 Jahren des Bestehens konnten insgesamt rund 220 000 Euro an 43 Vereine der Insel übergeben werden. Darunter Sportvereine, Jugendfeuerwehren, Kinderzirkus, Jugendmusikcamp, Rügener Tafel, Hospizdienste, DLRG und Rettungshundestaffel. Weitere Informationen erteilt Elke Hähle unter elke@profile-pragentur.de.

Von Uwe Driest